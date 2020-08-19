Ольга Кобякова покинула пост ректора СибГМУ

19 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Станислав Едреев

Сегодня, 19 августа, Ольга Кобякова покинула пост ректора Сибирского государственного медицинского университета, который занимала с 2015 года. Сегодня же она приступает к новой работе в Москве, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Губернатор Сергей Жвачкин поблагодарил Ольгу Кобякову, руководившую Сибирским государственным медицинским университетом.

«Искренне благодарен Ольге Сергеевне за энергию, талант и душу, которые она всегда вкладывала в работу. Вместе с командой ей удалось добиться для СибГМУ статуса единственного в России опорного медицинского университета, за пять лет количество обучающихся в вузе выросло с 5 455 до 8 625 человек, открылся новый корпус госпитальных клиник, обновилось оборудование, клиники вновь стали дежурить по скорой, и лечиться в них едут со всей страны», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Глава региона подчеркнул, что за время работы Ольги Кобяковой медуниверситет прошел аккредитацию и получил подтверждение сертификата по стандарту ISO 9001, начал активно сотрудничать с федеральными лечебными учреждениями и НИИ, открыл англоязычную программу «Лечебное дело», факультет дистанционного образования, 11 сетевых, в том числе международных программ. В мае в университетских клиниках в кратчайшие сроки был развернут респираторный госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Во многом специалисты медуниверситета помогли остановить распространение пандемии в регионе.

«Вся моя профессиональная жизнь связана с системой здравоохранения Томской области и Сибирским государственным медицинским университетом. Я благодарна региону и людям, которые здесь живут, всем своим коллегам, учителям, друзьям. Я всегда буду сибирячкой, томичкой и постараюсь и дальше приносить пользу родному региону», — сказала Ольга Кобякова.

В своем Telegram Ольга Кобякова сообщила, что в ближайшее время после ухода с поста ректора СибГМУ возглавит Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

«Получив интересное для меня предложение о работе, я оставляю пост ректора Сибирского государственного медицинского университета и Томск. Решение не было для меня простым, но я приняла его самостоятельно и осознанно. Нужно выходить из зоны комфорта и двигаться дальше. Самая важная задача, которая стоит передо мной, участие в информатизации отрасли здравоохранения», — отметила Ольга Кобякова.

Должность исполняющего обязанности ректора СибГМУ займет доктор медицинских наук Евгений Куликов, работавший в университете проректором по научной работе и последипломной подготовке.

Ольга Сергеевна Кобякова родилась в Томске в 1974 году. Окончила СибГМУ по специальности «лечебное дело», затем аспирантуру и докторантуру.

После окончания вуза занимала должность врача в Томской областной клинической больницы. С 2003 по 2014 гг. работала в департаменте здравоохранения Томской области, пройдя путь от главного специалиста-терапевта до начальника департамента. В 2012–2014 годах обучалась в Лондоне по программе EMBA Kingston University по направлению «стратегический менеджмент».

На посту начальника облздрава руководила реализацией программы «Модернизация здравоохранения Томской области на 2011–2013 годы». По итогам реализации программы, по оценкам Мнздрава, Томская область вошла в число регионов-лидеров. Под ее руководством в регионе создана трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным и новорожденным, внедрена система мониторинга состояния беременных, благодаря чему удалось добиться снижения материнской и младенческой смертности на территории Томской области. Реализовала проект по созданию системы оказания медицинской помощи пациентам с инсультами и инфарктами. Ранее, будучи главным терапевтом, разрабатывала и исполняла целевую программу по борьбе с гипертонией в Томской области в 2004–2008 годах.

С момента окончания СибГМУ совмещала государственную службу с научно-педагогической деятельностью, являясь по совместительству сотрудником медуниверситета.

В 2008 году создала и возглавила кафедру общей врачебной практики СибГМУ. Профессор, доктор медицинских наук. Автор 199 научных публикаций и учебно-методических работ.

За время руководства медицинским университетом контингент студентов СибГМУ вырос на 58% с 5455 до 8625 человек. Ольга Кобякова внедрила в вузе обучение на английском языке по специальности «лечебное дело», создала факультет дистанционного образования, организовала 485 дополнительных мест в общежитиях вуза и запустила проект «Цифровой госпиталь».

В университете был введен в эксплуатацию новый корпус госпитальных клиник, открыт Центр вспомогательных репродуктивных технологий, переформатировано приемное отделение и детская клиника, сделаны капитальные ремонты и внедрены новые принципы работы. Консолидированный бюджет университета вырос на 57% с 1,9 млрд до 3,1 млрд рублей.

Ольга Кобякова является автором и руководителем регионального проекта «Здоровье школьников».

В 2019 году написала книгу «Здоровье без фанатизма», разошедшуюся тиражом более 10 тысяч экземпляров.

Замужем, воспитывает двоих детей.

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