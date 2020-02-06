Тайная жизнь города: все выпуски в одной подборке

6 февраля 2020 / Томский Обзор

«Тайная жизнь города» — это наш спецпроект о тех сторонах истории Томска, которые не рассказывают на уроках краеведения. Притоны, публичные дома, запрещенные секты — все, о чем не принято было говорить в благопристойном обществе.

Все факты достоверны и почерпнуты из газет того времени и исследований историков.

Про тайную жизнь можно не только читать, но и слушать — по материалам публикаций выходят одноименные подкасты.

История проституции в дореволюционном Томске

До 1843 года проституция в Российской империи была вне закона. С 18 века женщин легкого поведения из центральной части России ссылали в Томск в качестве наказания. Но в 1843 году, чтобы искоренить «любострастные болезни», проституцию легализовали...

Узнать подробнее о продажной любви и ее последствиях можно в материале «8 фактов из истории проституции в Томске». Его аудиоверсия здесь:

История томских кабаков

В подкасте рассказываем о том, что творилось в томских питейных заведениях — от самых респектабельных до настоящих разбойничьих притонов! Оживляют подкаст истории с участием «томского Шерлока Холмса», полицмейстера Аршаулова, и других известных и не очень личностей.

А вот и сам материал, который лег в основу подкаста. В нем вы также найдете много визуальной информации: карточки с данными, старые фотографии, вырезки из газет, антиалкогольные плакаты и другое.

Бани и притоны старого Томска

В старом Томске в общественные бани приходили не только мыться, но отдыхать, общаться.

Среди томских бань были как приличные семейные заведения, так и настоящие притоны. Подробно о гигиенических проблемах прошлого — в этом выпуске.

Текстовая версия со старыми фотографиями, газетными вырезками, а также фото сохранившихся музейных экспонатов — здесь.

Церковный раскол в Томской губернии

В старом Томске и его окрестностях кипела своя тайная духовная жизнь. В губернии было множество представителей непризнанных властью религиозных течений: от раскольников-беспоповцев до духоборов и скопцов. О самосожжениях «кораблей», поисках Беловодья и затерянных в тайге деревнях —в историях, газетных вырезках и экспонатах краеведческого музея — в нашем материале.

Тэги/темы: