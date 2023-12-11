Как с помощью программы долгосрочных сбережений улучшить свое финансовое будущее

11 декабря 2023 / Томский Обзор

Жизнь современного человека — это марафон, где в погоне за ипотекой, автомобилем, загородным участком не всегда удается остановиться, задуматься о своем финансовом будущем и предпринять меры для его улучшения. Поэтому большинство россиян рассчитывают в старости только на страховую пенсию от государства. Хотя, откладывая сегодня всего пару тысяч рублей в месяц, можно накопить нужную сумму к определенному событию в жизни, в том числе и к пенсии. С будущего года формировать накопления поможет еще и государство, если принять участие в новой программе долгосрочных сбережений (ПДС). Давайте посмотрим, кто сможет в ней участвовать и какие возможности она предоставляет.

Чем интересен ПДС

Задача новой программы — помочь россиянам сформировать для себя финансовый задел на будущее. Для этого государство предоставит участникам программы определенные преференции. Например, в качестве весомого взноса в ПДС можно будет перевести накопительную пенсию в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). Она была «заморожена» в 2014 году и сейчас распоряжаться ею можно в ограниченном режиме: менять фонд, который ею управляет, или оформлять выплаты, когда достиг определенного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). В ПДС накопления смогут работать.

Следующая преференция ПДС, уникальная для финансового рынка России, — это софинансирование от государства. Участники программы смогут рассчитывать на помощь из госбюджета до 36 тыс. рублей в год в зависимости от размера своих взносов и уровня доходов. Пока софинансирование заложено на первые три года, но предусмотрена возможность продления этого срока по решению Правительства РФ.

Еще одна опция — это возможность получить повышенный налоговый вычет из своих взносов в программу. Максимальная сумма, с которой он рассчитывается, достигает 400 тыс. рублей, то есть при ставке 13% ежегодно можно будет возвращать до 52 тыс. рублей. Для сравнения в социальном налоговом вычете предельная сумма для расчета с 2024 года будет составлять 150 тыс. рублей, а в 2023 году — 120 тыс. рублей.

Кроме того, накопления в ПДС защищены государством: Агентство по страхованию вкладов гарантирует возврат до 2,8 млн рублей (у банковских вкладов только 1,4 млн рублей).

Как можно будет получить свои сбережения

Условия получения выплат по программе ПДС значительно лояльнее, чем в ОПС, где они установлены законом и от желания человека не зависят.

Забрать свои сбережения в ПДС можно будет через 15 лет действия договора, либо по достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами, либо досрочно (без потери инвестдохода) в особых жизненных ситуациях, например, для оплаты дорогостоящего лечения участнику программы или в случае потери кормильца.

В новой программе долгосрочных сбережений можно будет самому выбрать, как получать выплаты: пожизненно, в течение определенного количества лет (но не менее 10) или единовременной выплатой.

Все эти преференции делают ПДС весьма привлекательным продуктом для того, чтобы создать для себя финансовый запас на будущее. Остается определиться с НПФ, потому что именно негосударственные пенсионные фонды будут операторами ПДС, то есть оформлять договоры ПДС можно будет только с ними.

Как выбрать фонд

Главные критерии выбора негосударственного пенсионного фонда — это его надежность и хорошая накопленная доходность на горизонте 5-10 лет.

Национальные рейтинговые агентства ежегодно оценивают финансовую надежность НПФ и присваивают им соответствующие рейтинги. Например, НПФ «Будущее» — одному из крупнейших в нашем регионе, Национальное рейтинговое агентство (НРА) в мае 2023 года подтвердило рейтинг финансовой надежности на уровне AA—|ru.pf|, а в июле «Эксперт РА» подтвердил высокий рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом. Узнать рейтинг любого НПФ можно на его сайте или рейтингового агентства.

Далее, на что обратить внимание — это инвестиционная доходность, которую показывает фонд при управлении средствами пенсионных накоплений или резервов. Информацию можно найти в показателях финансовой деятельности, публикуемых на сайтах НПФ и Банках России. Но не забывайте, что доходность нужно оценивать не за 1 год, а минимум за 5 лет, поскольку все стратегии инвестирования пенсионных средств рассчитаны на долгосрочную перспективу. Соответственно, объективной оценкой качества управления пенсионными средствами будет накопленная доходность на длинном горизонте.

Следующий важный показатель — объем пенсионных накоплений, находящийся под управлением фонда. Изучить показатели деятельности НПФ можно, обратившись к финансовой отчетности, которую компании публикуют на своих сайтах. Из документа можно узнать, какой объем активов и обязательств есть у фонда. Например, у НПФ «Будущее» по данным на конец третьего квартала 2023 года под управлением находились активы на сумму 298 млрд рублей. По объёму активов фонд сегодня входит в десятку крупнейших среди НПФ.

Показательна будет и цифра количества клиентов НПФ. Фонду «Будущее», например, свои накопления доверили около 4 млн россиян, из них 20 тысяч уже получают негосударственную пенсию.

И еще одна цифра, на которую стоит обратить внимание — это сколько лет на рынке работает фонд. Длительность успешной работы может говорить о его надежности и успешности.

Как перевести пенсионные накопления в ПДС

Перевести свою накопительную пенсию в новую программу не составит труда, если ею управляет НПФ, потому что, напомним, именно они будут обслуживать участников программы. Если же пенсионные накопления по ОПС в Соцфонде, то чтобы внести их в ПДС, сначала потребуется перевести в НПФ.

Пенсионный рынок обещает сделать оформление ПДС максимально комфортным и доступным как офлайн, так и онлайн. Сейчас НПФ совместно с Банком России и профильными ведомствами работают над решением технических задач организации подключения участников программы, учета софинансирования, предоставления выплат, чтобы к моменту запуска ПДС не возникало никаких сложностей.

Реклама. Заказчик АО «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ». Лицензия № 431 от 30.04.2014 г., выдана Банком России. erid: 2Ranym6JQfr.

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