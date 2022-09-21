В Томске выпустили книгу о цензуре в дореволюционных газетах и журналах

21 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувший понедельник, 19 сентября, в Научной библиотеке Томского государственного университета прошла презентация монографии «Секретно. Конфиденциально»: цензурная история журналистики Томской губернии (вторая половина XIX — начало XX в.)». Над книгой работали профессор факультета журналистики Наталья Жилякова, заведующая сектором отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ Валерия Есипова и профессор факультета исторических и политических наук Вячеслав Шевцов.

Монография стала третьей книгой, появившейся в результате работы исследовательского коллектива над проектом о цензурной истории провинциальной журналистики, который был поддержан Российским фондом фундаментальных исследований.

Профессор факультета журналистики ТГУ Наталья Жилякова Фото: Серафима Кузина

В основе книги лежат документы Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге и государственного архива Томской области. Исследователи изучили весь архив «Сибирской газеты», «Сибирской жизни», и «Сибирского вестника». Кроме того, монография рассказывает истории не вышедших газет и журналов, информация о которых встречалась только в цензурных делах.

«Цензура действовала с 18 века на всей территории России. В Сибири цензура была особенной, потому что занимались ей непрофессиональные цензоры. Как правило, это были заместители губернатора, чиновники, для которых эта работа была лишним грузом, они читали, жаловались в цензурные ведомства, что поздно приносят эти газеты, с ними спорят редакторы, — рассказала на презентации Наталья Жилякова. — Цель цензурных вмешательств прежде всего, охрана устоев русской государственности, поддержка государственной власти, представителей этой власти от общественной критики, то есть вся критика немедленно вымарывалась, удалялись высказывания в революционном духе».

Автор отметила, что цензурные дела держались в секрете от журналистов и читателей.

Предыдущие книги исследовательского коллектива Фото: Серафима Кузина

«Иногда даже редакторы не подозревали, что у них за спиной идет активнейшая переписка, в которой обсуждается их статус, благонадежность, взаимоотношения с политическими ссыльными. И вдруг — отказ. По какой причине — им не сообщали, но иногда это становилось известно, посылались прошения, люди каким-то образом старались себя реабилитировать. И этот гриф — „Секретно“ — был на многих документах. Мы читали секретную переписку и смогли увидеть и с ней поработать», — рассказала Наталья Жилякова.

В свою очередь Валерия Есипова, отметила, что в книге также рассматривается история самодеятельных журналов, которые издавали разные учебные заведения Томска.

«Часть из них благополучно умерла своей смертью, часть привела к открытию ряда разбирательств. Например, томскую духовную семинарию закрывали дважды, в том числе и потому что семинаристы занимались выпуском политических изданий, — рассказала Валерия Осипова. — Один из таких журналов — „Союз“. Мы долго не могли понять, когда он издавался, кем издавался, сведения были очень противоречивые. Нам удалось найти отчет инспектора духовного ведомства, совершенно не относящегося к цензуре. Дело в том, что центральное духовное ведомство периодически отправляло в провинцию инспекторов в духовные заведения. Они потом составляли достаточно подробный отчет. И в одном из таких отчетов за 1903 год рассказывалось о практике выпуска студенческих самодеятельных журналов. Причем рассматривалось это там не с политической, а с бытовой точки зрения, что вот, семинарист напился в городе, пришел пьяный в общежитие. А там студент кому-то по уху дал в присутствии преподавателей, кто-то ругался громко во время проповедей. В этом же ряду следовали довольно обширные, подробные сведения, причем не только об одном журнале, а о целом ряде журналов, которые выпускали томские семинаристы».

Заведующая сектором отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ Валерия Есипова Фото: Серафима Кузина

По словам Вячеслава Шевцова, чиновники организовали сложную систему перепроверки, позволяющую перекладывать ответственность за «проблемные материалы» с одного на другого. Последствия могли иметь и обычные нарушения чинопочитания. Так, одного редактора сменили только за то, что он допустил выпуск издания, где был неправильно указал чин генерала-губернатора.

«Дело это было для чиновников новым, то есть цензура не носила профессионального характера, потому что цензору еще нужно было платить. У нас и газета открылась („Томские губернские ведомости“ — прим.ред.) так поздно, потому что штаты были созданы — газетный стол - и Петербург выдал деньги и стали открывать газеты. А чтобы еще цензора содержать... Поэтому неофициальную часть губернских ведомостей („Томские губернские ведомости“) томских в начале директор училищ томской губернии редактировал, а потом вице-губернатор. Официальная часть тоже была под его надзором», — рассказал Вячеслав Шевцов.

Профессор факультета исторических и политических наук ТГУ Вячеслав Шевцов Фото: Серафима Кузина

Он отметил, что цензуру можно было обойти. Например, в неофициальной части «Губернских ведомостей» наряду с объявлениями публиковались мысли об основании университета, особом сибирском характере и народе.

«И все это проходило мимо цензуры, потому что тут не было упоминания фамилий. Только когда возникло дело об отделении Сибири от России, только тогда жандармы, начав смотреть, поняли, что редактор все это пропускал, вице-губернатор пропускал, потому что не видел в этом ничего такого. В результате цензор оказался под судом», — рассказал Вячеслав Шевцов.

Монография «Секретно. Конфиденциально»: цензурная история журналистики Томской губернии (вторая половина XIX — начало XX в.)» доступна в НБ ТГУ. Работа будет интересна историкам, журналистам, политологам, социальным антропологам, а также всем интересующимся историей России, Сибири, взаимоотношениями власти и общества.

Директор Научной библиотеки ТГУ Артем Васильев Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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