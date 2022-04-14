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«Эльбель-Фельбель» из Стрежевого: как нефтяники играют рок уже 20 лет

Рок-группа «Эльбель-Фельбель» появилась в северном городе Стрежевой еще в начале 2000-х. Ее собрали молодые, тогда только начинающие карьеру специалисты-нефтяники.

За прошедшие более чем 20 лет увлечение роком не прошло — Николай Гуляев, Алексей Яковлев, Игорь Прошин и Алексей Тимофеев по-прежнему встречаются, чтобы поиграть в свободное от работы время.

Николай Гуляев
Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Основатель, художественный руководитель и, как шутливо его называют в группе, диктатор «Эльбель-Фельбель» Николай Гуляев — мастер высоковольтных испытаний ООО «Энергонефть Томск», дочернего общества АО «Томскнефть» ВНК. В Стрежевой он приехал после окончания Томского политехнического университета, по распределению. Говорит, что музыка привлекала его всегда — отец играл на гитаре, дома были катушки с записями The Beatles, The Rolling Stones и других. Когда он сам начал играть и петь, точно уже не помнит.

— Это абсолютно нормальное явление, когда молодой человек участвует в каком-то музыкальном коллективе. Всем нравятся рок-группы, все их создают, особенно в студенчестве, — говорит Николай. — История нашей группы началась в 2000-м году. Вместе с Игорем (Игорь Прошин, ударник в группе - прим.ред.) мы работали, и сейчас часто пересекаемся. Он играл на ударных, потом мы нашли басиста, и как-то все закрутилось, было очень много интересного. Тогда же, в начале 2000-х, мы сделали несколько записей. На какое-то время расходились, потом сошлись опять, и с тех пор продолжаем играть.

Как у коллектива появилось название? Николай рассказывает:

— Все пошло со строчки из песни Jockey Full of Bourbon американского певца и актера Тома Уэйтса: «Hey little bird, fly away home» — «Эй, маленькая птичка, лети домой». Но он так поет, что слышится «эльбель фельбель». Так и получилось название.

Игорь Прошин
Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Ударник «Эльбель-Фельбель» Игорь Прошин — также сотрудник «Энергонефть Томск», электромонтер с 25-летним стажем. Барабанами он «заболел» лет в 20, когда однажды увидел, как готовятся к выступлению на Дне города музыканты.

— Мне сказали: «Хочешь играть — покупай барабаны». Тогда это было доступно, и я приобрел установку, — вспоминает Игорь Прошин. — В Стрежевой я сначала прилетал на вахты, потом переехал совсем. Как-то на работе разговорились с Колей Гуляевым, выяснилось, что он тоже увлекается музыкой. И стали собирать группу, искать помещение. Первый наш концерт устроили 21-й общаге, где жил Коля. Все вахтерши тогда сбежались с криками: «Что вы тут грохочете?!» А мы играли рок-н-ролл... Потом был концерт в кафе «Фортуна» и с тех пор пошло-поехало — играем, репетируем.

Алексей Яковлев и Алексей Тимофеев
Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Инструменты музыканты приобретают сами — что-то покупают в Стрежевом, что-то заказывают в Томске и Новосибирске. Репетиционную площадку оборудовали в гараже, какое-то время собирались в кафе «Фортуна», сейчас иногда — в помещении местного ДИ «Современник». На вопрос в каком стиле играет группа, отвечают, что это «не поддается описанию».

— Это «Эльбель-фельбель-стайл». Те, кто знают, понимают, о чем я. Главное, чтобы нравилось нам, — говорит Николай Гуляев.

Бас-гитарист Алексей Яковлев, главный специалист сектора интегрированной системы управления АО «Томскнефть» ВНК, рассказывает, что попробовал себя в самых разных стилях — и рок, и поп, и даже шансон. Музыкой он увлекся также во время учебы в ТПУ:

— Мы собрали свою студенческую группу, что-то даже записывали на диск, где-то выступали. Но всерьез музыкой я занялся уже здесь, в Стрежевом, когда мы собрали «Эльбель-Фельбель». Пригласили басистом, я попробовал, мне понравилось, и с тех пор почти 22 года я играю. Можно сказать, для меня наша группа — это половина жизни.

Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Одна из интересных историй из жизни «Эльбель-Фельбель» — появление в группе контрабаса, на котором играет Алексей Яковлев. У инструмента необычная история. Алексей рассказывает, что всегда мечтал о контрабасе. И однажды его друг нашел инструмент прямо на городской свалке. Сам Алексей тогда служил в армии.

— Кто этот контрабас выбросил и почему, непонятно. Но я его собрал, он даже участвовал в некоторых наших записях. И по-прежнему контрабас в рабочем состоянии. Когда к нам приезжает Асхат Сайфуллин (известный джазмен, контрабасист и бас-гитарист — прим. ред.), играет на нем и говорит, что это шикарнейший инструмент.

У каждого из участников группы свои кумиры. Для ударника Игоря Прошина — это Бади Рич, барабанщики Led Zeppelin, The Who. Для Николая Гуляева — Deep Purple, для Алексея Яковлева — Pink Floyd. Соло-гитарист Алексей Тимофеев, специалист правового управления «Томскнефти», рассказывает, что в детстве очень любил группу Metallica, а сейчас «слушает много всего».

— Музыкой я увлекся как и все — еще в детстве услышал тяжелую музыку, понравилось. Взял гитару в руки и с тех пор с ней не расстаюсь. Для меня музыка — это хобби, отдых, возможность отключиться от работы, от проблем. Большая отдушина, моя вторая любовь, — говорит Алексей. — Особого желания стать популярным у меня никогда не было, просто всегда хотелось заниматься музыкой.

Впрочем, для всех участников «Эльбель-Фельбель» музыка — это любовь. Играют разное — и собственные песни, тексты для которых пишет сам Николай Гуляев, и каверы. Выступают нечасто, особенно, в последнее время. Но продолжают собираться, несмотря на занятость, и мечтают записать новый альбом.

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