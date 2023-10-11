Букет из зефирно-пряничных цветов. Как мастер из Томска создала бизнес по кондитерской флористике

11 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Как превратить имбирные пряники в успешный бизнес, запустив курсы по кондитерской флористике из Сибири на весь мир?

Сейчас в соцсетях у Надин, мастера из Томска, более 80 тысяч подписчиков. Она сама делает сладкие цветы и активно учит других этому мастерству на своих курсах Sweet Nadin.

Поговорили со специалистом по зефирной и пряничной флористике и предпринимательницей из Томска о том, как устроено ее дело.

Как запустить мастер-классы

Мастер по кондитерской флористике Надин. Фото: Серафима Кузина

Имбирные пряники заинтересовали Надин лет шесть назад. Она всегда была сладкоежкой, творческой натурой, любящей красивые вещи:

— Я покупала пряники, мне было вкусно, но при этом придиралась к деталям: где-то ленточка не того цвета, где-то еще что-то хотелось поменять… В итоге вскоре я решила, почему бы не начать печь пряники самой. Погуглила рецепт теста, заказала все нужные ингредиенты, — рассказывает Надин. — У меня любое дело приобретает большой масштаб. Я захотела сделать классный визуально продукт. По вкусу пряники не слишком отличаются друг от друга, а что касается эстетики — возможны разные варианты. Мастер-классы нашла в интернете. В тот момент я была домохозяйкой — у меня трое детей. Не работала, но постоянно что-то творила, занималась фото и видеосъемкой. Все это пригодилось мне в дальнейшем, чтобы снимать свои работы.

Надин не только создает цветочные сладости, но и ведет мастер-классы по их изготовлению. Фото: Серафима Кузина

Через месяц после первых самостоятельно сделанных пряников, Надин начала проводить в Томске свои первые мастер-классы. Уровень ее квалификации, как она сама теперь понимает, был еще не так высок, как теперь, зато ей очень нравилось обучать. Ученики смеялись: «Прирожденная училка!».

— Пряничная идея сразу была не в изготовлении сластей на заказ, меня больше интересовали мастер-классы, курсы, — признается Надин. — Мне нравится общаться с людьми, рассказывать, учить их чему-то… Это максимально «мое»! Первые уроки я вела в кондитерских и у себя дома, поскольку размеры квартиры позволяли. Народу уже тогда собиралось много, человек по 15 в группе.

Фото: Серафима Кузина

Вскоре Надин съездила в Новосибирск на мастер-класс одной из самых опытных пряничных мастериц, Дарьи Ракитской из Киева. Это помогло разобраться во всех нюансах и повысить уровень своих работ. После этого Надин стала активнее вести соцсети, изучила особенности фуд-съемки, сняла свои новые мастер-классы. Аккаунт в Инстаграме* развивала с нуля своими силами.

Найти аудиторию помогали кондитерские марафоны, в которых она активно участвовала как эксперт. Часто проводила прямые эфиры, где собирала много зрителей. Надин чувствовала, что в своей стихии — занимается делом, которое ей действительно нравится. И вскоре, всего через два года, у нее набралось около 100 тысяч подписчиков.

Яркие цветочные пряники сразу обращают на себя внимание. Фото: Серафима Кузина

У бренда появилось название Sweet Nadin — «Сладкая Надин». Свое полное имя «Надежда» наша героиня никогда не любила, считала слишком «официозным». Еще в юности, в стройотряде, куда однажды попала Надя, иностранные студенты прозвали ее «Надин», так этот вариант и прижился. А потом стал названием для пряничной истории.

На логотипе Sweet Nadin фея, именно с нею у мастерицы ассоциируются воздушные нежные зефиры и цветочные пряники. Фото: Серафима Кузина

Осваивать цветочную флористику, как показал опыт Надин, интересно людям из разных городов. Большинство учеников — из Москвы и Петербурга. Но были учащиеся из разных стран: Белоруссии, Украины, США, некоторых стран Европы. Причем не только русскоязычные ученики — некоторые ориентировались на видео, где становилось и без слов понятно, как сделать сложную роспись. Томичей среди покупателей онлайн-занятий обычно не очень много. Зато они ходят на «живые» мастер-классы по зефирной флористике. Ее Надин преподает у себя дома, небольшим группам по три человека. Это мастерство освоить по видео сложнее, чем пряники, лучше вести занятия в офлайне.

Онлайн-занятия Надин смотрят ученики по всему миру. Фото: Серафима Кузина

Узнать, как сделать сладости, обычно стремятся женщины. Хотя иногда курсы покупают мужчины, но для себя ли — неизвестно. В очных группах таких учеников у Надин пока не бывало. На мастер-классы ходят и дети, причем им важно не только сделать, но и непременно побыстрее съесть свою вкусную работу. Интересуются пряниками и зефиром подростки: те, кто увлекается кондитерском делом. Популярны курсы декретников и пенсионеров. Курсов-фаворитов у учеников нет — Надин снимает уроки и про пряники, и про зефир, и они находят своих зрителей.

Кстати, пряники — история бюджетная, себестоимость одного около 20-30 рублей. Дальше зависит от дизайна, но в среднем пряник с простым рисунком обходится в 100 рублей. Рецепт теста достаточно стандартный, пофантазировать можно разве что со специями. Для визуального решения используют пищевые красители (есть сухие, есть гелевые), их наносят синтетическими кистями. Все ингредиенты можно купить в Томске. Надин отмечает, что в нашем городе хорошие кондитерские магазины.

Тем, кто хочет заработать на продаже пряников, Надин советует купить кондитерский принтер. Правда, свой она продала — ей не хочется гнаться за количеством и делать пряники тысячами, ей интереснее более индивидуальные вещи.

Создать подобные цветы, уверена мастерица, сможет каждый. Фото: Серафима Кузина

Выдающиеся художественные способности для работы со сладостями, по мнению Надин, иметь необязательно:

— Когда я занялась курсами, моей главной задачей было сделать все максимально понятным. Ориентировалась на людей, которые ничего не знают о пряниках. Новичкам всегда говорю, что им не нужно кондитерских навыков и художественных талантов. Нужно научиться технике, где все четко. Например, я показываю, как правильно растушевать рисунок. У меня нет художественного образования, я просто полюбила это ремесло и ему научилась. Получаю много отзывов от тех, кто начинал с нуля. Теперь у них очень красивые работы. А некоторые мои ученики уже сами преподают. Вот что важно — это усидчивость. Без нее в нашем деле не обойтись.

Иногда Надин сама пересматривает свои занятия, чтобы вспомнить детали техники. Как-то она удивила этим своего сына. Он застал ее за такой работой и спросил: «Ты что, учишься по своим собственным курсам?!».

Как выбрать свой путь

По мнению Надин, в ее работах людей больше всего привлекает искренность. Фото: Серафима Кузина

Конкуренция в пряничной сфере большая. Но Надин нашла свой путь:

— Не говорю, что делаю уникальный для России или мира продукт. Но я привлекаю людей не только уроками, но и собой. Некоторые покупают все мои курсы, неважно, чему именно они посвящены. Сама отвечаю на комментарии, личные сообщения. Не имеет значения, купил ли человек курсы, я в любом случае буду с ним общаться. Может, моя искренность и притягивает подписчиков. Еще много рассказываю о себе, своей жизни, я блогер-кондитер. Большой интерес вызвало, когда похудела на 42 кг. Для моей аудитории, где много кондитеров, сладкоежек, домохозяек, проблема лишнего веса актуальна. Я — сладкоежка и всегда в борьбе. То ем сладкое, то бросаю, то занимаюсь спортом, то нет… Людей мотивирует моя история.

Определенных кондитерских или художественных навыков в работе со сладостями не требуется, главное в этом ремесле — усидчивость. Фото: Серафима Кузина

Трогают подписчиков Надин и ее нестандартные творческие идеи. Как-то она искала в магазинах винтажные игрушки, фотографировала их и переносила на пряник. Это стало ее узнаваемым стилем. Появились истории — небольшие наивные, короткие сказки и их герои. Например, бабушка-медведица, которая живет в лесу. А подписчики Надин втягивались и ждали продолжения.

Со временем Надин увлеклась отдельным направлением — пряничной флористикой. Она понравилась ей даже больше: цветы-основу делать быстро, а роспись бывает сложной, иногда на один пряник уходит часов восемь, это кропотливая работа.

Фото: Серафима Кузина

После пряничной флористики в арсенале Надин появилась зефирная. Говорит, на первый взгляд, это простое направление, но есть много нюансов. К примеру, нужно четко следовать граммовке, иначе ничего не получится. Останавливаться на одном из направлений мастер не хочет: техники дополняют друг друга. Поэтому и в готовых «цветочных» коробках Надин сочетает «цветочные» пряники с зефиром:

— В России я не видела, чтобы кто-то также делал, обычно фокусируются на чем-то одном. А меня цепляет, когда и зефир, и пряники представлены вместе, — уточняет Надин. — Ведь есть моменты в декоре, которые можно сделать только из зефира, и наоборот.

Насколько безграничны возможности кондитера, работающего в этих направлениях?

— В цветочной флористике можно воплотить любые цветы, какие хочешь, — считает Надин. — Если с зефиром мы зависим от насадок, вся зефирная масса пропускается через них, то в пряничной границ меньше. Выбираешь фото цветка, насадку и отрабатываешь технику. Один цветок, другой, листочек…

Сейчас из цветов Надин больше всего любит делать гортензии и тюльпаны. Фото: Серафима Кузина

Раздражение в сладком ремесле у Надин ничего не вызывает. Хотя иногда приходится долго осваивать новую технику:

— Недавно у меня не получался зефир. Я не могла понять, почему, 5 дней делала, переводила продукты, а цветы были словно лежащими на боку, — рассказывает Надин. — Упорно отрабатывала технику. В итоге оказалось, дело в миксере — шесть лет работаю с одним и тем же, и его возможностей раньше на все хватало. А здесь оказалось, что для флористики нужен более мощный. После пяти дней я смотрела на 300 «неправильных» тюльпанов и думала, мне станет плохо… Но теперь это позади. В остальном, когда уже знаешь технику, все идет гладко, нет сбоев. Работу распределяю по дням — день делаю тесто, день занимаюсь «отсадкой» определенных цветов, день фокусируюсь на отрисовке. Так ничего не успевает надоесть. Нет такого, чтобы я какие-то этапы не любила — люблю в своем деле всё.

Сезонный бизнес

Самый пик работы у Надин — накануне праздников. Фото: Серафима Кузина

Накануне праздников Надин делает много сладостей:

— Появляется тревожность, не могу спать, просыпаюсь в 4:30 и иду на кухню, начинаю работать… И так до 23 часов, — рассказывает мастерица. — Но мне хочется делать сладости. Знаю, будет обратная связь, многие люди скажут: «Как красиво!», меня это заряжает, и я готова не спать, а творить.

Сладости зависят от сезона. Новый год — самый «пряничный» праздник. Пряники часто берут в дополнение к подаркам. На 1 сентября вместо традиционного букета учителям начинают дарить цветочный зефир или коробку с флористикой. На 8 марта Надин еще не пробовала делать сладкие букеты, собирается в следующем году. Обычные пряники на палочках были не так уж популярны в это время — весной люди предпочитали дарить «обычные», а не сладкие цветы.

Мастерица готова работать с раннего утра и до позднего вечера, чтобы создать свои съедобные шедевры. Фото: Серафима Кузина

Пряники хранятся полгода, в этом их прелесть. Их можно делать заранее. Иногда жалко есть такое сладкое «творенье», но Надин убеждает, что пряники — это еще и вкусно. Надо просто закрыть глаза и... съесть их. Если пряник залежался у вас на пару месяцев, есть волшебный способ размягчить его за сутки. Для этого надо закрыть сладость в контейнере вместе с кусочком яблока. Оно даст прянику свой аромат, а подсохшее тесто размякнет.

Зефир живет всего неделю, его Надин обычно готовит за два дня до нужной даты. К примеру, так было 1 сентября, когда все ее столы были в тюльпанах.

Как оставаться феей сладостей

У Надин случались и взлеты и падения, но она все равно осталась верна своему ремеслу. Фото: Серафима Кузина

Недавно Надин на полтора года пропадала из социальных сетей и переставала быть «феей сладостей». На ее работу сильно повлияла блокировка Инстаграма* в России.

— Я занималась продажей курсов, это было прибыльным делом. Дошла до такого состояния, когда у меня все было хорошо, о финансах не нужно было даже думать, — признается Надин. — Когда в 2022 году для России стала недоступной реклама, продвижение своего аккаунта, мои доходы пришли к нулю. Я оказалась в ситуации, когда не смогла жить в своей большой квартире. Добил меня момент, когда я пробовала перейти на ярмарки.

В 2022 году 8 марта людям было не до пряников. А я готовилась к этому празднику 2 месяца, когда такого еще было не предположить. Сделала 2000 пряников, продала совсем немного, 1700 привезла домой. Села с контейнерами и сказала: «Всё, я больше не могу…». Ради таких объемов я спала по 4 часа в день. Я увлеклась процессом, не видела границ. Есть цель — я к ней иду. Но 1700 пряников остались у меня…

Фото: Серафима Кузина

Надин сначала попробовала другие площадки в интернете, ВКонтакте, Телеграм, но не получила сравнимого эффекта. Дело потихоньку сходило на нет, и тогда мастерица начала вновь искать себя — работала менеджером, даже такси водила:

— Финансовый скачок вниз у меня был резкий. Получилось, что я как та стрекоза, которая «Лето красное пропела» — не отложила ничего, думала, у меня и дальше всё будет хорошо. Затем по кредитной карте на два месяца улетела на Бали, там что-то во мне поменялось. Решила вернуться к сладостям, начала потихоньку приходить в себя. Когда я снова вышла на связь, подписчики приняли меня очень тепло. Они переживали, видя мои «качели», метания. И когда я сообщила, что готовлю цветы к первому сентября, то мне писали, что ждут новые курсы, радовались, как светятся мои глаза, когда я рассказываю про свои работы, — рассказывает Надин.

После перерыва Надин вернулась к сладостям и теперь не хочет ничем другим заниматься. Фото: Серафима Кузина

— Не хочу ничем другим заниматься, я на своем месте, когда записываю курсы. Собираюсь снимать новые, усовершенствовала занятия по зефирным тюльпанам. Также буду проводить очные мастер-классы в Томске. Еще появились мысли по поводу перевода, чтобы иностранцам было легче с моими курсами. Что касается продукции, то делаю на заказ цветочную флористику, зефирную и пряничную, тоже буду — это сейчас востребовано. Сейчас возрождаются кондитерские марафоны, думаю, буду в них участвовать.

Как работа в кондитерской сфере влияет на самих мастеров?

— Становишься мягче, — полагает Надин. — Когда я после паузы вернулась к пряникам и зефиру, мои подписчики в соцсетях сразу сказали: «Надин, вы стали мягче! Вы снова фея, видно, фея вернулась к своему делу».

Надин — фея сладких цветов. Фото: Серафима Кузина

Жить Надин собирается в Томске. Она — томичка. Сладостей, с рисунками, посвященными родному городу, она не делает — ее привлекают более девичьи мотивы и цветы. Но уезжать пока не собирается — считает, это уютный, максимально родной город.

Текст: Мария Симонова

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