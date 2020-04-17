Для дезинфекции жилых микрорайонов Томска привлекли военную спецтехнику

Томский Обзор / Фото: 17 апреля 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

Сегодня, 17 апреля, 4 машины марки «ЗИЛ» Северской дивизии № 3481 прибыли в Томск и приступили к санитарной обработке жилых микрорайонов раствором «Дезарин», сообщает пресс-служба мэрии.

В течение дня техника обрабатывает внутриквартальные проезды и тротуары в жилом секторе в мкр. Каштак и Зеленые горки. Привлеченные машины Северской дивизии вмещают по 2,5 кубометра дезинфицирующего раствора. Этого хватает, чтобы обработать 1 км пути следования. Чтобы повысить производительность и исключить лишний пробег техники за военными следуют 2 поливомоечные машины «ТомскСАХ», вмещающие 13 кубометров жидкости. Дозаправка ёмкостей военных осуществляется по маршруту следования.

«При определении участков обработки мы взяли за основу расположение густонаселенных микрорайонов в разных частях города. Это Каштак и Зеленые горки, где сегодня проживают более 60 тыс. человек. Ранее дезинфицирующими средствами были обработаны крупные общественные пространства, посещение которых сегодня в режиме общей самоизоляции ограничено, а также остановочные павильоны и подземные переходы. Сейчас мы идем в направлении отдаленных от центра районов, чтобы обезопасить проживающих там томичей. За день планируем обработать порядка 12 км дорог Томска. Это порядка 18 улиц, среди которых ул. Энтузиастов, Нарановича, Говорова, Смирнова, Большая Подгорная и пр.», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Муниципальное предприятие «ТомскСАХ» обрабатывает «Дезарином» основные пешеходные зоны и технические тротуары. Сегодня техника работает на ул. Красноармейская (от пр. Кирова до пр. Фрунзе) и на пр. Ленина, на участке от ул. Усова до ул. Нахимова. К этой работе привлечено пять поливомоечных машин и механический мойщик тротуаров «Аванта». На проспекте Развития сегодня также проводится уборка и мойка проезжей части с антибактериальным шампунем «Бионорд». В основе шампуня сильные бактерицидные добавки, которые обеззараживают любую поверхность. В дальнейшем шампунь планируется применять на центральных городских магистралях.

В выходные дни дезинфицирующая обработка и мойка улично-дорожной сети будут продолжены.

Тэги/темы: