Нефтяные профессии: что делают на промыслах «Томскнефти» сварщики?

7 июня 2022 / Партнерский материал / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Какие профессии сегодня востребованы в нефтяной отрасли? Рассказываем в совместном проекте с АО «Томскнефть» ВНК.

О том, чем занимаются на промыслах сварщики, какие объекты считаются самыми сложными и с какими трудностями на производстве приходится сталкиваться специалистам, поговорили с Вячеславом Боббом, главным сварщиком АО «Томскнефть» ВНК.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Сварщики нужны на любом производстве, о какой бы сфере ни шла речь. Необходимы они и в нефтяной отрасли, в частности, на строительстве и ремонте трубопроводов, самого разного оборудования, конструкций (например, резервуаров для хранения нефти) и так далее.

На сегодняшний день в АО «Томскнефть» ВНК работает 117 сварщиков. В основном они трудятся в составе цехов эксплуатации и ремонта трубопроводов, но бывают и исключения. Например, два специалиста ответственны за краткосрочный ремонт на Лугинецкой ГКС.

— Любой сварщик занимается не только непосредственно сваркой, но также выполняет довольно большой объем сопутствующих работ — проводит подготовку, замеры, осуществляет подгонку. Имеет дело не только со сварочным аппаратом, но и газопламенным оборудованием, — рассказывает Вячеслав Бобб. — Сварщики — они как художники: у всех свой почерк, свое индивидуальное клеймо. Специалист отвечает за каждый сделанный шов. Некачественно заваренный стык многократно увеличивает вероятность аварии. Поэтому все сварные соединения на опасных производственных объектах находятся под строгим наблюдением лабораторий неразрушающего контроля, используется неразрушающий контроль — и визуальный, и ультразвуковой, рентгеноскопический.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Один из самых сложных видов работ, которую выполняют сварщики, это наплавка в сосудах, работающих под давлением, отмечает Вячеслав Бобб. Зачастую сварщик осуществляет наплавку в тех частях оборудования, где был зафиксирован коррозионный износ металла. Такая работа требует очень большой сосредоточенности и не терпит спешки:

— При выполнении наплавки сварщик работает в замкнутом пространстве: вокруг металл, то есть он, по сути, находится как на раскаленной сковороде. Наплавка — очень скрупулезный процесс, любые неточности в действиях, нарушения техники безопасности чреваты очень печальными последствиями — и человек может пострадать, и оборудование будет безнадежно испорчено. Такие работы проводятся только при наличии специального вытяжного оборудования, плюс дополнительно воздух подается прямо под сварочную маску специалиста, чтобы он не дышал продуктами горения, которые выделяются в процессе работы.

В то же время самые непростые в обслуживании объекты, отмечает Вячеслав Бобб, это магистральные промысловые трубопроводы. Главная их особенность — многокилометровая протяженность, а повреждения возникают, как правило, в самых труднодоступных местах.

— Например, труба может пролегать глубоко на дне болота, куда добраться крайне сложно. Поэтому приходится специально прокладывать дороги, проводить отсыпку, чтобы подготовить и вскрыть грунт дефектного участка. Зачастую у нас вся техника задействована на доставку людей в труднодоступные болотистые места. Болотоходы и снегоходы — техника в «Томскнефти» полностью оснащена сварочным оборудованием.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Сварщик — профессия крайне востребованная, отмечает Вячеслав Бобб. Найти работу по специальности такой человек сможет всегда. Но в подготовке будущих сварщиков есть свои нюансы.

— Если до 2018 года профессиональные технические училища выпускали специалистов широкого профиля — электрогазосварщиков — то теперь готовят только сварщиков ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. С одной стороны это правильно: человек должен заниматься своим делом, а не изготовлением запчастей — все время резать, сваривать. Надо, чтобы специалист оттачивал свое мастерство и не терял квалификацию, — рассказывает главный сварщик «Томскнефти». — Сейчас у нас на предприятии работают электрогазосварщики. Но в связи с изменением профстандартов, были внесены изменения к требованиям к специалистам сварочного производства. Так что в скором будущем профтехучилища будут выпускать узконаправленных специалистов, и мы уже их будем принимать на работу.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Но одним только профучилищем и постоянным повышением мастерства на производстве дело не ограничивается — сварщики и в дальнейшем проходят дополнительное обучение, сертификацию. Например, чтобы получить допуск к работе на опасном производственном объекте, требуется аттестация в системе НАКС. Все специалисты, работающие в «Томскнефти», такую аттестацию прошли.

— Наши сварщики неоднократно принимали участие в конкурсах профессионалов, которые проводили и «Роснефть», и «Газпромнефть». Крайне редко бывало, чтобы оставались без призовых мест, всегда попадали в десятку сильнейших, — отмечает Вячеслав Бобб. — В апреле проходил очередной смотр-конкурс «Лучший по профессии», лучшим стал газоэлектросварщик 6-го разряда Александр Исанов. В августе он же будет представлять АО «Томскнефть» ВНК на конкурсе, который организует ПАО «Газпром нефть» в Ноябрьске, скоро начнем подготовку.

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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