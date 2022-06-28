Лугинецкая ГКС: 20 лет стабильной работы

28 июня 2022 / Партнерский материал / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

В прошлом году праздновало свой юбилей отмечало одно из важнейших предприятий АО «Томскнефть» ВНК — Лугинецкое. А в нынешнем исполняется 20 лет с момента запуска Лугинецкой ГКС — уникального производственного объекта в структуре АО «Томскнефть» ВНК.

Строительство газокомпрессорной станции позволило не только стабилизировать добычу нефти на месторождениях региона, но и помогло решить важную экологическую проблему — утилизации попутного газа. Сегодня перед ГКС стоят новые непростые задачи, но станция все так же продолжает работу.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Лугинецкая ГКС — крупное высокотехнологичное производство, не имеющее аналогов в Томской области. Проектная мощность станции составляет 1,5 млрд кубометров переработки газа в год. По словам начальника управления подготовки и компримирования газа Николая Соломки, производство Лугинецкой ГКС [СВА1] стремиться оставаться в плановых цифрах, несмотря на любые нештатные ситуации.

— К настоящему момент ГКС дала в сеть уже около 25 млрд кубометров газа. Сегодня станция постоянно загружена на 100%, — отмечает Николай Соломка. — Лугинецкое месторождение всегда было известно благодаря своему газовому фактору. По итогам последних геологических исследований запасы газа здесь были подтверждены, они способны обеспечить бесперебойную работу Лугинецкой ГКС как минимум на ближайшие 10 лет. А как дальше, покажут следующие изыскания.

Как работает Лугинецкая ГКС? Станция принимает попутный нефтяной газ и перерабатывает его. В результате получается три вида продукта: сухой отбензиненный газ, газовый конденсат и сжиженный газ. На объекте работают пять подразделений, станция полностью автоматизирована. Основными потребителями лугинецкого газа являются крупные предприятия и население городов и поселков региона.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Сегодня станцию обслуживают 148 человек. С учетом вахтового метода работы одновременно на производстве заняты порядка 60 специалистов. Два десятка лет непрерывной работы — серьезный срок для любого предприятия. Но оборудование, установленное на станции при строительстве, по-прежнему отвечает всем необходимым показателям эффективности, отмечает Николай Соломка:

— Все оборудование проходит обязательную экспертизу промышленной безопасности. И если требуется замена каких-то элементов, мы проводим модернизацию, постоянно внедряем какие-то новшества. Это позволяет сохранять производительность и не останавливать работу станции, хотя у нас и нет резерва.

В настоящее время прорабатывается вопрос о строительстве на станции резервной газокомпрессорной линии:

— Уже направили запрос в 14 возможных предприятий по строительству резервной линии компримирования газа. — рассказывает Николай Соломка. — Перспективы есть, сейчас изучаем рынок, просчитываем варианты.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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