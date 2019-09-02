Театральный обзор: какие спектакли стоит посмотреть в сентябре

2 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский ТЮЗ

АВТОР Мария Симонова

Театральный год в Томске начинается раньше, чем обычно. До традиционно богатого событиями октября еще далеко, а премьера следует за премьерой, возвращаются давние проекты и появляются новые!

В нынешнем сентябре будут и новые постановки, и неординарные форматы, и I международный фестиваль в театре «2+Ку»!

Спектакль/Путь «Человек²»

7 сентября, 20:00. Организация творческого процесса «ОткрытО»

Режиссер Дмитрий Гомзяков предлагает альтернативное празднование Дня томича. Никаких костюмированных пафосных вариаций на тему истории Томска! Спектакль/Путь «Человек²» — возможность по-новому взглянуть на город и иначе воспринять привычные улочки. О месте встречи те, кто твердо собрался в путь, узнают за день до этой дороги. Берут наушники и радиоприемник, и «Человек²» начинается. Это редкий для Томска спектакль, проходящий не в помещении, поэтому отправляться в путь стоит немедленно, пока не наступили холодные времена года.

Премьера спектакля «Микрополь»

7 и 8 сентября в 18:00. Томский областной драматический театр

Евгений Водолазкин, один из самых известных и любимых современных писателей (больше всего премий и читателей ему принес роман «Лавр») в нынешнем году решил попробовать себя в новом жанре. Комедию «Микрополь» он написал стремительно, буквально за несколько дней. А вскоре волей случая ее прочел Олег Молитвин, главный режиссер томской драмы. Стилизованная под античность история, среди ключевых тем которой любовь, измены, политика, пришлась Молитвину по душе.

Репетиции комедии начались буквально через неделю. По впечатлению режиссера, «Микрополь» заметно отличается от большинства современных пьес тем, что современные проблемы подаются в ней с легкостью, иронично, с долей абсурда. И никаких трагедий, тяжести, острых социальных моментов. Пьеса показалась Молитвину игровой, располагающей к небытовой, элегантной истории.

Вместе с режиссером спектакль сочиняет петербуржская художница Екатерина Малинина. Она работает с Молитвиным часто, томские зрители ее помнят по его первой постановке в драме — спектаклю «Паразиты». Обещают, что в «Микрополе» будет динамичная смена декораций. Зрителей ждут сюрпризы — к примеру, на сцене появится яхта. За хореографию отвечает Надежда Бобрикова. Она уже много лет — и артист, и балетмейстер-постановщик Северского музыкального театра.

В новом спектакле заняты: Данила Дейкун, Владислав Хрусталёв, Александра Зеленская,

Олеся Казанцева, Артем Киселёв, Иван Лабутин, Елизавета Хрусталёва, Ольга Шайдурова.

Вечеринка в честь открытия сезона и вербатим «СтуденТЫ»

14 сентября, с 17:00. Томский театр юного зрителя

Хотя спектакли в театре идут уже с августа, праздновать открытие 41-го сезона в Томском ТЮЗе будут 14-го сентября. Показом спектакля театр в этот день не ограничится — сначала зрителей пригласят на вечеринку, где можно будет сделать колоритные снимки в специально созданных к празднику фотозонах. Остальное пока тайна, но известно, что главной темой вечеринки станет студенческая жизнь. Она поможет настроиться на спектакль «студенТЫ».

О том, как создается первый томский вербатим, мы уже рассказывали подробно. Напомним ключевой момент: в основе текста — реальные истории студентов. Их актеры искали самостоятельно, получив инструкции от знаменитого драматурга Вячеслава Дурненкова. Поставил спектакль в максимально непредсказуемом жанре вербатима Антон Безъязыков, главный режиссер кемеровской драмы.

Среди героев — и итальянка, приехавшая в Томск для учебы по обмену (играющая ее Наталья Гитлиц так тонко передает акцент и интонацию, что можно весь спектакль гадать, актриса это или настоящая иностранка), и девушки, кому не повезло с соседями по общежитию, и принципиально отказавшийся тратить время на образование персонаж, и певица, подозревающая, что в Томске никаких студентов нет, раз они не ходят на ее концерты. Найдется время и для ностальгических пассажей от тех, кто учился 30, 40 и даже 60 лет назад. В спектакле активно задействованы камеры — все происходящее будет отображаться на трех экранах.

В новой постановке играют: Ольга Рябова, Вячеслав Оствальд, Галина Кука, Жанна Апарина, Евгения Парфенова, Сергей Парфенов, Елена Тарасова, Ольга Райх, Мария Суворова, Олег Стрелец, Евгения Алексеева, Игорь Савиных, Екатерина Костина, Кирилл Фриц, Владимир Бутаков, Наталья Гитлиц, Анастасия Чеверс, Аполлинария Мусинова, Луиза Михайлова.

Премьера детского спектакля «Теремок»

11, 20 и 27 сентября, 11:00. Театр куклы и актера имени Романа Виндермана «Скоморох»

В «Скоморохе» в сентябре — тоже премьера, новый спектакль появится в театре на подушках. Актриса и режиссер Марина Дюсьметова ставит для малышей и их родителей «Теремок».

Это не первая постановка по текстам Самуила Маршака — с декабря в «Скоморохе» играют его «Сказку о глупом мышонке» и «Сказку об умном мышонке». Когда-то этот автор был очень любим детьми и их родителями, а сегодня его вспоминают нечасто. Марина Дюсьметова хочет исправить такое положение, и задумала триптих по мудрым и остроумным сказкам Маршака. Как и в предыдущей постановке, в истории будет чувствоваться атмосфера 20-х годов (когда эти тексты и писались).

Музыку для спектакля сочиняет Дмитрий Хенкин, по настрою она будет также энергична и оптимистична, как «Марш энтузиастов», поющийся всегда готовым к будням великих строек людьми. Среди героев — инженер с пылающими очами, активистка-комсомолка. Много ролей досталось и куклам-марионеткам, которых, как заметили в «Скоморохе», очень хорошо воспринимаются маленькими зрителями. Куклы созданы не без иронии: к примеру, Щука будет принимать ванну в купальной шапочке!

Художник спектакля, как и в других скомороховских сказках Маршака, Максим Дюсьметов. Играют — сама Марина Дюсьметова, Татьяна Ермолаева, Христина Данилова, Наталья Лавренко и Сергей Макаров.

Спектакли товарищества актеров «Игроки»

21 и 22 сентября, 18:00. 26 сентября, 19:00. Камерный драматический театр

Товарищество актеров «Игроки» осваивает новую для себя площадку. Свой детектив и комедию они теперь будут показывать на сцене, известной в Томске как театр Алевтины Буханченко. Но эти постановки с нею не связаны. Спектакли поставил Артем Киселев, актер Томской драмы, уже не первый год проявляющий себя и как режиссер.

В его работах заняты коллеги-артисты драматического театра. Жанры у «Игроков» самые популярные у зрителей. 21-го сентября сыграют «Спящего пса», детектив с налетом мистики, историю с непредсказуемым финалом. 22 и 26 сентября — французскую комедию «Дурак вашего мужа». Это пьеса, смешная благодаря нелепым ситуациям и колоритным персонажам. Издатель Пьер Брошан раз в неделю встречается с друзьями на ужине, куда каждому из участников нужно… привести дурака, гостя, вызывающего смех. Однажды он находит Франсуа Пиньона. Пьер в восторге — такой наивный и при этом обаятельный «дурак» поможет ему поразить друзей. Но планы рушатся — Франсуа не веселит, а заставляет иначе посмотреть на жизнь.

В спектаклях «Игроков» актеры раскрываются по-новому. Например, в театре драмы Виталия Огаря в таких ярких колоритных ролях зрители еще не видели.

I Международный фестиваль кукол на запястье

С 20 по 29 сентября, Театр живых кукол Владимира Захарова 2+ку

30 сентября Владимиру Захарову, чей театр так любили зрители, исполнилось бы 65 лет. Увы, нелепый пожар в феврале оставил нас без одного из главных томских волшебников. Накануне дня рождения режиссера, актера, драматурга, основателя театра «2+ку» его друзья организуют I Международный фестиваль кукол на запястье. Окончательной афиши еще нет, но спектакли гостей из разных городов и стран удастся увидеть в театре «2+ку», в доме, построенным Владимиром Захаровым и давно ставшим для зрителей магически притягательным пространством.

Во всех работах будут куклы на запястье. Их, миниатюрных и очень живых, дающих кукольнику большие возможности, изобрел Владимир Захаров. Многие спектакли поставлены его учениками, либо в них задействованы куклы, созданные Мастером (или по его технологии). Некоторые истории в Томске станут премьерами — их сочиняют специально к фестивалю.

К примеру, так делает Днепровский частный театр кукол «Белый Волшебник», первый из украинских коллективов, обратившийся к кукле на запястье. Их художник Виталий Голуб был учеником Захарова. В основе спектакля «ВЕРНиВРЕМЯ» — истории из реальной жизни французского писателя Жюля Верна, смешанные с фантастическими приключениями героев его романов. Слов в этой работе зрители не услышат, зато увидят приемы театра теней.

Впервые сыграет в Томске волшебную сказку об одиноком Пингвине «Пингвин и снеговик» Анна Бейли из Новой Зеландии (театр String Bean Puppets). Анна в 2012 году участвовала в итальянском мастер-классе Владимира Захарова, где и познакомилась с его удивительными куклами. В литовском театре «Stalo Teatras» спектакль 2007 года «Мышонок в гитаре или кто здесь босс», где занята созданная Захаровым кукла, восстановили специально к фестивалю. В работе играют кукла-мышонок и «настоящий» музыкант. Они и рассказывают историю о мышонке, чью любимую лужайку заасфальтировали. И ему пришлось перебраться в город, в музыкальный магазин.

Некоторые спектакли родились во время арт-резиденции, которую недавно проводили в театре «2+ку». Так было с «Ликой и Лучом», работой Анастасии Тукаевой, актрисой из Москвы, ученицей Владимира Захарова. Режиссером истории об озорной и самостоятельной девчонке Лике стал Роман Бокланов, также ученик Мастера.

Выйдет на сцену и та кукла, что много лет уводила зрителей в мир волшебства, работая в дуэте с Владимиром Захаровым. Спектакль про Ежика восстановила и с июля играет в «2+ку» актриса Ольга Сигаль.

Обещают, что полная программа и все подробности об участниках в сентябре появятся на сайте театра.

Поэтический вечер Евгения Казакова

29 сентября, 18:00. Театр-студия «Виртуозы»

Когда артист любит читать близкие ему стихи больших поэтов и при этом виртуозно владеет таким сложным жанром, как моноспектакль, его поэтический вечер превращается в запоминающееся и вдохновляющее культурное событие. И на полтора часа зритель будет словно захвачен в плен — можно забыть обо всем, пусть только в уютном камерном зале, где сцена совсем близко, звучат и звучат стихи. Умение тонко расставить акценты, продумать интонацию у Евгения Казакова сочетается с безудержным темпераментом, энергетикой и харизмой. И всегда интересно сравнивать, как строки читались в книге, «про себя», и как их прочел актер.

В основе вечера — новая программа, большинство стихов еще нигде не звучало!

Фото: предоставлено организаторами или размещено на страницах социальных сетей театров

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