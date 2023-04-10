Томичи увидят, как жил второй директор Томского политеха в начале XX века

Томский Обзор / Фото: 10 апреля 2023 // Фото: vk.com/museum.tomsk

В томском музее «Профессорская квартира» открылась первая камерная выставка «Возращение профессора». Она приурочена к 165-летию со дня рождения Владимира Алексеевского, выдающегося русского математика и механика, второго директора Томского технологического института, преподавателя Сибирских высших женских курсов.

Как уточняют в музее, Владимир Алексеевский жил со своей семьей в доме по современному адресу ул. Кузнецова, 30 в 1910-х годах. Здесь, в квартире на первом этаже дома, он принимал гостей, работал над учебниками и статьями, готовился к лекциям.

«У Алексеевского имелась обширная домашняя библиотека, от которой до настоящего времени дошли более 90 изданий. Спустя более чем 100 лет книги В.П. Алексеевского возвращаются на прежнее „место жительства“ — в дом на Кузнецова, 30», — говорится в сообщении.

Партнерами выставки стали Научная библиотека ТГУ и Научно-техническая библиотека ТПУ. В рамках экспозиции в музейном кабинете максимально детально воссоздан быт профессора. На письменном столе — подлинные книги из библиотеки Алексеевского, в том числе с его рукописными пометками, оттиски его научных статей и другие документы, связанные с деятельностью ученого. Вокруг — фотографии друзей и коллег, старинные открытки с видами Томского технологического института.

Картину профессорского быта начала XX века дополняют предметы мебели и техники того времени: настенный телефон «Эриксон», кресло-качалка, шахматный столик и другие экспонаты.

Выставка будет работать до 7 мая. Осмотреть её можно в рамках экскурсионных сеансов без записи (с пятницы по воскресенье) и во время индивидуальных экскурсий (по предварительной записи). Подробности по телефону: +7-906-957-47-87.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».