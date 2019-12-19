Елена Суханова, директор «Института инноваций в образовании» ТГУ: Наш институт - не просто наблюдатель по отношению к школьному образованию

19 декабря 2019 / Томский Обзор

ТГУ готовит заявку на участие в конкурсе по созданию сети специализированных учебных научных центров (СУНЦ). Подробнее об этом «Томскому Обзору» рассказала заместитель проректора по образовательной деятельности ТГУ Елена Суханова.

— Мы среди тех вузов, кто сейчас готовит заявки на участие в конкурсе по созданию СУНЦ. Замысел этой заявки обсуждался на осеннем совещании с участием представителей Российского технологического агентства и семи вузов. Эксперты Российского технологического агентства дали нам рекомендации по проработке проекта, а коллеги из УрФУ и НГУ поделились своим опытом работы таких центров. По итогам совещания мы поняли направления при дальнейшем составлении заявки, — рассказала заместитель проректора ТГУ по образовательной деятельности, директор научно-образовательного центра «Институт инноваций в образовании» Елена Суханова.

В основу концепции СУНЦ будет положено STEAM-образование: S — science, T — technology, E — engineering, A — art и M — mathematics. В переводе с английского — естественные науки; технологии; инженерное искусство и творчество; математика. Пресс-служба ТГУ отмечает, что именно эти дисциплины становятся сегодня самыми востребованными, поэтому сегодня система STEAM развивается как один из основных трендов. STEAM-образование основано на применении междисциплинарного и прикладного подхода, а также на интеграции всех пяти дисциплин в единую схему обучения.

Планируется, что особенностью специализированного учебного научного центра, который может появиться в структуре ТГУ, станет партнерство с Губернаторским светленским лицеем, который реализует концепцию STEAM. В связи с этим на совещание был также приглашен и директор лицея Александр Сайбединов. Еще одним элементом будущего СУНЦ станет Центр развития современных компетенций детей и молодежи, официально открывшийся на базе ТГУ осенью 2019 года.

— В этом центре силами преподавателей и студентов нашего университета реализуются 30 дополнительных общеразвивающих программ. Они направлены на подготовку к детей в том числе и к научной деятельности. Поэтому эти программы уже являются неким прототипом программ СУНЦ, — отмечает Елена Суханова. — Кроме того, наш СУНЦ будет работать в партнерстве и с другими образовательными учреждениями региона. То есть, это будет сетевая организация.

Третьей особенностью СУНЦ на базе Томского госуниверситета станет его взаимодействие с САЕ — стратегическими академическими единицами вуза. Это структуры, которые ведут исследовательскую работу, и их коллективы давно поняли, что готовить свои будущие кадры необходимо со школьной скамьи. При этом набирать школьников в состав СУНЦ можно не только из числа жителей конкретного региона — каждый центр должен располагать интернатным отделением, где будут проживать подростки из любых населенных пунктов.

— Наш институт не позволяет себе находиться в наблюдательной позиции по отношению к школьному образованию. Вся наша деятельность нацелена на то, чтобы совместно с этой сферой образования выстраивать общую работу, — поясняет Елена Суханова.

По материалам пресс-службы ТГУ

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