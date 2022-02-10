Ньокки, паста, тафельшпиц: гастрономический гид по Красноярску

Известный сибирский фуд-блогер и создатель youtube-канала «Завали Едальник» Василий Прокушев собрал подробный гид по красноярским едальням.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Василий Прокушев

На ходу

Начнем с самого простого — того, что можно съесть, не присаживаясь и не особо заметив расходов. В первую очередь, это, конечно шаурма — королева российского фастфуда при короле-денере. И тут перед гостями Красноярска стоит нелегкий выбор что предпочесть: DenDener, он же — «Денер с быком», или Chicken Dener, он же — Chicken Dener. Кафе обеих компаний встречаются довольно часто, но я бы советовал остановить выбор на Chicken. А конкретно — на их закрутке с сыром и курицей. Тут больше внимание уделено грилю и хрусту, тогда как в «Бычке» все какое-то вареное.

Увы, но уличный фастфуд в Красноярске сильно пострадал перед «Универсиадой — 2019», когда в угоду зрелищам из города убирали чебуречные ларьки и другие хлебные места. Поэтому за стритфудом придется идти в стационарные кафе. А там уж вам решать — съесть на месте или взять с собой и прикончить на лавочке.

В Красноярске есть и McDonald’s, и KFC, и Burger King, но существуют и куда более интересные места. Например, сеть «БургерКит», где за 270 рублей можно взять знаменитый в городе «Джек Дениэлс» с беконом и сладковатым соусом, или заказать за 250 рублей бургер с грибами. Заслуживают внимания и местные хот-доги.

Вторая влиятельная бургерная — Jumbo & Уклейка на пр-те Мира, 81. Хитов здесь два: «Трюфель бургер клаб» с трюфельным маслом за 229 рублей и «Гриль бургер» с обжаренными помидорами за 199 рублей.

Ну и, наконец, говоря о бюджетных местах, где можно взять еду навынос, нельзя не упомянуть «Раздолье» на пр-те Мира, 37 — одну из старейших городских кулинарий. Брать тут можно все что угодно — от пирожков до эклеров.

Бюджетные посиделки

Порчетта в The Угли Street Фото: Василий Прокушев

Перейдем к местам, где можно хорошо и недорого поесть, пусть и без гастрономических восторгов. И самое очевидное здесь — сеть «Перцы». Главное ее достоинство — стабильность. Когда бы вы ни забрели сюда и какой бы ресторан сети ни выбрали, можете быть уверены, что в пицце будет нужное количество сыра, а в пасте — соуса. Как вы уже догадались, кормят здесь итальянской едой. Не восхитительной, но весьма пристойной.

Есть на пр-те Мира, 80а мини-ТЦ «Авеню», на втором этаже которого можно обнаружить фудкорт с названием Poel&Popil. Посетителей здесь окучивают несколько заведений, но нас интересуют The Foodfather, где подают неплохие ньокки (лучшие из которых — с угрем) и паназиатское кафе Gussi, где все делают из гусятины. Если вы боитесь извечного шума и толкотни фудкортов, можете не бояться: Poel&Popil — фудкорт нового поколения, с занавесками и уютом.

В плане эффективности шопинг в торговых центрах «Комсомол» (ул. Белинского, 8) и «Июнь» (ул. Партизана Железняка, 23) мало чем отличается от прогулки по городской свалке. Но зато тут есть «Кимчи». Заведение открыл и скромно назвал в честь себя известный красноярский телеведущий Сергей Ким. Многие считают, что тут лучший в городе Том Ям (349 рублей) и уж точно лучший в Красноярске острый корейский суп Кимчи Тиге (390 рублей).

Если хочется классики, можно заглянуть в «НЕтипичную пельменную» (пр-т Мира, 109). Брать тут, естественно, надо пельмени, причем «Сибирские» — 280 рублей за большую порцию в 25 штук. Недурны и вареники с вишней в шоколадном тесте, хотя в светлом они были лучше (180 рублей).

Любители мяса могут зайти в The Угли Street (пр-т Мира, 79). Главное здесь — не заказывать бургер, который по своей сухости может легко потягаться с учебником математики. Возьмите лучше свиные ребра (370 рублей), а еще лучше — порчетту (260 рублей), жареные на гриле рулеты из свинины.

Интерьер The Угли Street Фото: Василий Прокушев

Паназиатских заведений в Красноярске — тьма тьмущая. Но большинство из них либо дороги, либо бездарны, либо удачно совмещают обе характеристики. Vo Gan Udon на пр-те Мира, 65 — исключение. Полукилограммовая плошка самодельной лапши с говядиной здесь стоит 280 рублей. И это хорошая лапша с говядиной.

Раз уж я, как честный нэпман при экспроприации, добровольно сдаю все драгоценности, то вот вам одно из главных сокровищ — Рho Viet на ул. Красной Армии, 14. Воистину уникальное кафе. Редкий случай, когда совершенно аутентичный азиатский ресторанчик находится не где-то в дебрях рынка, а прямо в центре города. Предупреждаю: тут не гламурно, но зато вкусно и недорого. Да, каждая порция стоит около 500 рублей, но по объему она — на двоих-троих человек.

Еще одно пристанище вьетнамской еды в центре — павильончик «Сайгон» (ул. Диктатуры Пролетариата, 42, стр. 1) у Центрального рынка. Здесь за 280 рублей можно купить огромную плошку горячего Фо Бо.

В кафе «Сайгон» Фото: Василий Прокушев

У следующего заведения кафе нет не только названия, но и адреса. Чтобы попасть сюда, нужно доехать до гостиницы «Луч» на ул. Шахтеров, 62/2 и, встав к ней спиной, обратиться передом к длинной конструкции из пластикового сайдинга. В 2ГИС помещение обозначено как «хозяйственный корпус», но там действительно есть кафе. Попав внутрь, не думая берите плов. Порция стоит 150 рублей и наесться ей могут двое.

Ну и, наконец, проясним один важный вопрос. Если у вас есть знакомые из Красноярска, они наверняка будут зазывать вас в «Субито». Не надо. Местные пиццы хорошо идут только под соус из ностальгии. Если словосочетание «Времена года» не вызывает у вас вороха воспоминаний, то здешние пиццы покажутся вам просто толстым и ленивым тестом.

Пицца в «Субито» Фото: Василий Прокушев

Нечто среднее

В ресторане Mama’s Фото: Василий Прокушев

В этом разделе — о заведениях, не хватающих с неба Мишленовских звезд, но предлагающих хорошую еду. Для начало упомяну Boho chic (ул. Урицкого, 94). Ресторан специализируется на кухне, похожей на домашнюю, но с вывертом. Куриную грудку (459 рублей) здесь запекают в печи, а в оливье (399 рублей) кладут тигровые креветки.

Еще одно заведение с закосом под домашнюю еду — Mama’s (ул. Капитанская, 12). Чуть ли не единственное место, где можно попробовать ресторанную вариацию крабового салата с чипсами (229 рублей) или безымянный, но знакомый каждому домашний суп, который тут идет под брендом «Бабушкин» (202 рубля). Кстати, Mama’s расположено в квартале «Южный берег», гулять по которому весьма приятно.

«Свинья и бисер» на ул. Красной армии, 16а — один из старейших и почтеннейших ресторанов Красноярска. Исторически здесь принято назначать важные деловые встречи и под знаменитые щучьи котлеты (520 рублей) шелестеть многомиллионными контрактами.

Если вам нужно что-то необычное, то для этих целей Красноярск предусмотрел Common place (ул. Карла Маркса, 96). Это кафе, стилизованное под типичную питерскую коммуналку, да еще и с летней террасой на крыше. Место интересное и атмосферное, но меню слишком часто меняется, чтобы рекомендовать что-то конкретное.

Ну почти

Тафельшпиц в ресторане TIROL Фото: Василий Прокушев

Теперь — о ресторанах дорогих и блистательных, но почему-то не вошедших ни в какие топы лучших и почитаемых. Для начала нужно отметить Mike & Molly (ул. Диктатуры Пролетариата, 32а) или (ул. 78 Добровольческой Бригады, 23). До недавнего времени заведение носило статус кафе — причем такого, куда не попасть без предварительной записи. Сегодня кухню проапгрейдили, и теперь тут самая аутентичная итальянская еда в городе. Не верите — попробуйте местную паста аррабиата с черным перцем за 290 рублей и убедитесь.

Паста в ресторане Mike & Molly Фото: Василий Прокушев

Ресторан TIROL (ул. Регатная, 4) исповедует не частую у нас альпийскую кухню. Здесь тесновато, зато вкусно. Заказывать следует тафельшпиц — блюдо-аттракцион, в процессе поглощения оборачивающиеся то супом, то жарким, то бутербродом. Стоит он аж 1 200 рублей, но идти на него надо как минимум вдвоем.

Если у вас в хозяйстве имеется иностранный гость, то везите его в «Хозяина тайги» на ул. Сибирской, 92. Здесь вам и стороганина, и рубанина, и сугудай, и всякая сибирская рыбина, дичина и ягодина на выбор. Но предупреждаем: сразу меньше чем за 2-3 тысячи рублей на человека тут не поесть. Зато это почти «Столбы».

Когда-то империя ресторатора Владимира Владимирова почти безраздельно владела красноярским общепитом. Но шли годы, набегали варвары, границы рушились, и вот теперь в короне державы остался единственный бриллиант — ресторан RASPUTIN (ул. Взлетная, 50а). Как и положено столице древней империи, ресторан несколько раз менял название и национальную принадлежность, постепенно превратившись из авторского итальянского в аутентичный сибирский. Здесь аляповато, но вкусно и чудесно готовят енисейскую рыбу.

Лучшие рестораны Сибири

В ресторане «Чешуя» Фото: Василий Прокушев

Ну вот мы и добрались до славнейших из славных — гордости сибирской кухни. Начнем с восьмого места десятки Wheretoeat Siberia 2021 — бара «Булгаков» (ул. Сурикова 12), где шеф-повар Михаил Михайлов тешит гостей переосмысленной русской кухней. К вашим услугам суп-пюре из таежных боровиков (300 рублей), оленина с крыжовником (620 рублей) и другие выкрутасы. Отдельный интерес представляет туалет заведения, стилизованный под коммунальный санузел 1930-х.

В баре «Булгаков» Фото: Василий Прокушев

Шестую строчку всесибирского рейтинга занимает Fresco (пр-т Мира, 49) — проект звездного у нас шефа Хайяма Аминова. Кухня совершенно авторская: макрель в яблочной глазури (820 рублей), утиная грудка с морошкой (910 рублей) и другие деликатесы и диковинки. В моей вселенной бытует мнение, что здесь скорее красиво, чем вкусно, но не счесть людей с прямо противоположными взглядами.

Бронза сибирской десятки — «Чешуя» (ул. Ленина, 118а). Если бы существовала премия за самый инстаграмный ресторан Сибири, она бы непременно досталась «Чешуе». Здесь действительно красиво и, что важно, светло: фотографии не портятся грубым вмешательством ламп. Еда тоже весьма недурна особенно в области холодных закусок, например, сашими из лосося (560 рублей).

Интерьер ресторана «Чешуя» Фото: Василий Прокушев

Серебро — у Tunguska (ул. Весны, 30). Это без преувеличения самый красивый ресторан Красноярска. Дизайнер, работавший над ним, превратил зал заведения в аналог сибирского леса с серебряными стволами сосен и тихой гладью таежных озер. Кухня менее однозначна и вызывает восторги далеко не у всех. Но, как по мне, дело в том, что здесь, как и в каждом приличном лесу, нужно держаться тропы. Так что запоминайте затеси. Начинаем из сугудая из гребешка (778 рублей), затем — крем-суп из тыквы (388 рублей), филе миньон с костным мозгом (688 рублей) и десерт «Тунгуска» (468 рублей). Ну или подготовьтесь заранее и за день до визита закажите гастро-сет от шефа за 4 000 рублей.

В ресторане Tunguska Фото: Василий Прокушев

Ну и наконец, лучший ресторан Сибири — 0.75 please (пр-т Мира, 86). Это звание заведение Александра Митракова получило совершенно заслуженно. Если вы приехали в Красноярск поесть, или хотя бы в том числе поесть, не сходить сюда — все равно, что не ответить на письмо из Хогвартса. Конкретных блюд рекомендовать не буду. Смело заказывайте все, что приглянулось.

В ресторане 0.75 please Фото: Василий Прокушев

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