Вернуть и сохранить. Будущие медики пообщались со своими потенциальными работодателями в Томске

30 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В среду, 28 сентября, в Томском базовом медицинском колледже прошла встреча студентов с представителями муниципальных медорганизаций, депздрава, дептруда и руководства муниципалитетов.

Все это — часть проекта «Сохраняя кадры», нацеленного на возвращение молодых специалистов после учебы на работу на свою малую родину.

О его сути, проблемах, с которыми сталкиваются медики в районах Томской области и желании студентов вернуться к работе на селе — рассказываем в нашем материале.

Сохраняя кадры

Фото: Серафима Кузина

Проект «Сохраняя кадры» направлен на сокращение кадрового дефицита в сфере здравоохранения и образования. Результатом его реализации должно стать возвращение на малую родину дефицитных специалистов, обучающихся в Томске. В проекте участвуют 9 муниципальных образований: Бакчарский, Верхнекетский, Зырянский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Тегульдетский районы и город Стрежевой. В них созданы проектные команды, в которые входят представители районных администраций, центров занятости населения, директора школ и главные врачи больниц.

Первым из многих мероприятий проекта стала презентационная встреча, в рамках которой студентам представили суть «Сохраняя кадры», а также познакомили с потенциальными работодателями. Ребята в непринужденной обстановке смогли пообщаться с управленческим персоналом из больниц Томской области.

Первая встреча

Первая встреча участников проекта «Сохраняя кадры» в Томском базовом медицинском колледже Фото: Серафима Кузина

Презентационная встреча прошла на территории Томского Базового Медицинского колледжа, где собрались несколько десятков студентов. Работа шла в два потока — четыре группы студентов по очереди знакомились с проектом «Сохраняя кадры», которые представила его инициатор, консультант департамента труда и занятости населения региона Анна Ягина.

«Мы знаем о существующем кадровом дефиците в сфере здравоохранения. Спрос на врачей, медперсонал возрастает из года в год. На 1 сентября в органы службы занятости было заявлено более 1000 вакантных позиций в сфере здравоохранения. Особенно остро данная проблема встает на малых территориях. Мы отмечаем, что в населенных пунктах сейчас строятся новые объекты, фельдшерско-акушерские пункты, а проблема с кадрами продолжает существовать», — сообщила Анна Ягина.

Она уточнила, что одна из главных задач проекта «Сохраняя кадры» — формирование у студентов определенных компетенций через организацию практик и стажировок на площадках региональных больниц.

Фото: Серафима Кузина

«Для студентов предусмотрен свой пул мероприятий — это прохождение практик, закрепление на этот период наставника из числа сотрудников медорганизации. Такой человек будет также обучен, владеть знаниями и компетенциями, у него будет свежий подход к осуществлению наставничества. Также участники смогут проходить стажировки, детально погружаться в профессиональную область — вы получите практические навыки», — обратилась к студентам Анна Ягина, добавив, что одна из конечных целей проекта гарантированное трудоустройство его участников — молодых специалистов только выпустившихся из учебных заведений.

Она отметила, что у участников «Сохраняя кадры» есть уникальная возможность пообщаться с главами районов и даже главой региона. Предполагается, что к проекту также присоединится Сибирский государственный медицинский университет, а в развитие молодого специалиста будут активно включаться тьюторы из Центра занятости.

«Мы заскучать вам не дадим. Но это будет очень ненавязчиво. Мы понимаем, главное — ваш учебный процесс, — уточнила Анна Ягина. — Наш проект своего рода мостик на пути к раскрытию вашего профессионального потенциала именно на территории. Быть врачом, медсестрой, фармацевтом — это призвание помогать людям, проявлять эмпатию, рационально использовать все свои знания, навыки и умения, и ваши края ровно также ждут новых специалистов».

Откровенный разговор

На презентации к собравшимся студентам также обратились участники проекта — председатель комитета организационно-кадровой работы депздрава Александр Сергеев, директор медколледжа Татьяна Ложкина, а также глава Бакчарского района Сергей Ревера.

«Проведена масштабная работа с представителями органов местного самоуправления ваших районов. Сегодня у вас есть прекрасная возможность — здесь присутствуют главы муниципальных образований и их заместители по социальным вопросам, которым вы напрямую можете задать вопросы — что вам могут предоставить, на каких условиях, какое рабочее место, — обратился к собравшимся Александр Сергеев. — Вы нужны как нашим учреждениям здравоохранения, так и нашим представителям власти на местах».

Председатель комитета организационно-кадровой работы департамента здравоохранения Томской области

Александр Сергеев Фото: Иван Иванов

В свою очередь Татьяна Ложкина отметила, что приоритет медколледжа — трудоустройство выпускников в бюджетные организации Томска и Томской области.

«Мы должны обеспечить систему здравоохранения медицинскими кадрами. Сейчас очень важно увидеть какие вещи изнутри, со стороны. Сейчас вы можете пообщаться и задать вопросы в неформальной обстановке, которые вы никогда бы не задали и никто бы на них не ответил. А сейчас с первого курса кто-то может понимать, какую траекторию он решит построить, вернувшись в свое муниципальное образование. Выпускники смогут сориентироваться, где пройти преддипломную практику», — отметила директор Томского Базового Медицинского Колледжа Татьяна Ложкина.

Директор Томского базового медицинского колледжа Татьяна Ложкина Фото: Серафима Кузина

Глава Бакчарского района напомнил, что проблема недостатка квалифицированного персонала на селе стоит уже давно, и проект «Сохраняя кадры» может помочь в её решении.

«Нам работники здравоохранения просто катастрофически нужны. Построили 5 новых фапов по государственному национальному проекту „Здоровье“, а фельдшеров в них нет. Из близлежащих населенных пунктов специалисты приезжают и обслуживают население по графику, с какой-то периодичностью. На селе очень много людей пенсионного возраста, которым уход нужен постоянный, а не по графику. Поэтому очень много жалоб на нехватку медицинских кадров на селе», — отметил глава Бакчарского района Сергей Ревера.

Знакомые проблемы

Фото: Серафима Кузина

После приветствия началась групповая работа. Студенты задавали вопросы представителям муниципалитетов и областных медучреждений.

«В основном, вопросы касались зарплаты, программы „Земский фельдшер“, жилья и досуга: что есть и где можно отдыхать, — поделилась впечатлениями от встречи главная медицинская сестра Бакчарской больницы Оксана Иванова. — Я пообщалась со студентами — многие из них еще думают, сомневаются, поскольку в основном ребята были с первого и второго курсов. Но они пришли, послушали — это уже хорошо. Возможно, в следующем году мы снова соберемся, пообщаемся, и к тому моменту они изменят свое мнение. Каждый сам выбирает, где ему выгоднее, удобнее и интереснее. А мы лишь предоставляем им возможность послушать, посмотреть, поработать, сравнить».

Главная медицинская сестра Бакчарской больницы Оксана Иванова Фото: Серафима Кузина

«Сейчас я вижу, что в моем районе не хватает врачей и медицинского персонала — это самая главная проблема. Конечно, в городе возможностей больше, и село в этом смысле сильно уступает. Но там не такое быстрое движение жизни, больше спокойствия и все друг друга знают. Сама я пока не решила, хочу ли вернуться на малую родину, но я думаю над этим», — рассказала Алиса Менькова, студентка 1 курса из Кривошеинского района.

Студентка 1 курса Алиса Менькова Фото: Серафима Кузина

«Пока я нахожусь в очень серьезных раздумьях по поводу участия в проекте, потому что после колледжа планирую еще получить высшее образование, и кто знает, что будет через столько лет, — поделилась впечатлениями Виктория Чеботарева, студентка 2 курса из Каргасокского района. — Сейчас в мире напряженная ситуации, и очень сложно ответить, что будет дальше».

Студентка 2 курса Виктория Чеботарева Фото: Серафима Кузина

Виктория отметила также, что в её группе было не очень много вопросов, так как студенты и сами знают о нехватке среднего персонала в больницах.

«Но мне кажется, что проект поможет решить эту проблему, потому что он открывает глаза на вещи. Поехать работать в село можно даже просто для того, чтобы помогать родителям. Это веская для меня причина», — уточнила Виктория Чеботарева.

Дальше — больше

Фото: Серафима Кузина

После окончания работы первого потока все те же мероприятия — презентация проекта, обращение чиновников и беседа с представителями медорганизаций — ждали второй поток участников, также разделенный на 4 группы.

В дальнейшем ребят, решивших принять участие в «Сохраняя кадры», ждут множество мероприятий. Среди них экскурсии, круглые столы, молодежные форумы, деловые завтраки, а также телемосты с профильными образовательными организациями. Предполагается, что в работу также будут вовлечены и школьники.

«Уникальность этого проекта заключается в правильно выстроенной коммуникации всех участников, тьютерском сопровождении ребят, которое окажет центр занятости. Тьюторы помогут в профессиональном самоопределении, подготовке к вступительным экзаменам, построении карьерной траектории. Главы муниципалитетов, руководители департаментов будут поддерживать связь со студентами в период всего обучения, содействовать в организации практики и стажировки в муниципальных организациях по профилю работы, а также обеспечат гарантированное трудоустройство выпускников, принявших участие в проекте» — рассказала начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Текст: Егор Хворенков

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