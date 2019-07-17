Томские правоохранители готовятся к «Празднику топора» и «Сибирской Братине»

17 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Члены постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка обсудили меры безопасности во время проведения в Томской области двух крупных культурных мероприятий — I Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Сибирская Братина» и XII Международного фестиваля-конкурса «Праздник топора», сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Профильные ведомства и оперативные службы обеспечат общественный порядок, пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность, проконтролируют организацию питания, электроснабжения и движения транспорта.

Для решения этих задач представители региональных управлений МВД, ФСБ, МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора, сотрудники Следственного комитета и Прокуратуры разработали комплекс организационно-профилактических мер и утвердили порядок взаимодействия.

«Высокий уровень томских мероприятий отмечают и зарубежные гости, и соотечественники. Однако успокаивать себя накопленным опытом нельзя — каждый вопрос требует тщательной проработки и перепроверки всех деталей», — сказал заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

О подготовке площадок к предстоящим мероприятиям рассказала председатель комитета региональной культурной политики Томской области Лариса Важова.

«Для создания комфортных и безопасных условий на всех природных площадках фестивалей скошена трава, выполнена противоклещевая обработка, решены вопросы бесперебойного электроснабжения. Системы противопожарной защиты и видеонаблюдения специалисты дополнят новым оборудованием», — отметила Лариса Важова.

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