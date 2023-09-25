По последнему слову

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25 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба «Сибагро»

Томский свинокомплекс повышает эффективность за счет самых современных растениеводческих технологий.

Технология внутрипочвенного внесения удобрений, освоенная и внедренная холдингом «Сибагро» на полях в Томской области, решает целый комплекс взаимосвязанных задач.

Во-первых, на томском свинокомплексе ежегодно образуется значительный объем навоза, требующего переработки. Во-вторых, растениеводческое подразделение компании нуждается в качественных органических удобрениях, без которых приемлемая урожайность (а стало быть, и обеспеченность предприятия собственными кормами) попросту недостижима. В-третьих, процесс их внесения изначально связан с целым рядом рисков экологического характера.

Процесс обеззараживания будущих удобрений осуществляется в специальных лагунах, удаленных от города на необходимое расстояние и обустроенных с учетом местной розы ветров. Длительность «отстаивания» органики, в ходе которого в ней погибает все патогенное, задана в диапазоне от 6 до 9 месяцев – новые технологии помогают сократить этот срок, но об этом мы расскажем несколько позднее.

После лабораторного исследования, подтверждающего полную безопасность и общую «готовность» сформировавшихся органических удобрений, их начинают доставлять на поля. Классикой жанра, до сих пор используемой во многих российских хозяйствах, является так называемая бочковая система, в рамках которой удобрения перевозятся в цистернах, прикрепленных к тракторам. Недостатками этого метода являются повышенный расход ГСМ, значительные временные потери и необходимость многократного курсирования техники по полю, что приводит к снижению урожайности подобных участков на 10-15%.

Другой составляющей «классического» подхода является поверхностное внесение органических удобрений. Разбрызгиватели, установленные на трактора, создают нечто вроде движущегося фонтана, что приводит к распространению неприятного запаха, неравномерному внесению и потере значительной (до 50%) доли азота, содержащейся в жидкости.

Изучив и опробовав различные подходы, специалисты «Сибагро» приняли решение внедрить шланговую систему подачи удобрений на поля, совмещенную с внутрипочвенной технологией их внесения. Забегая немного вперед, опишем ее кратко – подготовленные удобрения перекачиваются на поля через специальные шланги и равномерно вносятся в толщу плодородного слоя.

В детализированном виде процесс начинается на самом свинокомплексе, а точнее – на его очистных сооружениях. Навоз, поступающий с ферм, проходит стадию разделения на жидкую (осветленную) и твердую фракции – за этот участок технологической цепи отвечают специальные сепараторы, закупленные компанией в 2021 году. Шнековое оборудование, снабженное «ситом» с ячеей диаметром в полмиллиметра, позволяет получать максимально очищенную от твердых примесей жидкую фракцию, отправляемую в лагуны для обеззараживания и преобразования в готовые удобрения.

Жидкая фракция, полученная методом сепарирования, обладает целым рядом технологических преимуществ. Во-первых, отсутствие твердых частиц позволяет избежать заиливания лагун. Во-вторых, она быстрее обеззараживается, что сокращает сроки подготовки удобрений. В-третьих, отфильтрованная жидкость является оптимальной для использования шланговой системы – она гораздо быстрее и легче перекачивается, подается под бо́льшим давлением (что особенно важно для внутрипочвенного внесения) и не требует использования измельчителей при насосных станциях.

Так как технология сепарирования применяется на свинокомплексе немногим более двух лет, в лагунах еще сохраняется заметная доля твердых частиц. Именно поэтому перед заполнением шланговой системы в место забора жидкости опускается специальный миксер, позволяющий сформировать однородную по плотности массу.

Затем в дело вступает передвижная дизельная насосная станция, установленная на колесном шасси – мощность этого агрегата и прочность используемых шлангов позволяют перекачивать удобрения на достаточно большие расстояния (от 6 до 12 км при использовании промежуточного насоса). Непосредственно на поле шланг присоединяется к установке, представляющей собой тракторный плуг, к лемехам которого прикреплены специальные форсунки.

Расчеты, проведенные растениеводами, показали, что оптимальная скорость движения трактора равна 4 км/ч – в этом режиме на глубину 30-40 см вносятся удобрения, в самое основание корневой системы будущих растений.

Отсутствие контакта жидкости с воздухом гарантирует минимизацию запахов и потери содержания азота. При этом трактор не простаивает в ожидании приезда цистерны с удобрением и не утрамбовывает почву многократным проездом по одной и той же полосе. Как итог: значительное ускорение работ (что очень важно для короткого сибирского сезона), качественное и равномерное внесение, устранение экологических рисков и, наконец, заметное повышение урожайности – к примеру, по ячменю показатель вырос на 2,2 ц/га (до 29 ц/га), по пшенице – сразу на 7,6 ц/га (до 41,6 ц/га).

Более того, из-за усеченного сезона в Томской области компанией практикуется двупольная система. Дело в том, что в более мягком климате (к примеру, на полях «Сибагро» в Центральном федеральном округе) удобрения вносятся в почву до и после посевной кампании. В условиях Сибири запаса времени для этого нет ни весной, ни осенью – как итог, органические удобрения вносятся в «отдыхающие» поля на протяжении всего теплого времени года. На следующий год они засеваются и после сбора урожая вновь уходят на отдых. Следствием всего этого является потребность в большем по размеру зерновом клине и освоении залежных земель, нуждающихся в новых объемах органических удобрений.

– Стабильность поставок и обслуживания оборудования (насосных станций, шлангов и систем внутрипочвенного внесения) гарантирована наличием сразу двух крупных российских компаний, специализирующихся на подобных решениях, – говорит Владимир Боровков, директор Томского свинокомплекса «Сибагро». – То есть в этой нише есть и достаточный уровень отечественных решений, и налаженный импорт, и качественный сервис, и здоровая конкуренция. Мы со своей стороны освоили все сопутствующие технологии и подготовили персонал, поэтому накладок с использованием оборудования у нас практически нет, все эксплуатируется в оптимальном режиме.

В инвестиционном отношении развитие этого направления выглядит не менее внушительно. К примеру, затраты компании на строительство комплекса лагун составили 228 млн рублей, приобретение и монтаж итальянских сепараторов обошлись еще в 40 млн. Вложения в закупку специализированной техники (тракторов, погрузчиков, шланговых систем, понтонных плавающих мешалок, устройств для внутрипочвенного внесения, дисковых борон и т. д) едва не достигли отметки 200 млн рублей.

Для дальнейшего повышения урожайности и улучшения качества кормов специалисты «Сибагро» готовят к реализации новую инвестиционную программу, рассчитанную на срок до 2027 года и подразумевающую вложения в размере около 1 млрд рублей. Речь идет о закупке техники для растениеводства и переработки отходов жизнедеятельности животных, а также о затратах, связанных с вводом в оборот залежных земель.

По материалам пресс-службы «Сибагро»

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