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В Томске демонтировали некогда самый мощный в СССР кольцевой ускоритель

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В Томском политехе завершился демонтаж кольцевого электронного ускорителя «Сириус». На момент запуска это был самый мощный синхротрон в СССР. Вместо него смонтируют Сибирский кольцевой источник фотонов.

Как уточняют в пресс-службе вуза, «Сириус» располагался в 11-м корпусе вуза. Общий вес установки — порядка 240 тонн. Решение о его демонтаже было принято на основании работы специальной комиссии Минобрнауки РФ. В течение года она изучала установку и давала экспертные заключения о ее техническом устаревании.

Часть демонтированного оборудования синхротрона пополнила коллекцию экспонатов Музея истории Томского политеха. Оставшиеся элементы «Сириуса» утилизированы. Вырученные средства будут потрачены на ремонт помещения, в котором находился синхротрон.

В лаборатории, в которой располагался синхротрон, будут проходить конструкторские работы в интересах Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

«Не считая исследовательский ядерный реактор Томского политеха, лабораторное помещение, в котором располагался синхротрон, — одно из самых крупных в университете. После завершения ремонта в нем мы будем заниматься, в том числе, конструированием хатчей для СКИФа. Это специальные „домики“ для защиты от радиационного излучения, в которых находятся во время эксперимента ученые. Их длина может достигать 20 метров. Так что помещение лаборатории нам идеально подойдет», — добавляет начальник управления перспективных исследований Томского политеха Алексей Гоголев.

По его словам, все работы по созданию экспериментального оборудования для СКИФа должны закончиться в 2024 году. После этого в бывшей лаборатории «Сириуса» будут расположены небольшие ускорители для исследований в области радиационной физики и неразрушающего контроля

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