Ребрендинг сети Rostic’s — ранее KFC — закончат в Сибири до конца июня

18 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба компании «Юнирест»

Бренд ресторанов быстрого обслуживания Rostic’s полностью заменит KFC в течение полутора месяцев. На данный момент в России под новым брендом работают почти 90% заведений, сообщила вчера, 16 мая, на пресс-конференции Татьяна Шаманская, генеральный директор компании «Юнирест».

«Сегодня уже 850 ресторанов из 1170 по России работают под брендом Rostic’s. Буквально в течение месяца эта цифра перейдет рубеж в тысячу. Можно уверенно говорить, что очень скоро основным брендом, безусловно, будет только Rostic’s», — рассказала Татьяна Шаманская журналистам.

Она отметила, что в Сибири Rostic’s лидирует среди «большой тройки» (три гиганта среди сетей быстрого питания — Rostic’s, «Вкусно — и точка» и «Бургер Кинг» — прим. ред.) и по числу ресторанов, и по доле рынка. Сегодня в регионе работают 134 заведения. По словам Шаманской, после полного ребрендинга в этом году начнется активное развитие бренда Rostic’s:

«У нас очень много креативных идей. Все самое интересное начнется этим летом, потому что мы готовим креативную платформу. Мы обновим нашу миссию, культуру и ценности и будем доносить это до наших гостей. В первую очередь, безусловно, это будет касаться нашего уникального вкуса», — подчеркнула она.

Также Татьяна Шаманская уточнила, что из нововведений уже сейчас тестируется работа модульных ресторанов и реализация готовых продуктов Rostic’s через доставку «Самокат».

Кроме этого, сеть продолжит открывать рестораны по всей стране. В этом году ожидается запуск около 100 новых заведений, в том числе, порядка 10 в Сибири. Также в течение пяти лет планируется открытие около 750 ресторанов. Как отметила Шаманская, объем инвестиций в открытие нового заведения варьируется в зависимости от формата. Однако, по ее словам, только стоимость комплекта оборудования для каждого ресторана составляет 250 тысяч долларов.

Напомним, брендами ресторанов быстрого обслуживания KFC и Rostic’s в России управляет компания «Юнирест». Ребрендингом сети в Новосибирске, Томске, Новокузнецке, Омске, Красноярске и в ряде других городов Сибири занимается «Интернэшнл Ресторант Брэндс» (ИРБ) — крупнейший франчайзинговый партнер сети.

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