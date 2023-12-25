Как томские католики отмечают Рождество

25 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Мария Кузина

Сегодня, 25 декабря, католики по всему миру отмечают один из важнейших христианских праздников Рождество Христово. Накануне вечером в томском костеле состоялась праздничная месса при участии духового органа и католического хора, который исполнил рождественский христианский гимн «Тихая ночь» на четырех языках. Также к празднику внутри храма украсили еловыми ветками и гирляндами алтарь, а во дворе костела установили инсталляцию в виде вертепа — пещеры, где родился Иисус Христос.

Побывали на рождественской службе в томском костеле и делимся кадрами оттуда в нашем фоторепортаже.

Фото: Мария Кузина

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