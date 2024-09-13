В Томске открылся «ТОМ II. Фестиваль искусства и чтения»

13 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Накануне, 12 сентября, в Томске стартовал «ТОМ II. Фестиваль искусства и чтения».

В торжественной церемонии приняли участие заведующая Сибирским филиалом Пушкинского музея Наталия Почтарева, замгубернатора по образованию, молодежной политике и цифровизации Наталия Киселева, проректор по информационной политике и цифровым коммуникациям ТГУ Юлия Эмер и заместитель директора Пушкинского музея по региональному развитию Диана Краузе.

Сразу после открытия стартовала подиумная дискуссия «Книга с четырёх сторон», посвященная тому, как благодаря воле и умению специалистов создаётся книга. В качестве спикеров выступили художник-иллюстратор Игорь Олейников, редактор книг по искусству Ксения Велиховская, искусствовед Анна Гор, директор Научной библиотеки ТГУ Артём Васильев и главный редактор издательства «Макушин Медиа» Елена Фаткулина.

Также вчера открылось одно из ключевых событий фестиваля — традиционная книжная ярмарка. В этом году в ней приняли участие представители около 30 ведущих российских издательств: Ad Marginem, «Студия Артемия Лебедева», «Альпина Паблишер», «МИФ», «Сибирь на страницах», «Макушин Медиа», «Абрикобукс», «ВВерх!», «Этерна», TATLIN, «Бослен», «БуксМАрт», московская компания-дистрибьютор «Медленные книги», издательство Томского государственного университета. В течение всех дней работы фестиваля здесь можно будет приобрести художественную литературу, книги для детей и подростков, нон-фикшн, путеводители и книги по краеведению.

Подробную информацию обо всех мероприятиях фестиваля можно найти на сайте tom-books.art, в группе «ВКонтакте» и телеграм-канале.

Фото: Савелий Петрушев

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