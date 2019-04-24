Добрая помощь. Сотрудники «Томскнефти» приняли участие в «Неделе добра»

24 апреля 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

С 1997 года в России проводится добровольческая акция «Весенняя неделя добра». Посадить деревья, сдать кровь, провести благотворительный концерт и помочь тем, кто в этом нуждается, — все это делают добровольцы.

Не первый год в «Неделе добра» участвует Совет молодых специалистов компании «Томскнефть». Он продолжает лучшие инициативы прошлых лет и придумывает новые. Так, в этом году добровольцы вымыли окна у ветеранов предприятия; закупили корм для живого уголка стрежевского эколого-биологического центра; сдали более полутонны макулатуры; собрали канцелярию для детского социально-реабилитационного центра Александровского района; в очередной раз стали донорами крови.

В этом году молодые сотрудники «Томскнефти» решили вымыть окна в квартирах пенсионеров, о которых им рассказали в Совете ветеранов предприятия. Но когда они пришли к одной из них, Валентине Георгиевне Луговской (ее стаж в «Томскнефти» составляет почти 35 лет!), то оказалось, что моложавая женщина сама успела справиться с этой работой.

Выпили вместе чаю, душевно пообщались, а в конце молодые люди все-таки оказали помощь по хозяйству: навели порядок на кухне.

Пенсионерка и сама творит добрые дела, помогая тем, кому это особенно нужно. Сейчас у нее есть подшефный — мальчик из многодетной семьи, оставшийся без мамы, бывший сосед. Валентина Георгиевна купила ему музыкальный инструмент, если нужно — провожает на занятия в музыкальную школу и обратно, а также иногда печет что-нибудь вкусненькое для него и его семьи.

Сердечно поблагодарив волонтеров за помощь, Валентина Георгиевна призналась:

— Я обожаю окружающий мир. В день открытия «Недели добра» я просмотрела все мероприятия во Дворце искусств «Современник», а потом еще успела на концерт Детской школы искусств. Ну такое удовольствие! Было столько цветов! Я живу в окружении прекрасной музыки и цветов и довольна жизнью.

В один из дней «Недели добра» молодые нефтяники побывали в детском эколого-биологическом центре Стрежевого, где живут шиншиллы, попугаи, рептилии и даже енот. Молодые люди привезли 15 килограммов различного корма для животных.

— Корма были приобретены на средства членов совета молодых специалистов. Мы просто между собой сбросились и купили, что нужно. Привезли капусту, яблоки, морковь, корма для попугаев, грызунов, рыбок, — пояснила Анастасия Ураева, инженер транспортного управления.

Зато макулатуру молодые специалисты собирали всем миром. В пункт приема они сдали 616 килограммов. На вырученные деньги приобрели 20 килограммов корма и четыре ошейника для собак, которые содержатся в городском пункте передержки бродячих животных.

Многие полезные мероприятия Совет молодых специалистов «Томскнефти» проводит вне рамок «Недели добра», ведь потребность помогать тем, кто слабее, не ограничивается отдельными днями в календаре. Она остается с людьми на всю жизнь.

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