Волшебство и подарки. Молодые специалисты «Томскнефти» съездили к детям Александровского района

10 июля 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Помогать тем, кто больше всего в этом нуждается, — кредо молодых специалистов «Томскнефти».

Они каждый год доказывают это на Неделе добра, но добрые дела, когда они становятся нормой жизни, не вмещаются в семь дней, а продолжаются весь год.

Так, идея помочь детям из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Александровского района родилась именно во время Недели добра. Сначала была мысль просто передать подарки. Но осуществить запланированное не удалось — в распутицу закрылась переправа через Обь. Потом Совет молодых специалистов решил провести отдельные мероприятия ко Дню защиты детей и ко Дню России, но в итоге решил совместить их, а на сэкономленные на одной из поездок деньги купить много-много игрушек.

— Изначально мы хотели дать ребятам лекционный материал про День России. Приготовили небольшую слайдовую презентацию с картинками, где рассказывается о важных для страны датах. А малышам решили устроить игровую программу, — рассказывает организатор мероприятия, инженер цеха транспортного обеспечения «Томскнефти» и депутат Молодежного парламента Стрежевого Анастасия Ураева. — Но когда созвонились с директором перед поездкой, выяснилось, что подростков на настоящий момент в реабилитационном центре нет, ведь дети там не проживают подолгу, а остались только малыши. Понятно, что им показывать слайдовую презентацию нецелесообразно, потому что маленьких ребятишек сложно удержать на месте, и мы повезли игровую программу, шоу мыльных пузырей и подарки.

Вместе с работниками «Томскнефти» в Александровское поехала аниматор из Стрежевого. Она устроила для ребят волшебный праздник мыльных пузырей! Можно было постоять под зонтиком среди пузырного дождя или загадать желание, когда тебя прячут в огромный пузырь… В общем, дети были в восторге!



— Они так радовались, аплодировали, лопали эти пузыри, — с улыбкой вспоминает Анастасия Ураева. — Эти детские эмоции, они дорогого стоят. Причем, когда ты понимаешь всю серьезность положения, что многие ребятишки без родителей, многие просто находятся в сложной жизненной ситуации, хочется хоть на минутку подарить им счастье.

А потом были подарки — игрушки, украшения для волос, паззлы, лего, фломастеры...

— Я считаю, что такие поездки должны быть регулярными, — уверена Анастасия. — Ребятишки ведь в центре долго не не находятся, периодически меняются. Хочется чаще дарить им праздник.

Надо еще отметить, что свой социальный проект — помощь социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних Александровского района — Анастасия Ураева презентовала ранее на ежегодном городском молодежном турнире. В этом состязании этап защиты социальных проектов, пожалуй, самый серьезный и ответственный в турнире. Успешно защитить проект, доказать актуальность выбранной темы, получить деньги на реализацию идеи в этом году пытались одиннадцати докладчиков.

Социальные проекты защищались не только ради их воплощения, но и стали своего рода предвыборной программой, а их защита — агитацией в пользу кандидатов. По итогам голосования Анастасия Ураева была избрана в Молодежный парламент Стрежевого четвертого созыва.

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