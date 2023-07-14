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В Томске появился новый стенд о родниках

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Вчера, 13 июля, в томском лесопарке «Солнечная роща» волонтеры проекта «Родники Томска» вместе с неравнодушными жителями города установили новый стенд, рассказывающий о Царском ключе. Как сообщила «Томскому Обзору» куратор проекта Олеся Назарова, он появился по инициативе родителей и учеников гимназии «Томь».

«Желание помочь возникло у детей 4 класса в апреле, после экскурсии на ключ, которую провела Наталья Лисовская (архитектор, автор проекта по обустройству родника Божья роса). Они собрали деньги на новый стенд. А мы, проект „Родники Томска“, организовали полноценный анализ воды в научно-производственной лаборатории геохимии Инженерной школы природных ресурсов НИ ТПУ (руководитель А.А. Хващевская), подготовили фотографии и историческую справку», — рассказывает Назарова.

Видео предоставлено Олесей Назаровой
YouTube

Анализ воды из источника «Царский ключ» был проведен 20 июня 2023 года по показателем общего химического, элементарного и микробиологического состава. Исследования выявили, что вода в нем пресная, жесткая, с минерализацией 660 мг/л. Содержание большинства компонентов соответствует требованиям СанПиНа для питьевых вод, количество тяжёлых металлов (кадмий, свинец, медь и другие) находится на уровне природных значений или ниже таковых. Однако в воде при температуре 22 °C отмечается рост энтеробактерий, которые вызывают инфекции ЖКТ. При данных обстоятельствах вода может быть использована как питьевая только после кипячения.

Куратор проекта отметила, что макет стенда сделала классный руководитель детей Алёна Владимировна Шварц. За две недели до его установки она также высадила цветы вокруг находящейся у родника беседки, заказала покос травы вокруг и вдоль дорожки, а в день установки стенда волонтеры высадили еще семь елочек.

По словам Олеси Назаровой, в дальнейшем посаженые цветы и елочки планируют посыпать вокруг песчано-гравийной смесью, чтобы они не зарастали сорняками.

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