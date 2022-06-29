Насосы и фильтры: как «Томскнефть» модернизирует производство

29 июня 2022 / Партнерский материал / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Рост эффективности производства и снижение издержек — то, к чему стремится любое предприятие, будь то промышленный гигант или небольшая компания.

В АО «Томскнефть» ВНК неизменно придерживаются этих же принципов. Так на производственных площадках Общества установили новые энергоэффективные насосы, изготовленные на заказ по разработке его сотрудников. Оборудование хорошо показало себя по результатам испытаний, в «Томскнефти» планируют активнее применять его в дальнейшей работе.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Установку нового оборудования провели специалисты управления по поддержанию пластового давления АО «Томскнефть» ВНК. В ведомстве подразделения сегодня находятся очень серьезные потребители: мощность двигателей некоторых насосов достигает 1 600 киловатт, и таких устройств на объекте может быть несколько. Поэтому для сохранения стабильности производства необходимо постоянно заботиться об эффективности работы агрегатов.

В прошлом году на блочной кустовой насосной станции (БКНС) Ломового месторождения сотрудники управления установили насос новой модификации. Он предназначен для перекачки жидкости с помощью последовательно соединенных ступеней, каждая из которых увеличивает давление. Оборудование очень хорошо показало себя в работе.

БКНС-24, Ломовое месторождение Фото: Иван Иванов

— Этот насос для «Томскнефти» новый, прежде мы его не эксплуатировали, — рассказывает заместитель начальника управления по поддержанию пластового давления Евгений Журавлев. — Теперь у нас есть свой успешный опыт, будем наращивать его и дальше. Планируем провести замену насосов с меньшим КПД на более высокоэнергоэффективные подобные агрегаты с такими же параметрами закачки.

Еще одно техническое обновление произошло на Игольско-Таловом месторождении. Здесь на БКНС-35 применили погружной насос.

— Он спускается в безнапорную емкость, и уже оттуда с его помощью жидкость закачивается в поглощающие скважины, в пласт с более высоким давлением, ориентировочно — 100 атмосфер. Это позволяет разделить закачку на эффективную и неэффективную. Данный насос тоже продемонстрировал высокую эффективность — по потреблению электроэнергии, — говорит Евгений Журавлёв.

БКНС-35, Игольско-Таловое месторождение Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

По его словам, подсчитанная экономия при использования нового оборудования на БКНС-35 и насоса на Ломовом месторождении составит порядка 3,5 млн рублей. Все благодаря куда более высокому КПД насосам нового поколения — 75% против 57% у прежнего оборудования.

— Оба новых насоса — отечественного производства. Мало того, оборудование, которое мы ставили, а БКНС-35, было разработан по заказу «Томскнефти». Технология была новой и для самого завода-изготовителя. В итоге все получилось — и у них, и у нас, — отмечает Евгений Журавлёв. — Насос, которые мы заменили на Ломовом месторождении, имеет небольшой типоразмер и малый КПД. Поэтому с них и начали. Разница была ощутимой.

В настоящее время в «Томскнефти» готовятся применить новое оборудование на других месторождениях. Еще по зимнику его завезли на Чкаловское. В ближайшие годы Общество планирует закупить больше новых, хорошо себя показавших энергоэффективных насосов. Также в планах — установка на производственных площадках специальных фильтров, позволяющих дополнительно улавливать остаточные механические примеси в подтоварной воде, которые остаются после первичной переработки жидкости. Одно такое устройство уже установили на БКНС-7 Советского месторождения.

БКНС-7, Советское месторождение Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

— Принцип его работы следующий: скорость жидкости, попадающей в него, резко сокращается, таким образом масса содержащейся в них частиц повышается, и они выпадают в осадок. Длина фильтра зависит от объема — чем больше объем, тем необходим либо диаметр фильтра больше, либо его длина, — рассказывает Евгений Журавлёв. — Я сам принимал участие в разработке этого фильтра, по итогам испытаний он доказал, что с его помощью можно облегчить работу насосов, повысить экономию. Чем лучше работает насос, тем больше экономим электроэнергии. Бережливое производство — один из главных наших приоритетов.

Текст: Егор Хворенков

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