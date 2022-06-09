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Люди, Путешествия, Рассказано, Туризм в Томске, Томск тревел-блогер проект кофе путешественник Санкт-Петербург поездка поход рюкзак город страна Рос «Я просто смотрю на жизнь городов».Тревел-блогер из Питера Александр Пластков побывал в Томске

«Я просто смотрю на жизнь городов».
Тревел-блогер из Питера Александр Пластков побывал в Томске

На днях Томск посетил питерский тревел-блогер Александр Пластков, известный своим проектом «#6чашечеккофе».

Во время своего путешествия Александр планирует посетить 500 городов и в каждом из них попробовать, как минимум, одну чашку кофе, чтобы составить свою кофейную карту России. Томск стал 110-м городом в этом списке.

Поговорили с Александром, о том, когда и как он отправился в свое первое путешествие, что обычно берет с собой, каким ему показался наш город и куда держит путь дальше.

Фото: Серафима Кузина

В свое первое путешествие из Санкт-Петербурга во Владивосток Александр отправился в 2019 году. Говорит, что захотел поменять свою жизнь и «вместо виртуального мира игр увидеть мир реальный». На тот момент ему было 27 лет, он жил в Питере, и его жизнь состояла из службы по контракту и компьютерных игр по выходным. Играть по двадцать часов в сутки было для Александра нормой. Личный рекорд — 36 часов подряд.

— Каждый раз с приближением выходных, ко мне приходило осознание, что это время будет опять потрачено, а компьютерными играми впустую. Тогда я захотел совершить какое-то безумие, — вспоминает Александр. — Я не просто так проводил время за компьютером, я социопат и социофоб. Общение с людьми давалась мне тяжело, но я хотел измениться и подумал, что нужно поставить себя в такие условия, при которых невозможно избежать контактов с незнакомыми людьми. Так я решил отправиться автостопом из Петербурга во Владивосток с 500 рублями в кармане.

Первое путешествие Александра заняло 9 месяцев. Добравшись до конечного пункта, блогер отправился через Оренбург в солнечный Краснодарский край, затем — обратно в центральную часть страны. Но на этом он останавливаться не захотел и после небольшого отдыха в родном городе в апреле 2021 года, вооружившись флагом собственного дизайна, снова отправился в путь.

Фото: Серафима Кузина

— В первое свое путешествие я взял все. И это «все» оказалось лишним. Было много личных вещей: спальник, палатка, запасная пару обуви, котелок, которым никогда не пользовался… Постепенно я избавлялся от ненужного. В первые полгода мой рюкзак похудел на 5 килограмм.

Сейчас Александр не берет с собой ничего лишнего, его рюкзак почти пустой. В нем только предметы личной гигиены, спальник и обязательный кофейный набор. Именно любовь к кофе легла в основу проекта «#6чашечеккофе». Его суть в том, чтобы знакомиться с людьми из разных городов и выпивать с ними по чашечке кофе за разговором.

— Я стараюсь не ходить по музеям и не посещать туристические места. Смотрю жизнь городов, то, как они развиваются, как здесь живут люди. В каждом городе я захожу в какое-нибудь местное заведение, чтобы выпить там кофе и познакомиться с новыми людьми, — рассказывает Александр.

Фото: Серафима Кузина

За время своих странствий блогер прошел и проехал тысячи километров, познакомился с разными людьми, увидел много интересного. Самый длинный маршрут, который путешественник прошел за один день, составил 90 километров за 20 часов:

— В десять утра я вышел из Владимира в Судогду. Там я не нашел ночлег, так как номер в гостинице стоил около трех тысяч, а ночевать на улице было холодно. В Судогде я лишь символически выпил чашку кофе и ночью отправился в город Гусь-Хрустальный. Дошел до него только к шести утра, — рассказывает Александр.

Блогер ежедневного преодолевает большие расстояние, но при этом его рацион весьма скромный. В своем первом путешествии он несколько недель питался всего на 50 рублей в день. Его стартовый набор состоял из лапши быстрого приготовление, печенья и кофе.

— Я питаюсь, как получится… Бывает ем по три-четыре раза в день в лучших ресторанах, как, например, это было в прошлую субботу. А бывает, что по несколько дней пью только кофе. Турка и горелка у меня есть всегда, так что кофе себе я могу сварить хоть в лесу.

Фото: Серафима Кузина

В Томске путешественник оказался совершенно случайно. Планировал из Мариинска оправиться дальше по Кемеровской области и остановиться в Анжеро-Судженске, но на пути встретилась фура, которая шла в Томск. Александр решил, что лучше провести выходные в крупном городе, чем останавливаться в маленьком.

— Томск очень привлек мое внимание и оставил положительное впечатление. Это позитивный и молодежный город. Я встречал места, где до сих живут как при СССР, а в Томске жизнь кипит, и люди здесь имеют прогрессивное мышление, — рассказал путешественник.

Александр провел в Томске всего три дня, успел посетил несколько местных заведений, прогулялся по центру города, побывал в Северном парке, и даже заглянул в приют «Мягкие лапки». Своими впечатлениями о новых местах блогер делиться в социальных сетях.

— В путешествиях происходит много разных случаев. Но через год странствий появилась проблема: большинство вещей кажутся обыденными. Сейчас я стараюсь не фотографировать все, что вижу. Достаю телефон только, если встречаю что-то нетипичное и оригинальное.

Фото: Серафима Кузина

После Томска блогер отправился в Кемеровскую область, а в июле планирует добраться до Алтая и Новосибирской области.

В дальнейшем, Александр хочет организовать пробежку через сто городов, но пока еще не выбрал точку на карте, откуда начать очередное путешествие.

Текст: Алёна Попова

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