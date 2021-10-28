Хюгге-бизнес: как создать атмосферный проект для горожан

28 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В прошлом году на левом берегу Томи, всего в паре километров от города, появилось новое пространство для отдыха.

«Беседки hygge» быстро стали популярными не только среди томичей, но и гостей из других городов. Сюда приезжают за красивыми видами на реку и город, тишиной и «перезагрузкой».

О том как родился и развивается проект, поговорили с его автором — Танзилей Акумбатовой.

Атмосфера

Фото: Владимир Дударев

Поздняя осень, солнечно, и почти все беседки заняты. Успеваем в паузу между гостями заглянуть в один из домиков. На столике — книжка о hygge — философии уюта, счастья в мелочах родом из Скандинавии.

— Когда мы выбирали название, хотели, чтобы оно передавало атмосферу этого места, — рассказывает Танзиля Акумбатова, создатель проекта. — Были и другие варианты: «Дом у реки», «Пирс». Но мы подумали, что «Беседки hygge» будет отсылать к скандинавским историям, а не к старым дачам с соответствующим интерьером. Хотелось уже на уровне названия показать, что у нас не условная «база отдыха».

Танзиля Акумбатова Фото: Владимир Дударев

«Беседки hygge» — проект семейный. Супруги придумали его, поскольку сами очень любят отдыхать. Помог уже имеющийся бизнес-опыт — дачное строительство. Так что практическое понимание, как воплотить задумку в жизнь, у авторов идеи была. Также, как и желание проводить время за городом:

— Нам самим по душе такой отдых. Пусть бытовые условия простые, но для нас важнее, чтобы были красивые виды, возможность погулять, полюбоваться пейзажами, — говорит Танзиля. — Мы любим и дальние страны, экзотику, большие путешествия. Но как часто среднестатистическая семья может выехать далеко? Максимум — два раза в год. Захотелось придумать вариант экспресс-отдыха, такого, к которому не надо долго готовиться, потом собираться, бронировать отели, долго лететь, обустраиваться… К нам можно добраться из центра города за 7 минут и сразу же начать отдыхать. Для этого здесь есть все необходимое. Даже минимальный набор посуды — кружки, стаканы, фужеры, приборы. Эти дополнения идут по принципу «все включено».

Место у реки

Фото: Владимир Дударев

Беседки расположены в месте, с которого открывается красивый вид на Томь и на правый берег. Территория с домиками огорожена, что действительно создает ощущение обособленности.

— Многие спрашивают: «Как вы урвали такой отличный участок?», — смеется Танзиля. — Мы искали локацию несколько лет. Если бы подходящего места не оказалось, то проект просто не был бы запущен. К примеру, нет смысла в подобном комплексе для отдыха на участке, где много комаров. Мы смотрели очень живописные уголки, но если рядом оказывалось болотце, что в нашей области встречается часто, то сразу понимали, что спасения от насекомых не будет. В такие беседки мало кто захочет ехать. А у нас совсем рядом река, и комаров просто сдувает. Также было ясно, что никто не поедет далеко — отдавать большие деньги за такси люди не готовы. В итоге мы нашли несколько хороших участков, но продавался только один, а нам требовалось два. Уговорили хозяйку и купили их по цене выше рыночной.

Фото: Владимир Дударев

Вид на реку — это главное для авторов проекта, поэтому стены, которые смотрят на Томь, сделали полностью стеклянными. Сами домики — из экологичного материала, сосны. Образцы для идей и вдохновения у владельцев бизнеса тоже были: они учились у алтайского «Чепош парка» и омского проекта ForestHouse. Долго размышляли, как беседки будут выглядеть. Была идея покрасить их в белый цвет, сделать в приморском стиле, но возникли опасения, что поддерживать белоснежные поверхности в «свежем» состоянии будет очень сложно.

— Мы не приглашали дизайнера. У нас большой опыт путешествий, мы многое видели, поэтому ориентировались на свою насмотренность, — рассказывает Танзиля. — Искали баланс. Нужно было и не уйти в «банные» традиционные рыжие цвета, и отличаться по интерьеру от квартир. Думали, ставить ли в домиках диваны, искали разные решения, в итоге поняли, что паллеты — деревянные конструкции с подушками — будут смотреться интереснее.

Фото: Владимир Дударев

Но лаконичный и уютный интерьер вряд ли бы вдохновил гостей зимой, если бы в домиках даже в сибирские морозные дни не было бы тепло и комфортно. «Температурный» вопрос здесь решен — в беседках электрическое отопление. В двух установлены камины, еще в трех — конвекторы, но в перспективе камины появятся и там.

— Вопрос в финансах — у нас нет льготных кредитов, поэтому мы обрастаем полезными вещами потихоньку, — поясняет Танзиля.

Фото: Владимир Дударев

Всего на территории пять небольших зданий. Два домика — смежные, с общей стенкой, в них размещают компании до 8 человек. В трех отдельно стоящих постройках поместятся и группы побольше — 9-12 человек.

Беседки изначально рассчитаны не на бурные гуляния, а на спокойный отдых и релакс.

— Стараемся «причесать» формат, пенные, шумные вечеринки — это не наше. Иногда люди звонят и спрашивают, не будет ли по соседству играть Моргенштерн. Мы их успокаиваем, что сами этого бы не хотели, — говорит Танзиля. — Встречи в тишине, негромкие песни под гитару лучше подходят к нашим беседкам. Сначала к нам стремились люди с разными интересами. Потом кто-то отсеялся. Особенно после того, как мы запретили кальяны.

Фото: Владимир Дударев

Домики подходят и для ночевок. Создатели проекта вскоре после открытия проверили это лично и убедились — вечерние виды на Томь очень красивы, особенно когда выходит луна. И хотя душа и благоустроенного санузла в беседках пока нет, гости все равно остаются на ночь.

— Ночевка в беседках интересует пары, иногда остаются мамы и дочки. Еще любят приехать девушки и провести время в одиночестве. Берут книжки и отдыхают от семьи. Возможность снять беседку на ночь мы даем в будни. В выходные экономически выгоднее сдавать беседки по часам. А в обычные дни спрос сильно падает. Полноценных «рабочих» дня у нас, по сути, всего два. Спрос — с вечера пятницы до обеда воскресенья. Все хотят поймать солнышко, а потом спешат домой, перед новой неделей всегда много дел. Время мы оптимизируем — у нас есть заезд с 12 до 17 часов, затем перерыв на уборку и снова принимаем гостей с 18 до 23. Иначе работать будет просто нецелесообразно. Расходы на электричество у нас высокие, а греть приходится круглогодично.

Фото: Владимир Дударев

Обычный спрос на домики можно назвать сезонным. С конца сентября и до декабря люди перестают ездить за город. Высокий сезон — это Новый год и другие праздники с выходными. В жаркие дни гостей становится меньше: кто-то уезжает в отпуск подальше, а еще пока рядом с домиками нет пляжа. Правда, это временно:

— Летом мы уже начали расчищать берег, в следующем году рассчитываем привезти песок, расставить лежаки, зонтики, сделать пирс, улучшить вход в воду, — обещает Танзиля. — Понимаем, что странно — у нас есть река, но нет возможности купаться и загорать.

Фото: Владимир Дударев

Пока из развлечений для гостей в беседках зимой есть горка, ведущая к реке. Кататься с нее на плюшках любят и взрослые гости, и дети. Летом среди деревьев вешают гамаки.

Потихоньку проект обрастает своими деталями. А недавно здесь появилась своя кошка Симба:

— Она пришла сама, начала жить у нас на балконе, две недели никого не подпускала к себе, шипела — настоящая дикарка, — рассказывает Танзиля. — Потом поняла, что надо добывать еду, и наладила с нами отношения. Правда, продолжает вести полудикий образ жизни.

В гости за красивыми фото

Фото: Владимир Дударев

Основной инструмент продвижения проекта — Инстаграм, другие даже не пробовали. Танзиля даже говорит, что они «инстаграмозависимы»:

— Без Инстаграма наш бизнес вряд ли выдержит. Надо все время поддерживать интерес людей, предлагать им идеи. Они ждут готовых решений, даже простых. К примеру, что осенью здорово варить на природе глинтвейн. Когда мы уезжаем в отпуск и нет свежего контента, то гостей сразу становится меньше. Большое значение имеет визуальная сторона. К нам едут за эстетикой, многие у нас фотографируются. На 70% гости — девушки, которые приезжают сюда за красивыми снимками.

Аккаунт Танзиля ведет сама. У него уже 17 тысяч подписчиков. Их долго и сложно собирали по интересам вручную, без рекламы и таргетинга.

— До появление беседок у меня не было своего Инстаграма и никаких навыков работы с ним. Ради бизнеса пришлось все освоить. Когда мы только начинали проект, то были на отдыхе во Вьетнаме на Фукуоке, где случайно встретились и познакомились с томичами. Среди них была Яна Happy, фотограф, у нее было 8-10 тысяч подписчиков, а нас — только тысяча. Яна дала много полезных советов, как развивать аккаунт. Дружим и по сей день.

Своими руками

Фото: Владимир Дударев

Владельцы бизнеса почти все делают сами. К примеру, все поверхности в домиках Танзиля красила сама. Кроме супругов в проекте занята мама мужа. А поиск персонала всегда оборачивается проблемой:

— Гости сразу начинают жаловаться то на одно, то на другое. Хочется найти человека, которому самому было бы в кайф здесь работать, — объясняет Танзиля. — Понимаю, что при общении с людьми быстро выгораешь. У всех разные запросы: кто-то хочет накрахмаленных простыней как в пятизвездочных отелях, кому-то нужен кондиционер. И персонал быстро теряет доброжелательность. Так что этот вопрос пока не решен.

Все же большинство гостей в целом беседками остаются довольными. Возможно, потому, что в Томске не такой уж большой выбор экспресс-отдыха. Иногда поступают и конструктивные предложения:

— Когда мы только начинали, нас просили украсить домики цветами, чтобы в помещениях было поживее. Но мы этого не делали просто потому, что руки не доходили, — говорит Танзиля. — А кондиционеры пока ставить не будем — есть более приоритетные задачи. Сейчас мы строим благоустроенные санузел! Было много жалоб, что у нас просто деревенский домик. Работы в разгаре, до 1 декабря мы точно закончим.

Фото: Владимир Дударев

Весна в Томске — сезон активных клещей, что делает поездки за город опасными. Для борьбы с ними на территории всегда убирают листву — любимую среду обитания клещей. В этом году один раз ее уже собрали, перед снегом сделают это еще раз. Также на территории проводят обработку химическими средствами, не забывая освежать его после дождей.

Какие еще сложности встречаются в бизнесе отдыха?

— Хочется, чтобы все выглядело новым, а это состояние надо поддерживать, — говорит Танзиля. — Скоро надо будет шлифовать и подкрашивать полы. А то на картинке люди увидят одно, в жизни другое… Борьба с износом ведется постоянно. Второе — мы стремимся быть модными современными, постоянно выдавать картинку, отслеживать тренды, поддерживать интерес. На это идет много сил.

Зато проекту повезло с соседями, с ними нет ссор и сложностей, отношения сложились дружеские. С гостями конфликтов тоже не было.

Больше уюта

Фото: Владимир Дударев

Проект запускался в 2020 году в разгар ограничений, связанных с пандемией. Но эти сложности даже пошли ему на пользу. Многие звонили и рассказывали, что забронировали отель в другой стране, хотели отпраздновать там юбилей, но все поездки запретили. Никто не знал, что делать, и альтернатива квартире, возможность выехать на природу, выглядела очень привлекательно. Интересно, что томские беседки полюбились новосибирцам. Они ценят подобный отдых и иногда приезжают отдохнуть на берегу Томи.

О новых беседках в окрестностях Томска пока речи не идет: проект требует больших финансовых вложений:

— То, что сделано сегодня, построено на наши накопления, — уточняет Танзиля. — Понимаешь, о каких цифрах речь, и мечтать о расширении перестаешь. Нужны большие силы и капитал. Сейчас запускать новый комплекс нет ресурсов. Возможно, у нас будет еще какой-то еще бизнес, но не такой, масштабировать беседки мы не собираемся. Наша главная задача на ближайшее время — сделать свою небольшую территорию более уютной. Хотим посадить деревья, сделать газоны. Заасфальтировать дорогу к нам от трассы — она проселочная, очень пыльная. На следующий год точно будем делать пляж. Еще поставим небольшие беседочки. И если хватит ресурса, начнем предлагать лимонад со льдом.

Фото: Владимир Дударев

Текст: Мария Симонова

Фото: Владимир Дударев

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