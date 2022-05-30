Рейтинг, ставки, тарифы: как сегодня выбрать правильный банк

Как определить, куда стоит вкладывать свои средства и где взять выгодный кредит для развития своего бизнеса?

Рассказываем, как в нынешних условиях выбрать правильный банк и не прогадать.

На что стоит обратить внимание при выборе банка физлицам?

В первую очередь — на кредитные рейтинги, которые оценивают надежность финансовых учреждений по нескольким параметрам: размеру их прибыли, объему активов, рентабельности и другим. Самые достоверные из них — по рентабельности и объему банковских активов. Рейтинги отечественных банков можно легко найти в открытом доступе. Их составляют российские агентства «Эксперт РА», «НРА», «Рус-Рейтинг» и «AK&M». Также стоит обратить внимание на перечень системно-значимых банков РФ, который ежегодно формирует ЦБ России.

Надежный банк должен иметь развитую систему офисов и банкоматов, понятное мобильное приложение и функциональный сайт с личным кабинетом. Например, у ПСБ в Томске работает три отделения и 16 банкоматов, в Северске – одно отделение и два банкомата. Дополнительно можно воспользоваться и банкоматами партнеров. Также клиентам доступны мобильное приложение и личный кабинет на сайте ПСБ.

Еще один важный показатель — ставки по кредитам и депозитам. Завышенные ставки должны насторожить. Если банк при ключевой ставке в 11% предлагает вклад под 15% годовых и выше, стоит насторожиться. А еще надежный банк является обязательным участником системы страхования вкладов, которое защищает деньги клиентов в случае отзыва лицензии или банкротства банка. При наступлении страхового случая вкладчик сможет вернуть свои средства на сумму до 1,4 млн рублей.

Что важно при выборе банка для бизнеса?

Чтобы он был мобильным, удобным и клиентоориентированным. Ведь для любого бизнеса банк — это партнер, который должен оперативно предоставлять финансовые услуги. Поэтому здесь основные критерии — разнообразие тарифов для бизнеса, возможность подключения эквайринга (комиссия обычно составляет 1–2% от суммы чеков за определенный период, при этом каждый банк сам определяет ставку), скорость и удобство проведения расчетов.

Еще один важный критерий, на который стоит обратить внимание предпринимателям, — банковские гарантии по 44-ФЗ для оформления государственных и частных контрактов.

Разнообразных предложений на рынке сегодня много. Чтобы не ошибиться и не прогадать, к выбору банка следует подходить ответственно.

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