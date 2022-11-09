Перспективы развития экосистемы аэрологистики обсудят в «Точке кипения – Томск»

9 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Завтра, 10 ноября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» состоится круглый стол «Развитие применения беспилотных авиационных систем: как собрать экосистему аэрологистики?».

Развитие рынка применения беспилотных авиационных систем (БАС) является одним из приоритетов Национальной технологической инициативы. При наличии регуляторных ограничений и только формирующихся институтов рынка сферы применения БАС постоянно расширяются и сегодня охватывают от развлечений и спорта до экомониторинга, тушения лесных пожаров и сельского хозяйства. Формирующийся уклад аэрологистики создает спрос на развитие производства БАС, разработку технологических решений, подготовку кадров для эксплуатации БАС и насыщение экспериментальных правовых режимов в регионах новыми компаниями-участниками.

Эксперты мероприятия обсудят перспективы развития отрасли беспилотных авиационных систем, то, в каких отраслях и для решения каких задач БАС применяются уже сегодня и где должны применяться «завтра». А также какие специалисты нужны для развития отрасли в России, в чем специфика их подготовки, какую кооперацию и с кем необходимо выстроить для развития производства отечественных систем, какие вызовы и задачи стоят перед компаниями-производителями, образованием, научными коллективами.

В рамках круглого стола будет представлен опыт реализации экспериментально-правового режима в Томской области по развитию БАС, технологические решения для беспилотных авиационных систем от представителей компаний-разработчиков и научных коллективов, а также образовательные программы среднего профессионального, высшего и дополнительного образования, направленные на обучение системам управления беспилотных летательных аппаратов.

Круглый стол пройдет 10 ноября (четверг), с 14:00 до 16:30 в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» по адресу: пр. Ленина, 26. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://leader-id.ru/events/357074

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