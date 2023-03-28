ЛОСы и турбины. Как Томскнефтехим работает над экологической безопасностью предприятия

28 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Томскнефтехима

На Томскнефтехиме завершили несколько крупных проектов, чтобы обеспечить ещё большую экологическую безопасность предприятия.

Инициативы были направлены на очистку стоков, снижение уровня выбросов, переработку отходов и повышение энергоэффективности томского предприятия СИБУРа.

Что именно было сделано на Томскнефтехиме и почему это важно — рассказываем в нашем материале.

На предприятии Фото: пресс-служба Томскнефтехима

За три прошедших года томское предприятие СИБУРа инвестировало около 3 млрд рублей в проекты, главная цель которых -- повышение экобезопасности. Среди них — запуск локальных очистных сооружений, нового турбогенератора и модернизация факельной установки.

— Томскнефтехим применяет передовой опыт и технологии для управления экологическими аспектами. Наше предприятие работает в полном соответствии с нормативами, установленными законодательством. При этом мы всегда действуем на опережение и реализуем перспективные экологические проекты, направленные на будущее, — отмечает генеральный директор Томскнефтехима Владимир Плешков. — В основе нашей программы устойчивого развития — непрерывное совершенствование, снижение рисков и сокращение воздействия на окружающую среду. Так мы вносим существенный вклад в развитие региона и нашей страны в целом.

Кто такие ЛОСы

Локальные очистные сооружения Томскнефтехима с тематическими арт-объектами Фото: пресс-служба Томскнефтехима

Первым важным проектом, реализованным Томскнефтехимом, о котором мы расскажем, стало возведение и вывод на полную мощность локальных очистных сооружений — ЛОСов — на производстве мономеров.

— Локальные очистные — всегда проект индивидуальный, создается с учетом нужд и потребностей каждого конкретного предприятия. В нашем случае технология выбиралась, исходя из специфики состава сточных вод основного их «генератора» — производства мономеров, — рассказывает руководитель по экологии «Томскнефтехима» Анна Рогозина.

Локальные очистные сооружения Фото: пресс-служба Томскнефтехима

По её словам, при проектировании ЛОСов на Томскнефтехиме решили использовать схему физико-химической очистки сточных вод. Такой подход позволил точнее регулировать процесс, при этом практически избавившись от образования отходов, связанных с работой классических ЛОСов, где используется биологическая схема очистки (там собирается активированный ил). Новые очистные также сводят к минимуму выбросы в атмосферу.

— Стоки предприятия и раньше соответствовали экологическим нормативам водоканала, а после запуска ЛОС они очищаются до уровня, который лучше нормативов в десятки и сотни раз по отдельным веществам, — уточнила Анна Рогозина. — Так, на одном из важнейших узлов установки — узле озонирования — предусмотрено использование хладагента, который не разрушает озоновый слой, его озоноразрушающий потенциал равен нулю. Кроме того, в составе этого хладагента отсутствует хлор, что гарантирует химическую безопасность вещества для окружающей среды.

Присутствовавшая при открытии томских ЛОСов глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала их одним из самых высокотехнологичных локальных сооружений подобного рода в России. А сам инвестпроект стал обладателем премии ECO BEST AWARD — независимой награды, вручаемой за лучшие практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения.

Сейчас локальные очистные сооружения Томскнефтехима уже работают на полную мощность.

Обновленный факел

Обновленная факельная установка Фото: пресс-служба Томскнефтехима

Еще одним важным проектом для томского предприятия СИБУРа стала модернизация факела. Её провели во время остановочного ремонта в прошлом году — в установке был заменен «старый» факельный оголовок. Вместо него заработал новый, высокотехнологичный, с современной системой сжигания сбросных газов.

— Такая система включает технологию снижения теплового, звукового, светового воздействия и, что самое важное для ТНХ, — увеличение диапазона бездымности работы факельной установки. Новый факельный оголовок позволяет нам снизить эффект сажевого горения на 70% в год, — отметила Анна Рогозина. — Кроме того, мы переходим на четырехлетний межремонтный интервал — это значит, что остановок производства будет меньше, а следовательно, и горение факела будет происходить в два раза реже.

В целом, с 2017 года благодаря автоматизации и повышению эффективности технологических процессов Томскнефтехим сократил выбросы в атмосферу на 40%.

Собственная энергия

Фото: пресс-служба Томскнефтехима

Следующий проект — запуск на томском предприятии СИБУРа надежного и экологичного турбогенератора, который позволил снизить уровень потребления внешней электроэнергии. Это уже второй объект генерации в Томскнефтехиме. Теперь до 40% электричества, которое потребляет предприятие, оно получает самостоятельно.

Турбина Фото: пресс-служба Томскнефтехима

— Мы используем внутреннюю тепловую энергию для производства электричества. На заводе в результате технологического процесса в качестве своеобразного «дополнительного продукта» образуется пар, — объясняет Анна Рогозина. — Турбогенератор перерабатывает излишки перегретого пара из вспомогательной котельной производства мономеров в пар нужных параметров, который в дальнейшем используется в технологическом процессе. И при этом дополнительно генерируется нужная предприятию электроэнергия.

Здание, в котором расположена турбина Фото: пресс-служба Томскнефтехима

Кроме того, новый турбогенератор позволяет снижать косвенные выбросы парниковых газов

Томскнефтехима на 6-7% в год. Эта цель также включена в программу по достижению целей устойчивого развития предприятия.

Переработка не только для производства

Фото: пресс-служба Томскнефтехима

Также на Томскнефтехим продолжают реализацию уже начатых проектов. Один из них — обращение с отходами. На предприятии внедрили практику их раздельного сбора, что помогает снижать нагрузку на полигоны захоронения отходов в регионе.

Параллельно в Томскнефтехиме работают над снижением количества образуемых производственных отходов и повышением доли утилизации. Благодаря реализуемым инициативам, ежегодно в производственный цикл полиэтилена возвращают более 60 тонн полимерной «побочки» и чистых отходов производства. Из этого объема можно произвести примерно 8 тысяч садовых скамеек! Как итог — за последние 3 года доля утилизации отходов превысила 70%.

Больше эффективности — меньше выбросов

Фото: пресс-служба Томскнефтехима

Экологическая безопасность остается одним из главных приоритетов Томскнфехтехима. В планах на ближайшие два года повышение эффективности производства мономеров и снижение нагрузки на факельную установку. И конечно, продолжение «сырьевой» темы:

— Что касается вторичной переработки, то в прошлом году мы передали на вторичное использование 18,9 тонн пластика и 16,9 тонн макулатуры и картона. Кроме того, в 2022 году мы впервые организовали раздельный сбор стекла из бытовых отходов, по аналогии с макулатурой и пластиком. В итоге с мая по декабрь 2022 года мы передали на переработку в компанию «Чистый мир» 0,3 тонны стекла, — отмечает Анна Рогозина. — В 2023 году продолжим развивать это направление.

Фото: пресс-служба Томскнефтехима

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