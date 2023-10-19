Дом за рубль в Томске. 5 фактов о родовом гнезде Агапитовых на Гоголя, 16

19 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Знакомим вас с домами, восстанавливаемыми в Томске по городской программе «Дом за рубль».

История, особенности участия, работа муниципалитета и арендаторов в совместном с администрацией города проекте #домзарубль на «Томском Обзоре».

Сегодня мы расскажем о здании по ул. Гоголя, 16.

История и архитектура

Двухэтажный деревянный дом по ул. Гоголя, 16 построен в 1892 году. Здание расположено на северо-восточном углу с ул. Никитина и находится рядом с пятью другими деревянными домами по ул. Гоголя — 14, 14/3, 14/6, 14а и 14/4 — исторической усадьбой купца Акулова. Постройка имеет очевидные признаки деревянного классицизма — об этом, в числе прочего, говорят волнообразные лопатки, прикрывающие углы здания.

Что располагалось

Известно, что этот аккуратный крепенький жилой дом в 1908 году принадлежал томскому купцу 2-й гильдии Николаю Артамоновичу Агапитову. На протяжении 30 лет предприниматель владел торговым заведением неподалеку, на Никитинской улице, 20 — торговал бакалеей и вином. После смерти купца в 1912-м семейный дом отошел его среднему сыну, Николаю. После революции родовое гнездо превратилось в жилой многоквартирник. В 2011 году случился пожар, здание расселили.

Участие в программе

Дом попал программу в 2017 году и только в ноябре 2018 года обрел своего инвестора. Арендатором здания стало ООО «Организация строительства и СК». Первоначально компания планировала сделать в восстановленном доме кафе, но в течение двух лет работы на доме практически не велись. В 2020 году у «ОСиСК» сменился владелец — им стал Магомед Бугаев и дело сдвинулось с мертвой точки.

Что происходит сейчас?

Изначально работы по восстановлению дома планировалось завершить в первой половине 2022 года. Однако из-за роста цен на стройматериалы сроки сдвинули на 2023-й. Сейчас здание уже введено в эксплуатацию — здесь располагаются офисные помещения ИТ-компании «Аплинк».

— Здание удалось довести до финиша. Сейчас остались вопросы благоустройства придомовой территории и ряд недоделок, которые нужно будет устранить и ошибок, которые нужно будет исправить. Прежде всего, необходимо будет переделать карнизный плинтус, на который опирается край кровли и капельник. К сожалению, были допущены и такие ошибки, которые исправить уже невозможно, главная из них — изменившиеся размеры оконных проёмов второго этажа — они задраны вверх и расположены почти впритык к карнизу. Причина здесь имеет системный характер — некоторые арендаторы экономят на авторском надзоре, который позволяет отслеживать подобные ошибки заблаговременно. Сейчас мы будем заводить это условие (договор об авторском надзоре) в форму выдачи разрешения на производство работ, — рассказал председатель комитета по сохранению исторического наследия администрации города Томска Никита Кирсанов.

Почему этот дом важно сохранять для города

Дом Агапитовых является объектом ценной историко-архитектурной среды. Но важен и другой момент:

— Объект восстановлен, а вместе с ним восстановлен угол исторического перекрёстка Никитинской и Жандармской-Гоголевской улиц, — поясняет Никита Кирсанов. Благодаря восстановлению сразу нескольких зданий, этот уголок Томска выглядит более цельным с точки зрения восприятия деревянной архитектуры. А это, в свою очередь, привлекает и туристов, и прогуливающихся горожан.

Фото: Серафима Кузина

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