«Памятные вещи»: как снять человеческую фотоисторию к 75-летию Победы

4 июня 2020 / Томский Обзор

Прием работ в проект «Памятные вещи» продолжается. В проекте участвуют сибирские фотографы, дизайнеры, иллюстраторы и художники. До 22 июня они готовят работы, посвященные их личному восприятию войны.

Для тех, кто пока только готовится принять в нем участие, в первом видеокейсе образовательной программы проекта рассказываем, как определить тему для своей работы, подобрать предметы и сделать их раскладку.

Павильон для съемок образовательных роликов проекта «Памятные вещи» предоставил Томский Политехнический Университет.

«Память всегда индивидуальна, она связывает человека с местом, где он родился и вырос, с людьми, которые жили до него. Она позволяет видеть в прошлом не параграфы учебника, концепции и идеологемы, а людей с их характерами, привязанностями, судьбами. Для общества память, которая через обыкновенные вещи напрямую и ненасильственно удерживает связь каждого человека с прошлым, не менее важна, чем „большая“ история. А сохранять и транслировать эту память помогают такие точечные, „ламповые“ проекты», — говорит Светлана Лукиных, проректор по организационному и социальному развитию ТПУ.

Итоговые работы профессионалов и любителей будут представлены на выставке «Памятные вещи» в июне 2020 года. Все работы участников проекта будут опубликованы в онлайн-каталоге и в Инстаграме проекта. Лучшие снимки будут отмечены специальными призами, кроме того, будет выпущено специальное издание бумажных открыток «Памятные вещи».

Организаторы проекта — Академия Фотографии и Макушин Медиа Лаб.

Партнеры проекта — АО «Транснефть-Центральная Сибирь», Томский политехнический университет, Томский государственный университет.

Следить за информацией о проекте можно в инстаграм-аккаунте проекта.

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