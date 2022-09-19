Да, новый. Томский политех представил обновленный логотип

19 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 19 сентября, студентам и сотрудникам был представлен обновленный логотип Томского политехнического университета. В презентации нового дизайна, которая прошла в Международном культурном центре ТПУ, приняли участие его разработчики из «Студии Артемия Лебедева», в том числе сам Артемий.

«Очень радостно, что эта работа подошла к финальному результату и мы можем всем представить обновленное лицо Томского политеха», — сообщил на презентации ректор вуза Дмитрий Седнев.

Он отметил, что решение об обновлении фирменного стиля было коллегиальным, оно было принято Стратегическим офисом ТПУ, курирующим участие вуза в программе «Приоритет 2030».

Участники презентации в зале МКЦ ТПУ Фото: Серафима Кузина

«Мы понимали, что участие в программе „Приоритет 2030“ для университета — это новая глава развития. При этом стратегические коммуникации тоже важная часть программы. Мы приняли решение пойти в модернизацию и обновление логотипов», — рассказал Дмитрий Седнев.

По его словам, в этой работе университету было важно придерживаться «корней, фундамента, на котором стоит вуз». Именно поэтому обновленный логотип кардинально не отличается от предыдущего.

«Была поставлена задача — сохраняя преемственность, отразить те изменения, которые произошли в университете, — отметил Дмитрий Седнев. — Мы все понимаем, что ТПУ — это бренд, и бренд сильный. Наверное, сейчас тот момент, когда Политеху необходимо обновить стиль, потому что прошлый был создан в 2014 году, и сейчас, спустя 8 лет мы подошли к эволюционному обновлению нашего логотипа. Но это не обновление ради обновления. Вуз во многом меняется. Сейчас мы стараемся делать образовательные программы гибкими и модульными, менять принципы взаимодействия студента и преподавателям. И я уверен, что этот новый язык коммуникации позволит показать нашим будущим студентам, что мы изменились».

Открыла презентацию нового логотипа руководитель дирекции корпоративного развития ТПУ Мария Моисеенко Фото: Серафима Кузина

Идею ректора поддержал и глава студии-разработчика обновленного логотипа Артемий Лебедев. Он отметил, что дизайн является бизнес-инструментом, с помощью которого организации могут добиваться поставленных задач.

«Когда у нас появляется новый логотип, он отражает изменения вуза и показывает, что он не застыл в прошлом, а движется вперед, что он многогранный и следит за трендами. Все это считывается из логотипа. Когда будущий студент выбирает место для учебы, то он ориентируется, в том числе и на современность логотипа. Видя перед глазами устаревшую и не движущуюся картину, абитуриенты могут просто решить, что в таком вузе и все остальные процессы и подходы к преподаванию устаревшие. И тогда их выбор будет сделан в пользу более современного решения, — считает Артемий Лебедев. — Динамичный и многогранный вуз получил динамичный и многогранный логотип. Я очень счастлив, что принял участие в этой работе».

Артемий Лебедев выступил на презентации онлайн Фото: Серафима Кузина

В свою очередь дизайнер московской студии Арсений Бадажков объяснил, что перед разработчиками стояла задача отчасти сохранить предыдущий символ вуза, переупаковав его в более современную, динамичную, функциональную форму.

«Мы оставили куб, который является характерной чертой айдентики томского политеха. Также мы оставили узнаваемую буку «Т» в центре, так как в работе с коллегами и из общения со студентами было понятно, что есть определенная гордость, что это ТПУ, — рассказал Арсений Бадажков.

Дизайнер московской студии Арсений Бадажков рассказывает о работе над логотипом Фото: Серафима Кузина

Он также отметил, что вдохновение дизайнеры нового логотипа искали в лабораториях ТПУ и в общении со студентами.

«Одна из таких метафор, которая, как нам кажется, очень хорошо подходит к новому логотипу — это соединение разных граней так же, как и разных студентов со всей нашей страны, и не только нашей. Это и соединение разных направлений, когда происходит такая кооперация, получается что-то совместное, новое, — рассказал Арсений Бадажков.

Ректор ТПУ Дмитрий Седнев также отметил, что обновленный дизайн логотипа, возможно, не просто будет принять сразу.

«Мне тоже сначала было совсем не просто принять новый логотип. Я прошел через те стадии, когда не понимал, как и что здесь передается. Была стадия, когда вовсе не было ощущения, что это действительно про нас. Но сейчас, посмотрев детально на брендбук, я скажу, что работа проведена достойная. Каждая школа отражена отлично. И в целом университет показан таким, какой он есть сейчас — динамичным и активно развивающимся, — подчеркнул Дмитрий Седнев. — Я уверен, что наш новый фирменный стиль станет такой же неотъемлемой частью Томского политеха, какой был прошлый логотип».

Фото: Серафима Кузина

Напомним, известный российский дизайнер Артемий Лебедев побывал в Томском политехе для обсуждения возможного сотрудничества в феврале 2022 года. После этого и была запущена работа над новым логотипом.

Фото: Серафима Кузина

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