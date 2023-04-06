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Томская область снижает объемы заготовки леса из-за проблем с экспортом

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Предприятия лесопромышленного комплекса (ЛПК) Томской области с начала 2023 года резко уменьшили объемы заготовки древесины из-за проблем с экспортом в азиатские страны, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора региона Андрея Кнорра.

«Материалы — лес, доска — три месяца и они чернеют. (...) Мы в этом году заготовили леса примерно 60% от того, что надо. Не стали заготавливать, потому что лес просто пропадет. Это (проблемы с экспортом — прим.ред.) томской промышленности будет аукаться еще 2-3 года», — полагает Кнорр.

Как сообщалось, с ноября прошлого года томские предприятия ЛПК испытывают проблемы с вывозом пиломатериалов в Узбекистан (основной импортер пиломатериалов из региона), Таджикистан и Туркмению. Изначально экспорт был невозможен из-за постановления правительства, которое разрешало экспорт только в Белоруссию, Казахстан и Киргизию и только железнодорожным транспортом. Вывоз в третьи страны был не разрешен. В результате из-за запрета в Томской области скопилось лесоматериалов на 1,2 млрд рублей.

Позднее правительство РФ разрешило вывозить пиломатериалы, шпалы, бревна и грубо обработанную древесину в третьи страны автотранспортом через четыре пункта пропуска на границе с Казахстаном и Белоруссией. Удаленность ближайшего пункта пропуска для Томской области, который находится в 1,4 тыс. км, а также низкая скорость прохождения вагонов на железнодорожных переходах привели к остановке некоторых производств и замораживанию инвестпроектов в сфере ЛПК в регионе.

Наиболее близкие к Томской области автопереходы не были открыты для вывоза. Речь идет о пунктах пропуска Веселоярск в Алтайском крае, Павловка в Новосибирской области и Ольховка в Омской области.

«У нас Белый Яр (село в Верхнекетском районе Томской области — прим.ред.) просто забит вагонами, мы не можем это делать (экспортировать — прим.ред.). Это не ждет, а надо платить зарплаты людям», — отметил Кнорр.

По словам вице-губернатора, переговоры по открытию для экспорта ближайших для Томской области автопереходов ведут губернатор региона Владимир Мазур, а также сенаторы Виктор Кресс и Владимир Кравченко. Кроме того, предполагается, что проблема будет обсуждаться на ближайшем заседании Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России, которое пройдет 11 апреля в Москве.

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