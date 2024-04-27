Вклад в будущее. Как крупные томские компании помогают вузам в подготовке новых профессиональных кадров

27 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Развитие партнерства вузов и бизнеса в Томске — тема, всегда привлекающая внимание. Причем оно не только решает задачи участников, но и непосредственно влияет на жизнь горожан.

В нашем обзоре на конкретном примере разбираем, как это устроено и почему партнерство важно для региона.

В этом году стоматологический лечебно-образовательный центр СибГМУ пополнился комплексом современного оборудования для лечения зубов: в одном из кабинетов установлены только что полученные операционно-диагностический микроскоп, интраоральная камера, физиодиспенсер и ультразвуковой хирургический аппарат с оптикой, которые незаменимы на всех этапах лечения, от диагностики до выполнения сложных процедур. Про удобство во время приема тоже не забыли: для врача был приобретен профессиональный стул, а для пациента — кресло с плавным изменением положения во время процедур.

Новый комплекс современного оборудования для лечения зубов в клинике СибГМУ Фото: Серафима Кузина

Врач-стоматолог стоматологического лечебно-образовательного центра СибГМУ Георгий Александров уже два года ведет прием в клинике, параллельно заканчивая ординатуру вуза по специальности «Ортопедическая стоматология». Именно он — тот самый специалист, кто будет использовать новый микроскоп.

— Если сравнить лечение без увеличения и с ним, то это колоссальная разница. Представьте, если бы врач-офтальмолог делал операцию на органах зрения без увеличения, без микроскопа? Аналогичная ситуация и в стоматологии. Именно такое оборудование позволяет нам бережно, безопасно препарировать зубы, бережно относиться к твёрдым тканям зубов. Благодаря ему мы, врачи, можем с точностью находить труднодоступные корневые каналы. Раньше подобные зубы могли быть направлены на удаление в связи с невозможностью терапии, а теперь нет преград. Стационарное освещение тоже немаловажный фактор — у нас теперь есть не рассеянный свет, а чёткий направленный пучок, который позволяет визуализировать все скрытые элементы внутри коронковой части зуба, — поясняет Александров.

Врач-стоматолог Георгий Александров и студенты СибГМУ Фото: Серафима Кузина

— Даже высокоэстетичное протезирование делать под микроскопом гораздо важнее, потому что в процессе лечения мы можем препарировать гораздо меньше здоровых тканей, — говорит Георгий. — В СибГМУ мы работаем на оборудовании нового поколения, с динамическим вариоскопом — это не просто микроскоп, через который мы приблизили и увидели какие-то твердые ткани зубов, а это тот прибор, который позволяет делать видеосъемку, фотографию и показывать на соответствующем мониторе пациенту полученные снимки в режиме реального времени. Пациент видит все состояние зубочелюстной системы, не выходя из стоматологического кресла. А через различные светофильтры мы дополнительно можем дифференцировать твёрдые ткани зубов от инородных предметов в корневых каналов и старого пломбировочного материала.

Благодаря интраоральной камере врач может более подробно осмотреть зуб и сделать его фотографию. Также пациент в режиме реального времени видит на экране, какой именно зуб нуждается в лечении. Фото: Серафима Кузина

По словам Александрова, такое оборудование есть далеко не в каждой клинике: во-первых, оно дорогостоящее, а во-вторых, работающий за микроскопом человек должен обладать нужными навыками и иметь соответствующую специализацию в терапии или ортопедической стоматологии. Но в клинике СибГМУ все сложилось удачно: и специалистов таких на базе вуза готовят, и один из стратегических партнеров медуниверситета — крупный томский агрохолдинг, компания «Сибагро» — помог с приобретением оборудования.

— Стоматология является, наверное, самой высокотехнологичной отраслью в настоящее время здравоохранения, куда внедряются все инновации по материалам, по оперативным вмешательствам, по снижению травматичности. Поэтому нам, как университету, важно соответствовать этой высокой технологической оснащённости. Партнёрство с такими компаниями, как «Сибагро», позволяет преодолеть требуемую планку, — рассказывает ректор СибГМУ Евгений Куликов. — Взаимодействие долгосрочное: компания не только помогает в оснащении, но и позволяет нам обеспечивать практикоориентированную подготовку по хирургическим специальностям. Очередной шаг нашего партнёрства: оборудование для подготовки стоматологов, в том числе, мирового уровня. В этом году мы запускаем — впервые в истории — англоязычную программу по специальности «Стоматология» для иностранцев.

Ректор СибГМУ Евгений Куликов Фото: Серафима Кузина

Такое партнерство вуза с представителями бизнеса — еще одна возможность повысить качество подготовки и устранить разрывы между требованиями медицинских учреждений и квалификацией выпускников. Кроме того, развитие совместных проектов с бизнесом является одной из стратегических задач университета на текущий год, объявленный в медуниверситете Годом партнерств.

— Сейчас основной задачей образовательного процесса СибГМУ является подготовка высококвалифицированных кадров, которые смогут непосредственно после окончания вуза принять активное участие в улучшении здоровья населения и, соответственно, будут полностью готовы к практическому здравоохранению. Новое оборудование даёт нам дополнительное рабочее место для профессиональной подготовки студентов и ординаторов, чтобы отрабатывать мануальные навыки, где врач-выпускник мог бы полноценно вести самостоятельно прием пациентов, — считает заведующая стоматологической клиникой СибГМУ Анна Гусева.

Заведующая стоматологической клиникой СибГМУ Анна Гусева Фото: Серафима Кузина

Она подчеркивает, что на подобном оборудовании уже велась подготовка кадров в вузе. Но из-за стремительно развивающегося технического прогресса оно устарело. Теперь пользуется популярностью оборудование нового типа — именно такое поступило в клинику благодаря поддержке партнера:

— В связи с тем, что в медицине идёт активная цифровизация, мы пересматриваем многие аспекты подходов в лечении и должны научить им наших выпускников. Современное оборудование, безусловно, в этом поможет. Его использование положительно скажется именно на практической подготовке студентов и ординаторов. То же самое и для пациентов — на приеме им будет оказываться более квалифицированная медицинская помощь, — отмечает Гусева.

Новое оборудование позволяет делать фото- и видеосъёмку, а различные светофильтры позволяют дифференцировать твёрдые ткани зубов от инородных предметов в корневых каналов и от старого пломбировочного материала Фото: Серафима Кузина

Сами будущие врачи с любопытством разглядывают новый прибор и нацелены применять свои знания и навыки на будущем рабочем месте:

— Было бы здорово, если бы через год я попала в стоматологию, где есть такое же оборудования. В дальнейшем я вижу себя стоматологом-хирургом, но, думаю, что в любой узкой специальности такая камера является полезной. Она позволяет визуализировать процесс и мы смотрим на ротовую полость глазами врача. Специалист сам поворачивает камеру, четко показывая, где находится кариес или какая-то другая патология твердых тканей зубов. И мы увидим её так, как видит именно врач. Это здорово. Ну и пациенту тоже спокойнее. Раньше давали просто зеркало, и ты смотрел с открытым ртом — ничего непонятно. А тут тебе не надо напрягаться, покажут точно, где кариес или что-то еще, — рассказывает студентка 4 курса СибГМУ Мария Асмус.

— Оборудование хорошее. Микроскоп позволяет увидеть зуб, который лечат, очень подробно — можно рассмотреть, есть ли там что-то в корневых каналах. За счет таких возможностей улучшается прогноз в лечении, — говорит студент 4 курса СиГМУ Сергей Балахонов.

Георгий Александров показывает студентам-стоматологам 4 курса Сергею Балахонову и Марии Асмус, как производить осмотр зубов с помощью микроскопа. Фото: Серафима Кузина

Текст: Алёна Попова

Фото: Серафима Кузина

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