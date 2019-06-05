Фотофонд. Пожары и пожарные в Томске

5 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Пожар в Заисточье, 1900 год. Из фондов ТОКМ

Спецпроект Фотофонд

Пожары — настоящее бедствие для деревянного города, и в Томске иногда выгорали целые кварталы.

В сегодняшнем выпуске «Фотофонда» рассказываем историю одного из крупнейших пожаров, а также о тех, кто боролся с огнем в старину.

17 мая 1900 года в Томске произошла настоящая катастрофа: сгорело почти все Заисточное предместье, населенное в основном татарами. В Томском областном краеведческом музее сохранилось несколько фотографий этого страшного события, а в газетах того времени — свидетельства очевидцев о нем. Статью о пожаре на основе фотографий и газетных публикаций подготовила заведующая научно-исследовательским отделом Томского областного краеведческого музея Елена Андреева.

Заисточное предместье Томска. Конец XIX в. Фото из фондов ТОКМ

В среду 17 мая, когда пожарные были заняты тушением пожара в доме Фуксмана по Воскресенской улице (ныне Октябрьская), вспыхнул пожар в доме Кривенкова по Татарской улице. Пожарные и члены вольно-пожарного общества, слыша набат, не сразу поняли, что случился новый пожар, а потому в Заисток несколько запоздали. Вместе с ними на новый пожар в Заисточье моментально хлынула вся присутствовавшая праздная публика. Толпа бежала не только по тротуарам, но и сплошь по мостовой. Извозчики, по обыкновению, поспешили скрыться, опасаясь быть захваченными полицейскими и, следовательно проездить бесплатно.

Заисточный пожар 17 мая привлек массу публики. Толпы народа стояли сначала на улицах Заисточья, затем, гонимая огненной стихией, толпа перешла для созерцания зрелища на горку в Макаровском переулке, заполонила мосты и спуск с горы на Почтамтской улице, против и около бани Дистлера, и, наконец, выстроилась сзади здания общественного собрания. Работающей публики было мало, зрителей тысячи, писала газета «Сибирская жизнь».

Зеваки на пожаре в Заистоке 1900 года Фото из фондов ТОКМ

К тому времени дом Кривенкова со всеми его надворными постройками горел костром. Пламя быстро перекинулось на смежные дома, вскоре запылала вся Татарская улица. Распространению пожара способствовал сильный ветер. Он перебрасывал горящие головни через несколько домов, поднятые с земли вихрем бумаги, стружки и другой легко воспламеняющийся материал загорался, попадал на далеко отстоящие от места пожара дома и зажигал их, так что одновременно загорались дома в разных концах Заисточья. Искры перекидывало на университет и даже на Елань.

Пожар в Заистоке 1900 года Фото из фондов ТОКМ

Остановить пожар в кварталах, сплошь застроенных деревянными домами и надворными постройками при таком сильном ветре не представлялось возможным. Татарская, Королевская (ныне улица М. Горького) и Источная улицы выгорели дотла, как и ближайшая к пожарищу сторона Набережной р. Томи, часть Театрального (Типографского) переулка и Московского тракта.

Все Заисточное предместье охвачено было громадным огненным кольцом, центр которого представлял собой бушующее море огня. Несчастные погорельцы с воплями и рыданиями бегали около своих домов, тщетно стараясь спасти хотя что-нибудь из своего имущества. В одном месте, например, несчастная обезумевшая от страха женщина, кричит, что в доме сгорел ее младенец, в другом месте другая женщина — разыскивает своих детей и, в порыве отчаяния, кидается в огонь, но ее вовремя оттаскивают… Рыдания погорельцев, крики пожарных, народа, все сливается в один общий страшный шум. («Сибирская жизнь»).

Видя, как в мгновение ока исчезают кварталы, жители Заисточья, буквально, теряли головы. Какая-то старушка, засунув деньги за зеркало, покинула дом и только случайно узнавшие об этом знакомые старушки поспешили в дом и спасли деньги. Другая женщина бережно вынесла из дома две маленькие на вид, старые картинки, изображавшие каких-то святых, а когда загорелась мечеть — только силой удалось спасти муллу, который громко и положительно высказывал желание сгореть со своей святыней — мечетью. («Сибирская жизнь»).

Несмотря на то, что силы человека и стихии были неравны, и полицейская пожарная команда, и добровольное пожарное общество работали до полного изнеможения сил. Двое из членов добровольного пожарного общества, сильно обгоревшие, были отвезены в больницу. Пострадал и доктор Боровков, приехавший на пожар с необходимыми медикаментами — его сбили лошади. Выскочивший из окна трехэтажного дома мальчик-гимназист получил повреждения головы.

Городскую больницу удалось отстоять у огня, на время тушения больных вместе с кроватями на своих руках перетащили студенты частью в университетскую клинику, а частью в сад.

Здание томской городской больницы по Московскому тракту. Конец XIX в. Фото из фондов ТОКМ

Как писали в газетах, в пожаре погибло много лошадей и мелкой домашней скотины, а в особенности птицы. О человеческих жертвах не говорилось, но материальные потери были огромными. Заисток горел шесть часов подряд, и выгорел дотла, превратившись в выжженный пустырь. Сгорело 153 двора, число погорельцев простиралось до 7 000 человек. В основном, это были татарские семьи.

Весь этот день по улицам в разных направлениях тянулись обозы со скарбом погорельцев. Город предствалял собою такое зрелище, как бы перед нашествием неприятеля. Тянутся обозы, по улицам и площадям сложено всякое имущество, берег Томи завален всякою домашностью: стулья, столы и вообще все, что держится на воде, — плавает, — писали в газете.

Городская управа предоставила в распоряжение погорельцев военные казармы, городской голова распорядился послать нуждающимся три воза булок и раздать им чай и сахар. Уже в день пожара и в последующие дни, недели и даже месяцы собиралась помощь погорельцам от горожан: в частном порядке, через редакции газет, от некоторых ведомств, городского самоуправления. Был разрешен сбор пожертвований для томичей и в других местностях Российской империи. Томская городская дума уже через несколько дней после пожара единогласно решила передать в пользу погорельцев весь специальный капитал, сформированный после пожара 1882 г. в том же злополучном Заисточье, — всего 2950 рублей. На эти же цели было решено передать и 500 рублей, которые планировалось ассигновать на устройство торжественного обеда в честь освящения нового кафедрального собора.



Здание Томской городской думы и управы. Начало XX в. Фото из фондов ТОКМ

Пожар в Заистоке был, конечно, не первым крупным пожаром в Томске. Поэтому городу необходимы были те, кто боролся бы с огнем — пожарные. Причем, как штатные, так и добровольные. Вот что писал о Томском добровольном пожарном обществе известный краевед Эдуард Майданюк:

«Деревянная крепость, с которой начинался наш город, горела дважды — в 1639 и 1643 годах. И в последующие годы немало потрясений доставляли томичам пожары. В 1845 году в районе улицы Миллионной выгорели все дома, удалось отстоять только Духосошественский храм, который до 1930-х был на углу нынешнего переулка Совпартшкольного и улицы Карла Маркса.

Вскоре после этого вышел сенатский указ «О нормальной табели состава пожарных частей в городах», в соответствии с которым пожарной команде Томска дозволялось состоять из пятидесяти человек, что было явно маловато на двадцать тысяч жителей. На любые претензии следовало традиционное для всех времён объяснение: «В казне денег нет».

Здание городской полиции и пожарное депо Фото из фондов ТОКМ

Деревянная пожарная каланча на Жандармской ул. в Томске. 1910-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Но когда в 1881 году пожар охватил на Воскресенской горе тридцать два дома, а через месяц практически уничтожил все Заисточье, стало понятно, что казенная противопожарная служба не в состоянии решать возложенные на нее задачи. Ей нужна была помощь, которая и последовала с созданием в 1882 году Томского добровольного пожарного общества (ТДПО). Случилось это двадцать третьего мая (по новому стилю — четвертого июня), и эта дата долгие годы отмечалась в Томске как профессиональный праздник пожарных.

Удостоверение члена ТДПО Предмет из фондов ТОКМ

Пожарная каска ТДПО. Начало ХХ века Предмет из фондов ТОКМ

Престиж ТДПО был довольно высоким, поскольку в нем состояли известные и уважаемые люди (купцы, инженеры, преподаватели), среди почетных членов числились губернатор, епископ, братья Кухтерины... Необходимую помощь и поддержку обществу оказывали Томская городская дума, Томское общество взаимного страхования, страховое общество «Россия». При таком содействии дружно и оперативно решались три основные задачи: предупреждение пожаров, четкая организация борьбы с огнем и сведение пожарных убытков до минимума».

Пожарные в Томске были настоящими народными героями. А парад в честь дня создания добровольного пожарного общества — одним из ярчайших событий для города, по воспоминаниям старожилов.

Командный состав Томского добровольного пожарного общества и Томской городской пожарной команды 1924 г. Фото из фондов ТОКМ

Команда Томского добровольного пожарного общества 1924 г. Фото из фондов ТОКМ

«Деятельность противопожарного общества была намного шире той непосредственной сферы борьбы с огнем, ради которой оно и создавалось. Оно было заметным явлением в общественной и культурной

жизни Томска. Например, общество имело свое знамя и свой оркестр, который регулярно играл в городском саду. Ежегодные торжества 23 мая (в день создания общества), по единодушному мнению томских старожилов, были одним из самых ярких событий в Томске.

Если торжественный молебен в Иверской часовне и праздничный обед касались только самих пожарных и наиболее близких к ним лиц, то их проход по главной улице в полной униформе под марш духового оркестра становился ярким праздником для всего города. Муж рассказывал, что традиция парадов томских пожарников сохранялась примерно до 1930 г.».

Пожарная команда перед демонстрацией. 1924 г. Фото из фондов ТОКМ

Литература:

Андреева Е.А. Комментарии к фото с пожаром 1900 г. (к началу пожароопасного сезона: уроки истории)

Вульфсон Е.А. Томские огнеборцы прошлых лет // Сибирская старина, 2005, — №23

Майданюк Э.К. Борьба с пожарами в Томске. К 130-летию Томского добровольного пожарного общества

В библиотеке Томского областного краеведческого музея хранятся интересные издания о пожарных:

Ларьков, Н. С. Полицмейстеры, комиссары, начальники: рук. правоохран. органов Том. губернии, окр. и обл. в XIX–XX вв. / Н.С. Ларьков, И.В. Чернова. — Томск: Издательство Том. ун-та, 1999. — 183 с.

Книга содержит биографические очерки руководителей правоохранительных органов Томской губернии, округа и области с момента образования полиции в 1822 г. до наших дней, а также краткую историческую справку о создании и деятельности томской полиции и милиции за последние два века.

Вульфсон Е. А. Томские огнеборцы // Сибирская старина: краеведческий альманах. — 2005. — № 23. — С. 20-22.

Статья рассказывает о мерах борьбы с пожарами в Томске, о создании профессиональных и добровольных пожарных команд в городе, для которого пожары стали настоящим проклятием. Первая профессиональная команда была сформирована только в 1819 году. Позднее властями для борьбы с огнём привлекалась общественность — одни принимали участие денежными пожертвованиями, другие непосредственно выезжали на тушение. Только появление добровольного пожарного общества позволило поднять борьбу с пожарами в Томске на профессиональный уровень.

Семенова И. Защищали от огня // Сибирская старина: краеведческий альманах. — 1996. — № 11 (16). — С. 14-16.

О разных сторонах жизни Томска рассказывают документы областного архива. В них нашла отражение и организация пожарного дела в городе. Дела весьма важного, ведь застроенный по преимуществу деревянными домами старый Томск постоянно страдал от огня.

Более подробно ознакомиться с этими и другими изданиями можно в научной библиотеке музея (г. Томск, пер. Спортивный, 13/ Гоголя, 31). Телефон 53-23-95, 8-909-540-68-70

Электронный каталог библиотеки

Наш КНИГОЗАЛ

Режим работы: ежедневно кроме субботы и воскресенья: 9.00 — 18.00

Часы работы читального зала: вторник, среда 14.00 — 16.00

Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.

Тэги/темы: