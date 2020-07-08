Закрывшаяся Сибирская карандашная фабрика в Томске обязана выплатить более 60 млн рублей долга за аренду

8 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Арбитражный суд Томской области взыскал с ООО «Сибирская карандашная фабрика г. Томск» (СКФ) 61,79 млн рублей в пользу ООО «Виаком-Инвест», сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Согласно материалам дела, в конце 2008 года СКФ заключила договор с ООО «Фирма «Стиль+» на аренду в Томске 21 здания общей площадью более 35 тыс. кв. м, двух железнодорожных тупиков и земельного участка площадью 150 тыс. кв. м. На этих площадях ранее было размещено производство карандашной фабрики.

В октябре 2010 года недвижимое имущество в полном объеме приобрело ООО «Виаком-Инвест», которое было утверждено новым арендодателем согласно допсоглашению с СКФ.

«Ответчик свою обязанность по своевременной оплате аренды недвижимого имущества выполнял ненадлежащим образом. Задолженность за период январь 2012 года — июль 2019 года, по расчету ООО „Виаком-Инвест“, составила 66,95 млн рублей», — говорится в решении суда.

СКФ согласилась с наличием задолженности, однако предоставила собственный расчет. По данным компании, общая сумма долга составила 61,61 млн рублей, поскольку стороны согласились произвести взаимозачет по договору займа и по договору аренды на 5,13 млн рублей. Также истец не учел ряд платежных поручений на сумму около 800 тыс. рублей.

Суд принял решение взыскать с СКФ 61,79 млн рублей, из которых 61,61 млн рублей — основной долг, еще 184 тыс. рублей — возмещение расходов на уплату госпошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмом арбитражном апелляционном суде.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», на момент подачи иска бенефициаром ООО «Виаком-Инвест» являлась Юлия Гугняк. Ранее она являлась одним из учредителей ООО «Диктат», которое, в свою очередь, владеет 74,9% СКФ.

ООО «Сибирская карандашная фабрика» образовано в 2001 году на базе производственных мощностей бывшей «Томской карандашной фабрики», которая в свою очередь была создана в 1934 году. Компания специализировалась на производстве чернографитных, цветных и акварельных карандашей из сибирского кедра. В начале 2020 года стало известно о закрытии производства. Томские власти объясняли это конкуренцией с другими производителями карандашей из более дешевого материала.

Выручка компании в 2019 году снизилась на 45% — до 32,7 млн рублей. Чистый убыток составил 6 млн рублей.

Основной владелец СКФ — ООО «Диктат» (74,9%), остальная доля принадлежит чешской компании Koh-i-Noor Hardtmuth.

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