Миссия — инженер.

Политехник Дмитрий Коношонкин о древней нефти, британском образовании в ТПУ и инженерах будущего

20 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

С начала 2000-х в Томском политехе работает официальное представительство Heriot-Watt — старейшего британского университета, одного из ведущих мировых вузов в сфере нефтегазового дела.

Подобный центр — единственный в России. Здесь не только готовят инженеров мирового уровня, но и разрабатывают технологии добычи «трудной» нефти.

Об обучении в центре, возможностях для нынешних студентов, а также реализации в Томской области проекта «Палеозой» поговорили с инженером лаборатории геологии ТПУ Дмитрием Коношонкиным.

Инженеры, востребованные по всему миру

Фото: Серафима Кузина

В Томске будущий инженер из Бурятии оказался неслучайно: за несколько лет до этого в томский вуз поступил его брат. Когда нужно было выбирать факультет, Дмитрий, недолго думая, остановился на Томском политехе, на нефтянке. Динамично развивающаяся отрасль привлекла интересными перспективами, поэтому выбор пал на бурение. Получив диплом бакалавра и выбирая магистратуру, Дмитрий тоже не стал долго размышлять:

— До этого я уже слышал про Heriot-Watt — один из лучших в мире университетов в области нефтегазового дела. А поскольку в ТПУ было его официальное представительство, решил пойти сюда. Мне нравился подход — я понимал, насколько сложно будет учиться, но оно того стоит: все основы нефтянки можно освоить именно здесь.

Центр Heriot-Watt был основан в ТПУ 20 лет назад. Изначально для поступающих была открыта магистерская программа по разработке нефтегазовых месторождений, а через несколько лет к ней добавилась программа «Геология нефти и газа». С 2020 года студенты впервые смогли претендовать на бесплатное обучение и самостоятельный выбор будущего работодателя из числа партнеров центра и других компаний нефтегазовой отрасли.

Фото: Серафима Кузина

По словам Коношонкина, обучение в центре при ТПУ на 70% состоит из зарубежных наработок в нефтяной отрасли и на 30% — из российских. На выходе получаются инженеры-специалисты мирового уровня. Схема обучения выстроена по стандартам Heriot-Watt. Важную часть занимают практические занятия. Лекторы активно контактируют со студентами, чтобы информацию было проще усвоить. В конце ребят ждут проектная работа, когда они учатся взаимодействовать в команде, и подготовка индивидуальных проектов. Так, за год можно получить полноценное инженерное образование и оригинальный британский диплом.

Ценность образования в Центре Heriot-Watt ТПУ подтверждается востребованностью его выпускников среди крупных нефтегазовых компаний России. Компания-партнер центра может даже оплатить обучение: для этого заключают договор, по которому выпускник должен будет отработать в организации определенный срок.

Фото: Серафима Кузина

В сентябре у центра был первый выпуск новой программы по бурению, но уже не в партнерстве с британским вузом, а с «Газпром нефтью». Компания давно работает с Центром Heriot-Watt в ТПУ, где учились многие их инженеры и топ-менеджеры.

— А год назад пришел запрос на подготовку такого же уровня буровиков. Я помогал разрабатывать эту программу, поскольку имел опыт обучения, преподавания и руководства. Результат отличный: 12 человек из 14 ушли в «Газпром нефть», остальные — в другие компании. Все довольны: и ребята, и заказчики, и мы, — рассказывает Дмитрий.

Получился идеальный кейс про инженерное образование, отмечает Коношонкин:

— Заказчик сказал, что должны знать и уметь будущие работники, мы сформировали программу обучения, получились специалисты четко под нужды компании. Студентам тоже хорошо: они не тратят время на изучение того, что им не пригодится в будущей работе. Успешный опыт привлекает другие компании к сотрудничеству с нами. В центр уже приезжали представители «Новатэк», «дочек» «Газпром нефти» и других предприятий добывающей отрасли.

Вперед, к «трудной» нефти

Фото: Серафима Кузина

Отдельный проект в Центре Heriot-Watt ТПУ посвящен трудноизвлекаемой нефти. Этот вопрос для Томской области сегодня актуален как никогда — объемы добычи нефти в регионе год от года сокращаются. Поэтому власти вместе с учеными ищут способы добычи трудно извлекаемых запасов.

Для этого был запущен технологический проект «Палеозой»: с его помощью хотят найти способ поиска залежей древней палеозойской нефти, которую очень трудно обнаружить. Всего в проекте шесть модулей, Политех отвечает за три: тектоника, методы потенциальных полей и геохимия.

В технологическом проекте «Палеозой» Дмитрий смог раскрыть свои инженерные таланты в полную силу:

— Вообще, как инженер я начал развиваться в геомеханике. Это наука, изучающая поведение горных пород при воздействии на них. Геомеханика активно используется в бурении, когда стоит задача не просто сломать горные породы, но и вытащить их для изучения, не обвалив скважину. Однажды в центр пришел проект, а специалиста по геомеханике не было. Тогда я принял этот вызов. Мне нравится, когда надо действовать не по инструкции, а включать голову: искать информацию, читать книжки, общаться с кем-то и пытаться подобрать ключ к решению задачки. В итоге у меня получилось, и меня зацепило. А потом появился проект «Палеозой».

Фото: Серафима Кузина

Обычно проекты центра длятся год-два, «Палеозой» же стал самым длительным. Уже шестой год в нем заняты несколько десятков участников из разных регионов России. Загвоздка в том, что «стандартные» залежи нефти и газа находятся в среднем на глубине 2,5 километра, а палеозойские — ниже 2,5-4,5 километров. Эта нефть формировалась в отложениях, возраст которых — от 250 до 540 миллионов лет. В Западной Сибири это самая древняя нефть, и появилась она задолго до динозавров и даже современных континентов.

— До 2,5 километров все довольно предсказуемо, а палеозой более сложный — там все «измято», породы ведут себя хаотично, но нефть там тоже есть. Откуда мы это знаем? Потому что она уже добывается. Как ее нашли? Бурили скважину чуть глубже обычного. И иногда попадали в залежь, получали приток. Дальше шла разведка, оценивались объемы. Но не было стратегии, как искать такую нефть — все было практически случайно. Наша совместная задача — разработать планомерную технологию для изучения и освоения залежей палеозоя, — отмечает ученый.

Сейчас камеральный этап проекта на финальной стадии, говорит Дмитрий. В 2022 году произойдет интеграция всех знаний, и будет создана методика для изучения и освоения палеозойских ресурсов, которую в дальнейшем можно использовать и в других регионах страны. В будущем ТПУ и «Газпромнефть — Технологические партнерства» планируют развивать цифровую платформу «Палеозоя» — инновационное решение, объединяющее виртуальную модель полигона, единую онлайн-базу данных по исследованиям и опытно-промышленным испытаниям.

— Для решения конкретных задач по проекту мы привлекаем и студентов. Пока у нас нет отдельной программы обучения по «трудной» нефти, но соответствующие компетенции уже можно получить, — добавляет Коношонкин.

Инженеры нового поколения

Фото: Серафима Кузина

Сегодняшним студентам можно только позавидовать в плане возможностей для самообразования, отмечает Дмитрий. Любую информацию можно найти в интернете, а преподаватели ведущих мировых университетов бесплатно выкладывают свои курсы в открытый доступ. Недаром вокруг столько фрилансеров — ребята сами ищут информацию, учатся и заходят в большие проекты. Но важны не только знания — нужно развивать еще и личностные качества.

— Мы уделяем внимание не только базовым знаниям, но и тому, как ребята смогут раскрыться в командной работе. Помимо основ, они изучают и надстройки, которые используются в конкретной компании: софт, методы расчета и так далее. Плюс компании все больше внимания уделяют soft skills — тому, как человек ведет себя в команде, как разговаривает, может ли грамотно презентовать. Поэтому во время учебы ребята делают групповые проекты, при этом предварительно психологи проводят с ними тренинги, чтобы на основе личностных портретов проще было собрать эффективную команду.

Ценность инженеров с каждым годом растет, но и требования к ним не стоят на месте. Специалист должен сочетать в себе инженерный полет мысли, качества управленца, менеджера и предпринимателя. Всему этому учат в ТПУ.

— Спрос на узких инженеров тоже есть, но если с ними тяжело работать, то они теряют свою ценность на рынке труда. Политех выпускает инженеров будущего, кросс-функциональных инженеров, которые широко мыслят. Потенциально это либо управленец с хорошим пониманием основ, либо эксперт, который хорошо общается с командой. Такой человек может работать везде, — заключает ученый.

Текст: Лиза Потомская

Фото: Серафима Кузина

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