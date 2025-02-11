Почти полмиллиона туристов посетили Томскую область в 2024 году

11 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

По предварительным данным в 2024 году Томскую область посетили почти полмиллиона туристов. Так, в течение последних двух лет турпоток в регион увеличился с 420 тысяч до 490 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, положительные изменения связаны с реализацией в регионе нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По словам замгубернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василия Потёмкина, в 2024 году при поддержке нацпроекта в Томске появилось 12 селфи-зеркал в виде наличников, установлено 20 информационных стендов с картами-схемами маршрутов и исторической информацией, оборудованы четыре смотровых бинокля.

Также в рамках нацпроекта на улицах Томска появились 212 адресных табличек, 12 торговых павильонов для сувенирной продукции, три тактильных барельефа с информацией для слабовидящих граждан, в 22 местах рядом с экскурсионными объектами оборудованы парковки для туристических автобусов.

«Второй год подряд получает поддержку нацпроекта Международный фестиваль-конкурс народных ремесел „Праздник топора“. И мы видим прирост посетителей: количество участников в 2023 году составило 152,3 тысячи человек, а в 2024 году уже 160 тысяч человек, — рассказал Василий Потёмкин. — Срок проведения фестиваля увеличен до девяти дней, расширена его развлекательная программа».

Кроме этого, в за период участия в нацпроекте оборудован пункт проката катамаранов и водных аттракционов на берегу озера «Окуневое» в г. Стрежевом и создана пляжная зона на берегу пруда «Сафроновский» в Кожевниковском районе.

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