В Томске зафиксировано два случая падения снега с кровель зданий на людей

6 февраля 2020 / Томский Обзор

Сегодня, 6 февраля, в Томске снег с кровель зданий упал на молодого человека и двух женщин, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В первом случае инцидент произошел на ул.Смирнова, где снег упал с крыши двухэтажного дома на молодого человека. Второй произошел в пер.Ботаническом. Здесь снег упал на женщин. В обоих случаях госпитализация пострадавшим не потребовалась.

В связи с этим томичам рекомендуют быть предельно внимательными, проходя вблизи зданий. Обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны. Особое внимание уделите детям – побеседуйте с ними о безопасности.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху характерный шум схода снега – нельзя останавливаться. Необходимо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки или нависает снег.

Если из-за падения наледи пострадал человек, необходимо вызвать скорую помощь по телефону 103.

Руководители предприятий, жилищных организаций обязаны принять меры по очистке снега с крыш зданий, оградить опасные участки, где возможен сход снега.

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