Специальные хранилища. Как в Северске и Новоуральске строят и эксплуатируют первые в стране пункты финальной изоляции РАО

20 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Михаил Голубев, РИА Томск

В октябре 2022 г. делегация журналистов, ученых и представителей местного самоуправления из Томской области побывала в закрытом «атомном» городе недалеко от Екатеринбурга — Новоуральске.

Как и три года назад, в просветительской «Неделе экологии» Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами приняли участие представители сразу нескольких регионов присутствия НО РАО. В рамках технического тура они также посетили первый в России пункт финальной изоляции радиоактивных отходов 3 и 4 классов.

Как он работает, что изменилось за три года, почему это техногенное месторождение, а также что происходит с другими площадками для размещения РАО, в частности, в Северске — в нашем обзоре.

Неделя экологии

Участники «Недели экологии» обсудили вопросы, связанные с финальной изоляцией радиоактивных отходов, общественной приемлемостью деятельности предприятия и работой Национального оператора в регионах на круглом столе в Новоуральске. Фото: Павел Стефанский, РИА Томск

На третьей «Неделе экологии», прошедшей под Екатеринбургом, традиционно работали представители Томской, Челябинской, Ульяновской, Свердловской областей и Красноярского края. Это те регионы, где расположены «атомные» города и строятся или планируются к созданию площадки НО РАО. В Новоуральске делегации регионов побывали в пункте финальной изоляции радиоактивных отходов 3 и 4 классов.

Профессор инженерной школы природных ресурсов ТПУ, доктор геолого-минералогических наук Егор Язиков поясняет: если рассматривать такие пункты с точки зрения перспективы на будущее, то по факту, это техногенные месторождения с низким содержанием урана.

Директор института геологии и нефтегазового дела ТПУ, доктор геолого-минералогических наук Егор Язиков Фото: Павел Стефанский, РИА Томск

— Учитывая развитие технологий, для будущих поколений будет возможность переработки этих материалов, ведь даже если из морской воды возможно извлекать уран, то отсюда и тем более. Пока материал будет просто хранится, но когда понадобится, его извлекут и отправят в переработку, — отмечает ученый.

Проектировать пункт финальной изоляции в Новоуральске решили в 2008 году, тогда он относился к Уральскому электрохимическому комбинату (УЭХК). В 2010–2011 построили первую очередь объекта. Это так называемая «карта номер 10»: пункт финальной изоляции вместимостью 15 тыс. кубов РАО, административно-производственное здание и инженерная инфраструктура — дороги, пожарные резервуары, система физзащиты. В 2015-м объект передали НО РАО. В эксплуатацию «карту номер 10» ввели в 2016-м году, тогда же в хранилище были загружены первые контейнеры с радиоактивными отходами. Сейчас оно уже заполнено.

Национального оператора создали в России в 2012-м году, он отвечает за создание в России системы окончательной изоляции радиоактивных отходов. Средства на содержание НО РАО — платежи предприятий и организаций, производящих отходы, в задачи оператора не входит извлечение прибыли. Только организация хранения и исключения потенциальных рисков негативного влияния РАО на окружающую нас среду.

Вторую очередь начали строить в 2018 году. С ней общий объем новоуральского хранилища составляет порядка 55 кубометров. Сейчас идет заполнение первого отсека второй очереди, всего их было построено 3 — два идентичны, объемом 15 тыс. кубометров, еще один — порядка 8 тысяч кубометров, поясняет директор департамента по связям с общественностью и СМИ НО РАО Никита Медянцев.

Директор департамента по связям с общественностью и СМИ НО РАО Никита Медянцев Фото: Павел Стефанский, РИА Томск

— Эксплуатация началась в мае этого года, но пока не вышла на плановые объемы. Предполагается, что это произойдет в конце текущего года, — отметил он.

Использовать пункт будут до середины 2030-х, после чего объект закроют для загрузки новых контейнеров с отходами и продолжат осуществлять мониторинг состояния окружающей среды. Наблюдать будут за подземными водами, атмосферой, снежным покровом и биотой — совокупностью живых организмов на территории.

На объекте в Новоуральске

Сюда заезжает автомобиль с упаковками РАО, прибывший с одного из тех предприятий, что сдают отходы на хранение. Фото: Михаил Голубев, РИА Томск

В ходе технического тура по пункту финальной изоляции в Новоуральске участникам показали здание входного контроля, процесс дозиметрических измерений контейнеров с радиоактивными отходами и собственно, загрузку РАО в хранилище.

После успешной первичной дозиметрии, инженеру-технологу докладывают по рации о возможности приемки, люк открывается и упаковка поднимается на второй этаж. Фото: Михаил Голубев, РИА Томск

Дмитрий Александров, начальник цеха по эксплуатации пункта приповерхностного хранения РАО в Новоуральске, поясняет правила входного контроля контейнеров с РАО на предприятии. Фото: Михаил Голубев, РИА Томск

РАО 4 класса пакуются в стальные защитные контейнеры (3 класса — в бетонные). Внутри этих упаковок хранятся фильтры вентиляции, строительные отходы, СИЗы и т.д. — то, что не смогли дезактивировать на предприятии. Фото: Михаил Голубев, РИА Томск

После подъема на второй этаж, контейнер с РАО устанавливается на площадке, где проходит повторный дозиметрический и спектрометрический контроль: сверяется состав радионуклидов, заявленных поставщиком. Фото: Михаил Голубев, РИА Томск

Годовая производительность хранилища — около 4, 5 тыс. кубометров. Оно состоит из 40 отсеков, которые ступенчато расположены на разной глубине — от -7,7 метра до -10,4 метра. Фото: Михаил Голубев, РИА Томск

Мостовой кран грузоподъемностью 12,5 тонн. Именно он перемещает упаковку для размещения в хранилище и оснащен 4 камерами для точности позиционирования груза в отсеке. Изображение с камер передается на монитор в кабину машиниста крана. Фото: Михаил Голубев, РИА Томск

Северский объект

Погрузчик перевозит контейнер с РАО Фото: Михаил Голубев, РИА Томск

Никита Медянцев, директор департамента по связям с общественностью и СМИ НО РАО поясняет: северский объект компании с точки зрения эксплуатации отличается, там не предусмотрено загрузки с помощью мостового крана.

— Но принцип сохраняется — количество барьеров безопасности такое же, как и в Новоуральске, грузится он будет с погрузчиков. В технологическом смысле он будет больше похож на объект ANDRA, который тот эксплуатирует в Шампани (ANDRA — французское Национальное агентство по обращению с радиоактивными отходами, в регионе Шампань-Арденн размещены два пункта финальной изоляции радиоактивных отходов — прим. ред.). С точки зрения всех норм и правил, которыми мы руководствуемся при создании таких объектов, он абсолютно идентичен другим пунктам и у нас, и во Франции. Сегодня строят инфраструктурные сооружения этого объекта — дороги, пункт входного контроля, физзащита и внутренние коммуникации, в следующем году мы планируем начать возведение отсеков. В конце 2024 года планируется его лицензирование. Эксплуатация первых отсеков начнется с 2025 года.

Также он отметил, что проект северского пункта предусматривает его поэтапное сооружение, то есть, в тот момент, когда первые отсеки уже будут эксплуатироваться, дальше будет идти сооружение следующих. Полностью завершен он будет в начале 2030-х. Пункт будет больше новоуральского — СХК образует больше отходов, чем УЭХК — и рассчитан на чуть менее, чем 150 тысяч кубометров РАО.

— В пункты доставляют вновь образованные отходы. Основная задача НО РАО — выйти на те объемы хранилищ, которые позволяли бы превысить объемы изоляции над объемами образования. И тогда общий объем отходов России начнет снижаться. Это будет важной точкой, и мы очень надеемся, что ввод северского и озёрского объектов позволят достичь этой точки.

Также компанией изучается возможность создания объектов в Московской и Ульяновской областях. В Северске строительство самого хранилища по плану начнется уже в следующем году.

Текст: Елена Фаткулина

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