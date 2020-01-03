Секреты томских домов: 7 самых интересных историй 2019-го

3 января 2020 / Томский Обзор

В старом городе каждое здание, даже не самое примечательное на вид, хранит свои истории и тайны. Знаменитые жильцы, интересные архитектурные детали и даже паранормальные явления!

Целый год наши журналисты "раскапывали" для вас эти истории в архивах, у жильцов и сотрудников учреждений, а также лично исследуя потаенные уголки. Если вы в рабочей суете пропустили один из наших материалов о томских зданиях, самое время внимательно прочитать их на новогодних каникулах!

Здесь жил одно время палач царской семьи Юровский, но дом-то в этом не виноват! Сейчас этот резной особняк на Татарской жильцы пытаются спасти своими силами.

По ссылке есть интерьеры, старые фото и котятки!

Наша журналистка Валентина Бейкова исследовала это здание на Соляной снаружи, изнутри и в исторической перспективе. Выяснила, что в здании прячутся два камина и лестница с резными балясинами, а в истории здания был период, когда здесь хранились все государственные эталоны мер и весов в единственном экземпляре (и с этим были проблемы).

В здании архива на Карла Маркса не раз слышали и даже видели призрак! Говорят, что это неупокоенная душа женщины, убитой здесь много лет назад. Эту мистическую историю нам рассказала заведующая архивом Томского областного краеведческого музея.

А еще у нас есть материал-исследование о здании бывшего ломбарда, построенном знаменитым архитектором Товием Фишелем.

И снова деревянное здание. На этот раз взятое на реставрацию по программе "Дом за рубль". Нам написала женщина, чьи предки жили в доме на улице Савиных, и рассказала историю своей семьи. А будущие арендаторы перед реставрации провели экскурсию по дому и показали найденные там вещи. Все это мы объединили в один материал.

О том, как в бывшем особняке купцов Родюковых в войну находилась спецтюрьма для ученых, занимавшихся секретными военными разработками. А также о том, какие свидетельства прошлого остались здесь до нашего времени.

Не одно, а сразу пять прекрасно сохранившихся снаружи и изнутри исторических зданий - это "гостиничный квартал" в начале улицы Розы Люксембург. Подробное исследование прошлого и настоящего этих зданий. А также фотосферы, благодаря которым можно осмотреться в старинных интерьерах!

Оказалось, что в НИИ курортологии хранится уникальный архив, фотографии из которого раньше не публиковались! Оздоровительные процедуры, которые выглядят как опыты над людьми из ретро-ужастиков, и залы отдыха для парттоварищей под раскидистыми пальмами - если вы еще не видели этого раньше, обязательно посмотрите!

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