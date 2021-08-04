Улицу Тояновскую в Южных воротах под Томском достроят в ноябре

4 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

Строительство улицы Тояновской в Южных Воротах под Томском завершится в ноябре. Об этом шла речь на заседании штаба по строительству района Южные Ворота в поселке Зональная Станция, сообщает пресс-служба областной администрации.

Сейчас в проекте Тояновской заложено временное решение: улицу завершает разворотное кольцо и тупик. В дальнейшем же Тояновская, которая огибает жилой комплекс по периметру, свяжет Южные Ворота 1 и Южные Ворота 2, разгрузит внутриквартальные проезды и будет включена в маршруты движения общественного транспорта.

По словам заместителя губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, регион впервые за 10 лет получил федеральное финансирование на строительство улицы в жилом квартале. Раньше транспортную инфраструктуру жилых комплексов целиком обеспечивали строители, возводя в них дороги самостоятельно и на свои средства. Сегодня регион получил возможность компенсировать застройщику (Тояновскую, как и Южные Ворота целиком, строит ТДСК) эти затраты: 127 млн рублей по программе «Стимул» Томская область получила из федерации, 33 миллиона составило областное софинансирование, 1 млн вложил муниципалитет. Общее финансирование проекта составило 163 млн рублей.

«Программа „Стимул“ потому и называется так, что стимулирует жилищное строительство. Тояновская — улица в жилом районе, которая по периметру обходит Южные Ворота 1, и сегодня в проекте разворотное кольцо и тупик, но это временное решение. Потом Тояновская будет сопряжена с участком Малого транспортного кольца и обеспечит выезд из Южных Ворот 2. Сейчас идет опережающее проектирование этого района», — сказал замгубернатора.



Он также добавил, что после завершения строительства улицы следующий шаг в развитии Южных Ворот — появление здесь поликлиники.



«Сейчас идет проектирование поликлиники, и мы рассчитываем получить проект до конца 2021 года и попасть в программу финансирования первичного звена здравоохранения», — подчеркнул Евгений Паршуто.

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