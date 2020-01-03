Секреты томских домов: 7 самых интересных историй 2019-го
В старом городе каждое здание, даже не самое примечательное на вид, хранит свои истории и тайны. Знаменитые жильцы, интересные архитектурные детали и даже паранормальные явления!
Целый год наши журналисты "раскапывали" для вас эти истории в архивах, у жильцов и сотрудников учреждений, а также лично исследуя потаенные уголки. Если вы в рабочей суете пропустили один из наших материалов о томских зданиях, самое время внимательно прочитать их на новогодних каникулах!
Как жильцы спасают памятник архитектуры
Здесь жил одно время палач царской семьи Юровский, но дом-то в этом не виноват! Сейчас этот резной особняк на Татарской жильцы пытаются спасти своими силами.
По ссылке есть интерьеры, старые фото и котятки!
Томская палата мер и весов
Наша журналистка Валентина Бейкова исследовала это здание на Соляной снаружи, изнутри и в исторической перспективе. Выяснила, что в здании прячутся два камина и лестница с резными балясинами, а в истории здания был период, когда здесь хранились все государственные эталоны мер и весов в единственном экземпляре (и с этим были проблемы).
Призрак в архиве
В здании архива на Карла Маркса не раз слышали и даже видели призрак! Говорят, что это неупокоенная душа женщины, убитой здесь много лет назад. Эту мистическую историю нам рассказала заведующая архивом Томского областного краеведческого музея.
А еще у нас есть материал-исследование о здании бывшего ломбарда, построенном знаменитым архитектором Товием Фишелем.
Находки в старом доме
И снова деревянное здание. На этот раз взятое на реставрацию по программе "Дом за рубль". Нам написала женщина, чьи предки жили в доме на улице Савиных, и рассказала историю своей семьи. А будущие арендаторы перед реставрации провели экскурсию по дому и показали найденные там вещи. Все это мы объединили в один материал.
Томская «шарашка»
О том, как в бывшем особняке купцов Родюковых в войну находилась спецтюрьма для ученых, занимавшихся секретными военными разработками. А также о том, какие свидетельства прошлого остались здесь до нашего времени.
История гостиничного квартала
Не одно, а сразу пять прекрасно сохранившихся снаружи и изнутри исторических зданий - это "гостиничный квартал" в начале улицы Розы Люксембург. Подробное исследование прошлого и настоящего этих зданий. А также фотосферы, благодаря которым можно осмотреться в старинных интерьерах!
Архив НИИ курортологии
Оказалось, что в НИИ курортологии хранится уникальный архив, фотографии из которого раньше не публиковались! Оздоровительные процедуры, которые выглядят как опыты над людьми из ретро-ужастиков, и залы отдыха для парттоварищей под раскидистыми пальмами - если вы еще не видели этого раньше, обязательно посмотрите!