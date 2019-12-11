Томские подземелья ищут проекты. Экскурсия по подвалам Второвского пассажа

11 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Обозреватель Александр Мазуров

В начале декабря все желающие смогли побывать в подвале под Второвским пассажем, где сейчас находится магазин «1000 мелочей» и другие торговые и административные помещения.

Побродили с фонариком по подземельям, увидели таинственную замурованную арку, следы на кирпиче и попили чай из самовара. На встрече арендатор подвальных помещений рассказал, почему не хочет больше хранить здесь овощи, и пригласил томичей к совместным проектам.

Тайный Томск

Экскурсанты в сборе Фото: Вероника Белецкая

Вход в подвал находится во внутреннем дворе Второвского пассажа, под аркой вблизи «Букиниста».

По словам арендатора помещений Михаила Ахмякова, здание по адресу пер. Батенькова, 3 было торговым домом известного в городе купеческого семейства Второвых. Сейчас оно находится в федеральной собственности.

Вход в большой подвал Фото: Вероника Белецкая

Под вывеской ООО «Коралл» — вход в малую, обособленную, часть подвала Фото: Вероника Белецкая

Сам Михаил Ахмяков занимается выращиванием и продажей овощей. Площадь в 400 м² использовал как складские помещения.

Михаил Ахмяков арендует подвалы последние два года Фото: Вероника Белецкая

— Приняли участие в тендере и выиграли аукцион, взяли в аренду для того, чтобы вести свою основную деятельность в области сельского хозяйства — офисы, магазинчик фирменный, — поделился Михаил Ахмяков. — Дальше мы увидели интерес: люди ходят во дворе, смотрят, иногда просятся зайти. Ну и поняли, что в Томске активно интересуются историей второвского квартала, стали сами разбираться.

Подвалов у здания несколько, есть обособленные и соединенные Фото: Вероника Белецкая

Сейчас Михаил готов к любым проектам и предложениям томичей. Сам арендатор хочет сделать в помещении интерактивную историко-краеведческую площадку. Уже есть предварительное название: «Тайный Томск». В рамках проекта планируется создать 3D-модель квартала.

— Первое, что нужно сделать — составить исторические справки по каждому зданию: от проектов постройки до сегодняшнего дня, — поделился он. — Какие конторы были и так далее. Информацию хотим сделать доступной для обычных людей, кто интересуется, чтобы сэкономить их время. Начать планируем с сайта, где будем аккумулировать информацию. Также здесь можно проводить экскурсии.

Для своеобразных проектов

Ремонт в подвалах не проводился Фото: Вероника Белецкая

Помещения достались новому хозяину два года назад. Ремонт в подвалах не проводился, только эксплуатационные работы — следили за вентиляцией и канализацией.

По словам арендатора, несмотря на это, в подвалах уже проводили мероприятия: рейвы, вечеринки, выставки, ставили спектакли. Михаил считает: здесь можно проводить кинопоказы, фестивали граффити.

Арендатор считает, что подвалы подходят для своеобразных культурных проектов Фото: Вероника Белецкая

— Это место для своеобразных проектов, — рассказал он. — Там, где не наполировано, не наглажено, не начищено, — где все сохранилось. Конечно, в советское время многое забетонировали, но где-то еще можно прикоснуться рукой к старой закладной, ставням.

Многое не изменилось здесь со времен Второва Фото: Вероника Белецкая

Арендатор обнаружил старые оконные решетки и ставни, «призмочку», лиственничную сваю и другие артефакты.

Клеймо кирпичного завода Ивана Некрасова Фото: Вероника Белецкая

Отпечаток собачьей лапы на кирпиче Фото: Вероника Белецкая

Старая балка Фото: Вероника Белецкая

— Наши купцы в авангарде уже тогда были, смотрели за границы, лучшие передовые достижения применяли в практике строительства, — рассказал Михаил Ахмяков. — В частности, «призмочка» фирмы «Цейc» (специализировалась на оптике), которая перенаправляла свет в подвал для экономии электричества, несмотря на наличие собственной электростанции. Постепенно накапливаются артефакты — решетки, ставни, дверь. Историк может раскопать определенную историю за этим, поэтому мы хотим сделать место доступным для людей. Условно говоря, Второв — инноватор, накопил массу информации, внедрил в этих строениях воздушную систему отопления, паровую систему, систему освещения.

Некоторые проходы заложены кирпичом Фото: Вероника Белецкая

Отдельное внимание Михаил обращает на замурованный проем. По его словам, это часть старой планировки: за много лет назначение подвалов не раз менялось.

Легенды о подземельях

Многое не изменилось здесь со времен Второва Фото: Вероника Белецкая

Александр Второв основал богатейшую купеческую династию в России. Родился в 1841 году в Костромской губернии, позже переехал в Иркутск. Здесь торговал золотом и пушниной, чаем, тканями.

Со временем деятельность купеческой семьи стала перекидываться на другие города Сибири, здесь скупали недвижимость, в том числе и в Томске.

Наследником богатств и самым богатым человеком страны позже, в 1911 году, стал Николай Второв. К 1917 году капитал Второвых превысил 60 млн. рублей и уступал только царской династии.

Трехэтажное здание Второвского пассажа строилось в начале XX века. В эксплуатацию его сдали в 1905 году. На первом этаже расположился первый в Томске «гипермаркет», второй и третий заняла самая элитная гостиница в городе — «Европа». Здесь же открыли ресторан. Всего в гостинице было около 60 номеров.

Существует легенда, что после прихода Красной армии в Томск, управляющий Второва смог сбежать из пассажа с деньгами по потайному ходу, а найти его никому не удалось.

В подвале Фото: Вероника Белецкая

Томичи очень любят легенды о подземельях. Согласно одной, известный коннозаводчик Карим Хамитов пересекал реку Томь по подземным тоннелям на тройке лошадей. Какие-то основания для этой легенды, тем не менее, есть — под особняком Карим-Бая действительно раскинулась сеть тоннелей.

Завершение экскурсии Фото: Вероника Белецкая

Арендатор Михаил Ахмяков несколько раз бывал во второвских подземельях. Попасть в них можно через подвалы пассажа.

— На мой взгляд, это все-таки коммуникации, — рассказал он. — Это никакая-то тайна сверхъестественная. Просто удобно было между зданиями сделать арочное сооружение, лоток, по которому будет бежать вода. Это просто грамотное вложение денег. Инвестирование грамотное, дабы каждый год не копать. В некоторые можно до сих пор попасть — там коммуникации стоят. Периодически вынуждены спускаться. Там идет водопровод, а у нас кран сорвало, бежишь туда, перекрываешь воду. Они совершенно не приспособлены для экскурсий. Которые не используются — их заложили за ненадобностью. Иногда ходы открываются, но туда опасно ходить, строители не пускают.

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