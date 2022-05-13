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Как корпоративные программы помогают сохранять благополучие сотрудников

13 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Какие факторы влияют на физическое благополучие сотрудников и почему современным компаниям так важно работать над созданием корпоративных программ здоровья?

Об этом говорили участники экспертно-дискуссионной площадки для HR-сообщества, посвященной профессиональному здоровью и трудовому благополучию персонала, которая состоялась в конце апреля в Томском Кадровом центре «Работа России».

Комплексный подход к здоровью

Фото: Серафима Кузина

Корпоративные программы укрепления здоровья могут стать эффективным инструментом профилактики неинфекционных заболеваний, рассказала профессор ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России Юлия Самойлова. По ее словам, в настоящее время в нашей стране по-прежнему сохраняется высокая смертность вследствие сердечно-сосудистых заболеваний. Одна из частых их причин — избыточная масса тела, которая сопровождается повышенным уровнем холестерина в крови. Если же говорить конкретно о Томской области, то, согласно исследованиям департамента здравоохранения, наиболее высокий уровень ожирения наблюдается у жителей севера региона.

Также среди негативных факторов, влияющих на здоровье местного населения, — нерациональное питание, употребление алкоголя и гиподинамия.

Юлия Самойлова Фото: Серафима Кузина

В сложившейся ситуации корпоративные программы для коррекции здоровья и снижения рисков выступают в роли своего рода инвестпроектов, участниками которых являются государство и работодатели:

— Большую часть времени трудоспособное население проводит на работе, времени заниматься собой нет. Поэтому очень важно заботиться не только о рабочих показателях сотрудников, но и об их здоровье, — отметила Юлия Самойлова. — Корпоративные программы — это не модный тренд, а давно назревшая необходимость. Если коллектив здоровый и крепкий, это выгодно в первую очередь самому предприятию. Сохраняется высокий уровень работоспособности, повышается имидж компании, плюс экономятся средства, поскольку работники реже уходят на больничные.

Однако составление такой программы требует комплексного подхода с привлечением медиков, подчеркнула Юлия Самойлова. Она должна включать любые виды профилактики, в том числе и психологической, направленной на предотвращение выгорания сотрудников. Компании, которые заботятся не только о своем персонале, но и об их родственниках, — детях или родителях — выглядят намного привлекательнее в глазах соискателей.

Также один из важнейших аспектов корпоративной программы здоровья — организация мероприятий, которые сближают сотрудников. Это могут быть спартакиады внутри компании или участие во внешних мероприятиях, например, городских соревнованиях.

Фото: Серафима Кузина

При формировании программы важно учесть и аспект питания:

— Пока только продвинутые современные компании выделяют отдельное помещение, где сотрудники могут принимать пищу. И это очень важный момент, — считает Юлия Самойлова. — Организация питания — глобальный процесс. Если речь идет о большом предприятии, то желательно организовать столовую, составить меню, где будут подсчитаны калории, проведена оценка БЖУ. Стоит отметить, что в Томской области есть крупные компании, которые активно работают над вопросом сохранения собственных сотрудников, в том числе, заботятся об их питании, приглашают диетологов для того, чтобы они оценили предлагаемое меню.

Еще один важный момент — возможность заниматься физической активностью на рабочем месте. Физическая инертность традиционно приводит к развитию хронических неинфекционных заболеваний. При этом речь идет не только о заболеваниях сердца, но и о менее «очевидных» болезнях — к примеру, раке молочной железы.

— Болезни, о которых мы говорим, возникают не сразу — они прогрессируют очень медленно. И если не задумываться об их профилактике в молодом возрасте, то в зрелом и в старости делать это будет уже поздно, — подчеркнула Юлия Самойлова. — Когда мы говорим о корпоративных программах укрепления здоровья, эффективность любой превентивной работы оценивается пост-фактум. К сожалению, ее результаты нельзя увидеть на следующий день, поэтому мы всегда должны ставить долгие перспективы для того, чтобы получить какие-то результаты.

Стресс и выгорание

Фото: Серафима Кузина

О необходимости работы с эмоциональным выгоранием рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры фундаментальной психологии и повседневной медицины ФГБОУ ВО СибГМУ Марина Шабаловская.

Спикер отдельно остановилась на том, что такое психоэмоциональные состояния, зачем они нужны и как взаимосвязаны с физическим здоровьем. Также она объяснила, что помимо физиологического стресса человек может испытывать и социальный стресс — на макро (геополитическая ситуация) и микро (проблемы дома или на работе) уровнях.

— При социальных стрессах, как и при обычных, активизируется мышечная система и угнетаются другие — пищеварительная, половая, иммунная. Человеку приходится себя сдерживать, но в итоге все это уходит в психосоматику, а отсюда — обострение хронических заболеваний, — рассказала Марина Шабаловская. — Например, если у человека очень большая нагрузка на работе, нет возможности делать перерывы, отдыхать, то его ресурс быстро истощается, приходят депрессия и апатия. И в итоге процесс восстановления занимает значительно больше времени.

Марина Шаболовская Фото: Серафима Кузина

Спикер также выделила ряд организационных стресс-факторов, с которыми каждый день могут сталкиваться сотрудники: увеличение психоэмоциональных нагрузок, нарушение чувства комфорта и безопасности, дефицит времени, трудные и незнакомые задачи, высокие профессиональные требования, экстремальные условия деятельности, чрезвычайные происшествия, конфликты. Также среди озвученных факторов — длительная работа без отдыха, переутомление, несправедливые наказания, неизвестность о перспективах и планах, высокая личная ответственность, отстраненность от активного участия в принятии решений.

— Конечно, очень важны и личностные моменты: каков сам человек, какие у него есть ресурсы, чтобы совладать со стрессовой ситуацией, как быстро он восстанавливается. — добавила Марина Шабаловская. — Так, среди личностных стресс-факторов можно назвать повышенную чувствительность, слабый тип высшей нервной деятельности, личностную тревожность, эмоциональную неуравновешенность, разные иррациональные убеждения (мысли, которые не совсем адекватно отражают нашу реальность), чрезмерный пессимизм, перфекционизм, выраженное честолюбие, психологическая ригидность (невозможность переключаться), завышенный уровень притязаний, повышенная ответственность, чувство постоянной нехватки времени и так далее.

Фото: Серафима Кузина

Воздействие стрессов может привести к выгоранию работников. Оно проявляется в эмоциональной истощенности, циничном отношении к труду, коллегам и возникновении чувства некомпетентности, когда работник осознает, что выбрал не ту профессию. Чтобы избежать подобных состояний, необходимо заниматься управлением стрессом как на организационном (компания анализирует и минимизирует стресс-факторы), медицинском (терапевтическая профилактическая помощь), так и психологическом уровнях.

— Каковы основные направления психопрофилактики стресса? В первую очередь, нужно обращать внимание на то, что нам дает энергию. Самая мощная энергопрактика при стрессе — это сон. Следует проанализировать, насколько качественно вы спите, сколько на это отводится времени, что вы делаете перед тем, как засыпать. Сон, питание и физическая активность — это то, что дает силы, — отметила Марина Шабаловская. — Если нет энергии, если организм не восстановлен после стресса, любое целеполагание и планирование неэффективно.

С заботой о сотрудниках

Фото: Серафима Кузина

О применяемых на практике методиках сохранения физического благополучия работников рассказал руководитель направления по охране здоровья ООО «Газпромнефть-Восток» Юрий Шакин.

— Особенностью нашего дочернего общества является то, что у нас много автономных площадок. Работа в таких условиях, безусловно, обладает своей спецификой. Девять месяцев в году к месторождениям нет доступа, добраться можно только на вертолете, — рассказал Юрий Шакин. — Компания организовала здравпункты на месторождениях и скрупулезно подходит к формированию системы медосмотров. Для контроля качества медицинских осмотров сотрудников Общества и компаний-партнеров мы проводим оценку работы медицинских организаций на соответствие нашим внутренним требованиям.

По словам Юрия Шакина, в рамках медосмотров для работников «Газпромнефть-Востока», помимо обязательных обследований, проводятся кардиологические скрининги — УЗИ сердца и крупных сосудов, организуются консультации кардиолога. С сотрудниками, которые по итогам скрининга попадают в группу риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, проводится дальнейшая работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Также компания организует Недели здоровья, в рамках которых проходят обучающие мероприятия по оказанию неотложной помощи и мастер-классы по здоровому питанию.

Юрий Шакин Фото: Серафима Кузина

В свою очередь, председатель первичной профсоюзной организации ООО «Томскнефтехим» Оксана Захарова рассказала о том, какие меры принимаются на предприятии для сохранения здоровья сотрудников. Так, в каждом цеху для работников есть фитболы, скакалки, степы, турники. На основных производствах обустроены спортивные уголки, тренажерные залы и комнаты релаксации с массажными креслами.

Оксана Захарова Фото: Серафима Кузина

Кроме того, «Томскнефтехим» проводит спортивные мероприятия не только для сотрудников, но и для членов их семей. Ведется постоянная работа с курящими, людьми с избыточным весом. Для персонала работают бесплатные салат-бары, где можно поесть свежих овощей, выпить кислородный коктейль. Также на каждого сотрудника предприятия предусмотрено 12 бесплатных посещений в тренажерных залов в одном из 20 спортклубов Томска и Северска, от ММА до плавания. Компания оплачивает и санаторно-курортное лечение для работников и их семей.

— В прошлом году мы сделали календарь «Правила здоровья Сибуровца». Каждый месяц мы пропагандировали одну здоровую привычку. Например, в январе рассказывали о том, как важно употреблять достаточное количество воды. Также календари содержали полезную информацию — с какой периодичностью стоит посещать стоматолога, маммолога и других специалистов. Календари висели у всех на рабочих местах, сотрудники видели их каждый день, — рассказала Оксана Захарова.

Светлана Грузных Фото: Серафима Кузина

Подводя итог работы площадки, начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных обратилась ко всем участникам с призывом присоединиться к совместной работе про созданию новых практик, которые можно было бы эффективно реализовать в корпоративных программах поддержки сотрудников.

— В прошлом году на базе Кадрового центра «Работа России» мы провели три отраслевых мероприятия по разработке корпоративных программ здоровья. Мы работали с предприятиями пищевой отрасли, образования, промышленности, — отметила Светлана Грузных. — Для себя мы ставим задачу организовать как можно больше подобных мероприятий, знакомить работодателей с новыми практиками, и вместе с привлеченными экспертами помогать внедрять их на производстве.

Текст: Егор Хворенков

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