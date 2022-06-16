Мастера старого Томска. Кондитеры и кондитерские

16 июня 2022 / Томский Обзор

Сергей Мальцев Обозреватель Томского Обзора, писатель, краевед

Как Томск вписал себя в историю кондитерского дела? Что производили и чем угощались горожане конца XIX — начала XX века?

Есть такая поговорка «Ничего слаще морковки не ел». Так говорят о человеке, не знавшем ничего хорошего. А происходит она от того, что в древности сладости были доступны только людям с достатком. Да и местных природных источников сахара в России, а уж тем более в Сибири — кроме меда — не очень-то найдется. От этого в русской кухне было не так много кондитерских изделий.

В XVIII веке, благодаря колонизации, развитию технологий и транспортной инфраструктуры, сахар стал доступнее и дешевле, да еще и выстроились культурные и экономические связи с Европой, где кондитерское искусство процветало. И российские энтузиасты стали быстро осваивать новую область. Наш город не остался в стороне от этого, и даже запечатлелся в истории с уникальным кондитерским брендом.

Каким — в нашем сегодняшнем разговоре о мастерах сладкого ремесла в Старом Томске.

Первый сладкий век

В Томске кондитерское производство появилось во второй половине XIX века. По данным Томского ремесленного общества, на 1874 год в городе действовали два кондитерских заведения. Их владельцами были швейцарский подданный и крестьянин Калужской губернии, имена которых не сохранились.

Чуть позднее подобными промыслами занимались мещанин Могилевской губернии Арон Меклер, тюкалинский мещанин Петр Лопатин, жена московского цехового Анна Валькова, крестьянин Московской губернии Горелкин, варшавский дворянин Экеркунст, поселянин Саратовской губернии Линд и другие. Все они, как правило, были выходцами из Германии и Польши. Именно оттуда пришло в Россию в XVIII в кондитерское ремесло.

Кондитеры того времени производили разного рода печенья, консервировали фрукты и ягоды в сахарном сиропе, изготавливали шоколад в виде плиток и комковой. Главной составной частью конфет, шоколада, мороженого и кремов был сахар. Со временем из подобного рода предприятий со смешанным ассортиментом продукции вырастали специализированные, хорошо технически оснащенные конфетно-шоколадные фабрики.

Тихоновская фабрика

Здание, в котором располагалась конфетная фабрика купца Ивана Тихонова. Сейчас здесь находится Томский районный суд Фото: Серафима Кузина

Одной из таких фабрик стала конфетная фабрика купца Ивана Тихонова, которая размещалась на Обрубе, в доме № 8. Здесь производился традиционный ассортимент — конфеты, или, как тогда было принято называть, «конфекты». В частности, карамели «Забава», «Золотые орешки», «Малина», «Медок». А еще — шоколад, мармелад, халва, пастила, варенье и печенье.

Фабрика Тихонова Начало ХХ века

На Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году Тихонов блеснул мастерством — представил изготовленные из сахара макеты строившегося в Томске многострадального Троицкого кафедрального собора и... собственного дома.

Продукция Тихоновской фабрики завоевывала престижные призы. Гран-при на международных выставках в Лондоне и Париже в 1903 и 1904 годах, Большие золотые медали, взятые ею в Брюсселе и Петербурге в 1908 году украсили конфетные обёртки серии «Карамель Народная».

Годовая сумма производства в денежном выражении составляла 40 тысяч рублей. На фабрике было занято 20 рабочих, число которых в сезон, с сентября по апрель увеличивалось на пять человек.

Фото: Серафима Кузина

Иван Тихонов много занимался общественной работой. В 1894–1897 был членом городового сиротского суда, в 1901–1910 служил старостой единоверческой Троицкой церкви.

Как почетный попечитель Томского городского 4-классного училища, он:

отремонтировал школьное здание;

устроил во дворе гимнастическую площадку;

организовал на свой счет чаепитие на большой перемене для всех учеников;

пожертвовал полное собрание сочинений Гоголя для раздачи ученикам в год 100-летия писателя;

приобрел духовые инструменты для школьного оркестра;

оплачивал труд учителей гимнастики и пения в училище.

Жертвовал и на нужды церковно-приходской школы в селе Батурино, за что получил в 1894 архипастырское благословение; в 1902 получил благословение Святейшего синода за устройство ограды вокруг кладбища в селе Большое Трубачево. Наградой за пожертвования была также золотая медаль с надписью «За усердие» на красной орденской александровской ленте. В октябре 1914-го Иван Егорович был избран председателем Комитета помощи нуждам войны при Томском биржевом комитете.

Но в августе 1915 во время пожара на производстве Тихонова выгорели конфетное и шоколадное отделения. И, хотя здание было застраховано на 60 тыс. рублей, он продал кондитерскую фабрику товариществу «Иван Кармацкий и К°». После чего отошёл от дел и жил в собственном 2-этажном каменном доме на Садовой ул., 40 (сейчас это пр-т Ленина, 33) — который он купил в 1916 году у профессора А.А. Введенского.

Дом №33 по пр. Ленина Фото: Серафима Кузина

В 1922 дом был муниципализирован и передан под квартиры преподавателей Томского технологического института. Бывшему домовладельцу оставили угловую квартиру под номером 1.

В 1927 Иван Егорович переселился в дом по Тимирязевскому пр., 48 (сегодня — пр-т Ленина, 25).

Дом №25 по пр. Ленина Фото: Серафима Кузина

В качестве кустаря-одиночки 69-летний мастер заключил договор с заведующим школой-семилеткой №9 об устройстве кондитерской мастерской в подвале школы. Сведений о том, насколько успешным было это начинание, не сохранилось, как и точной даты смерти Ивана Тихонова.

Бронислав из Варшавы

К концу XIX века наиболее известными в Томске были три кондитерские. Первая — кондитерская Дроботенко, расположенная в доме Корниловой (сейчас это магазин «Каприз» на проспекте Ленина, 99).

пр. Ленина, 99 Фото: Серафима Кузина

Потом — купца второй гильдии Константина Федоровича Дюрихина, в доме Крюгера, на ул. Магистратской (сейчас — ул. Розы Люксембург, 6).

Ул. Розы Люксембург, 6 Фото: Серафима Кузина

И конечно, «кондитерская и булочная Бронислава», занимавшая «четыре покоя» первого этажа дома Батуриных по Магистратской улице, ныне — ул. Розы Люксембург, 4. Здесь же располагалась аптека Ковнацкого. Также в доме снимали помещение слесарно-водопроводная мастерская петербургского мещанина И.Ф. Никифорова, городской ломбард Томского городского общественного правления, два склада и ссудная касса под залог недвижимого имущества Томского ремесленного общества.

Ул. Розы Люксембург, 4 Фото: Серафима Кузина

А на втором этаже в начале XX века снимал квартиру и вел частный прием врач Вольф Броннер, по совместительству, руководитель Томского социал-демократического комитета, один из руководителей революционного движения в Томске в 1905 году.

Но вернемся к Брониславу, точнее к Брониславу Вильгельмовичу Бородзичу, варшавскому мещанину, приехавшему в Сибирь искать предпринимательского счастья. В 1899 году он подал в Томскую ремесленную управу заявление, в котором просил разрешения открыть в Томске кондитерское заведение. К заявлению были приложены документы: аттестат, выданный кондитером Ляффертом и расчетная книжка Ростовской ремесленной управы, что свидетельствует нам о профессиональной подготовке Бронислава. А ещё ему далось убедить двух корифеев кондитерского рынка Томска, Тихонова и Дюрихина, поручиться за него.

Поселился новоявленный томич на ул. Магистратской в доме Ульянова (сейчас это № 12 по ул. Розы Люксембург). А кондитерскую сразу открыл в одном из самых престижных, из близко стоящих, зданий того времени.

Все предприятие Бронислава Бородзича состояло из кондитерской мастерской и булочной. Три помещения занимала непосредственно сама кондитерская, которая начала работать сразу же после получении свидетельства на право производства в августе 1899 года. Несколько позднее быта открыта булочная. Плата за арендованную площадь составляла внушительную для того времени сумму — 900 рублей в год.

В документах Томской ремесленной управы сохранились имена первых рабочих кондитерского предприятия Бронислава Бородзича. Ими были крестьянин Ояшинской волости Томского округа Никифор Забелин, крестьянин Левашовской волости Спасского уезда (вероятнее всего, Казанской губернии — прим. ред.), Дмитрий Сахаров и сын чиновника Леонид Иванович Арбузов. Позднее в списках рабочих появились имена ирбитского мещанина Александра Васильевича Богомолова и крестьянина Курелинской волости Вининского уезда, опять же неизвестной губернии, Павела Ивановича Солохина.

Из оборудования были печь для выпечки кондитерских изделий, чаны, ручные машинки. Патока, сахар, всевозможные эссенции приобретались в европейской части России. В частности, фантики Бородзич заказывал в Вильно (сейчас Вильнюс). Сбывал продукцию преимущественно в Томске.

В дальнейшем производство развивалось. В июне 1905 года Бородзич подал прошение в Томское губернское управление. В нем говорилось: «Желая в особом помещении при моей кондитерской, находящейся по Магистратской улице в доме № 4, принадлежащем наследникам Батуриным, поставить паровой котел и двигатель для кондитерскою производства, предъявляю при сем проект в 2-х экземплярах помещения машинного отделения и удостоверение Томской городской управы от 16 сего июня за № 2713 о неимении со стороны ее препятствий на установку котла».

Качество продукции фабрики также было отмечено. В 1911 году конфекты фабрики «Бронислав» на Первой Западно-Сибирской выставке в Омске взяли Большую золотую медаль. В том же году владелец предприятия приступил к строительству новых корпусов в Татарском переулке, ныне ул. Трифонова (сейчас это самый центр города, от остановки «Главпочтамт», по лесенке вниз). Возведение всего комплекса курировал архитектор Викентий Оржешко.

Улица Трифонова. 1960-е годы, справа здание фабрики Бородзича, в советское время там располагался кондитерский магазин. Фото: Александр Смирнов

Помимо производственных площадей к 1913 году построили жилье для семьи Бородзича и для рабочих. Масштаб бизнеса был теперь другой, и название под стать — Шоколадная и кондитерская фабрика Торгового дома «Бронислав и К°».

Самые-самые

В десятые годы XX века наиболее заметными в Томске были:

конфетное и пряничное заведения Ф.И. Деева в его собственном доме в Благовещенском переулке, ныне пер. Батенькова, 3;

кондитерское заведение С.С. Зазвонова;

пряничное и конфетное заведение П.В. Иванова по ул. Миллионной, № 48, угол с пер. Карповским (этот дом не сохранился);

уже упоминавшаяся конфетная фабрика И.Г. Тихонова.

В отличие от названных предприятий, конфетно-шоколадная фабрика Бронислава Бородзича имела заметные преимущества. Выстроенные производственные помещения были оснащены современным оборудованием, имелась паровая машина, которая приводила в действие многие станки и механизмы. Была отлажена собственная сеть сбыта кондитерской продукции, булочные, кондитерские, магазины. Многие рабочие имели хорошие профессиональные навыки и практический опыт работы на предприятии со времени его основания.

Революция и Гражданская война не способствовали производству «конфект» и торговле шоколадом. В 1920 году Бронислав Вильгельмович был приговорен Томской ЧК к заключению в концлагере «за спекуляцию и торговлю колчаковскими деньгами». Позже — отпущен на свободу, в 1922 году, с введением НЭПа (новая экономическая политика — экономическая политика, проводившаяся в 1920-х годах в СССР), даже предпринимал попытку возродить производство. Точных данных о смерти не имеется.

Вихрь революции задел не только фабрику «Бронислав»: так, заведение Деева в 1925 году стало кустарно-кооперативной артелью «Звездочка», производившей «пряники и другие кондитерские изделия».

А фабрика Торгового Дома «Бронислав и К°» до 1922 года стояла законсервированной. Позднее на ее основе была создана Кондитерская фабрика «Профинтерн» губернской инвалидной кооперации. В 1929 году на улице Сибирской, в здании, где раньше размещалась кожевенная мастерская купца Шамарина, была создана кустарная мастерская по производству конфетной карамели «Красная Звезда». В 1962 году обе фабрики были объединены в одну, получившую наименование «Красная Звезда», прославившаяся на всю страну своими уникальными конфетами «Птичье молоко», ставшими одним из брендов Томска. О последующей судьбе фабрики говорить не хочется. Ее больше нет в Томске.

Но остается память о людях, которые «трудом и знанием» превращали кустарные мастерские в успешные масштабные производства, даривших горожанам такую простую радость, и создававших уникальный образ Томска.

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