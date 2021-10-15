Юлия Мезенцева, проект «Москва, которой нет»:

«Туристы приезжают не за обзорными экскурсиями, а внутренними городскими историями»

15 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В конце сентября в Томске побывали гости из Москвы в рамках тура, организованного историко-культурологическим проектом «Москва, которой нет».

Чем интересен Томск иногородним туристам, как помочь людям научиться любить свой город и за какими краеведческими продуктами будущее? Поговорили об этом с Юлией Мезенцевой — краеведом, руководителем проекта «Москва, которой нет» и одним из координаторов общественного движения «Архнадзор».

«Москва, которой нет» — проект, который занимается возрождением в памяти исторических и культурных достопримечательностей Москвы. Команда проекта выпускает печатные краеведческие издания, проводит экскурсии по малоизведанным местам столицы, проводит тематические лекции и кинопоказы, а также организует поездки по городам России. «Архнадзор» — общественное движение добровольцев, желающих способствовать сохранению исторических памятников, ландшафтов и видов города Москвы.

Знакомство с Томском

Фото: Серафима Кузина

Первая поездка проекта «Москва, которой нет» в Томск состоялась в мае этого года. Хотя, рассказывает Юлия Мезенцева, город привлекал их уже давно.

— К организации путешествий у нас свой подход: сначала мы находим «своего» гида, либо берем с собой того, кто знает город, и только потом едем. То есть открываем географию немного наоборот, — объясняет Юлия. — Томск интересовал нас всегда, но мы не могли найти кого-то своего по городу, была прямо беда. А потом пришел коронавирус, наступил локдаун, Инстаграм наполнили прямые эфиры. И однажды я увидела какой-то марафон, который вела томский гид Елена Ерофеева. Обычно инстаграмные эфиры меня увлекают минут на 15, потом внимание переключается. А тут все 30 или 40 минут я смотрела, не отрываясь! После этого мы стали выяснять, что и как. Узнали про Екатерину Кирсанову. С этого и началось наше близкое знакомство с Томском.

Томских гидов пригласили принять участие в онлайн-лекциях, которые проект «Москва, которой нет» начал проводить в том же сложном 2020 году. После этого и было принято окончательное решение: как только ограничения будут сняты, проект повезет туристов в Томск.

— Первый раз мы приехали в конце апреля — начале мая нынешнего года. Причем программу полностью отдали на откуп местным гидам, как всегда и делаем. А второе путешествие, которое произошло в этом сентябре, было уже сформировано по итогам опроса группы. Узнавали у наших путешественников, что зацепило, чего не хватило, как им совместная работа группы и экскурсоводов, — рассказывает Юлия. — Причем, когда мы были в Томске в мае, то думали, что следующая поездка состоится не раньше, чем через год. Но у Томска есть удивительная особенность — он затягивает. Здесь интересное сочетание старой деревянной архитектуры и современной активной молодежи, новые проекты, как, например, «Дом за рубль». Все это дико интересно.

Фото: Серафима Кузина

Программа сентябрьской поездки в Томск была трехдневной. Московские гости посетили Музей истории Томска и музей «Профессорская квартира», прогулялись по старейшим городским улицам, Татарской слободе, осмотрели музеи ТГУ, побывали у одного из восстанавливаемых в данный момент «дома за рубль», посмотрели спектакль театра «2+Ку».

— На мой взгляд, Томск мог бы больше выстреливать на общероссийское пространство. Сейчас он немного закрыт. Вот появились Лена Ерофеева, Катя Кирсанова — мы его для себя открыли. А такие люди, как Илья Коробейников, директор Музея истории, археологии и этнографии ТГУ, могли бы читать онлайн-лекции, и они были бы мегапопулярны. Потому что это не узкая тема какого-то конкретного региона, а тема, которая распространяется повсюду, — отмечает Юлия. — Для нас приезжих Томск — это была история освоения, завоевания Сибири. То, что там было до этого, целый пласт, мы об этом ничего не знали. Оказалось очень интересно. Наши туристы были поражены — в Томске сохранились целые кварталы старой застройки, они не ожидали, что такое где-то еще можно увидеть. Понятно, что это требует огромных вложений и сложностей, но хотелось бы это сохранить — когда можно пройти целый кусок города, практически не «выныривая» из прошлого. Живая современность дорогого стоит.

Фото: Серафима Кузина

Юлия отмечает: во время знакомства с Томском гостям довелось не раз столкнуться с пересечениями событий, биографий людей прошлых времен, известных им прежде, и это был очень интересный опыт:

— Туристы очень радуются, когда слышат в Томске такие фамилии как, например, Стахеев — у нас в Москве есть экскурсия в особняк Стахеева. Или Никитин, Посохин — снова видишь какие-то переплетения. Когда мы приезжали в Томск в первый раз, очень много говорили о Волкове, «Волшебнике Изумрудного города», потому что это местный бренд. Здесь — Кулайская культура, а во время нашего путешествия по Уралу мы знакомились с пермским звериным стилем — снова пересечение. В Томске мы смотрели архитектуру Крячкова, и тем, кто после собирался в Новосибирск, я говорила: «Запоминайте, потом будет интересно сравнить. Это будет совсем другое впечатление, потому что в Новосибирск архитекторы ехали делать столицу советской Сибири, и конструктивизм — это как раз там».

В будущем создатели проекта «Москва, которой нет» хотели бы организовать поездку и в Красноярск, «это было бы интереснейшее продолжение поездок — по городам Сибири», отмечает Юлия.

— Сибирские города затягивают один за другим. Ты побывал в Томске, понимаешь, что надо посмотреть на Новосибирск. Здесь нам рассказывали про Горную Шорию, Шерегеш, дальше — Хакасия, Красноярск. Это огромный пласт, который тоже интересно изучить.

За городскими историями будущее

Фото: Томский Обзор

Коронавирус и закрытие международных границ «обратили туризм вовнутрь», отмечает Юлия Мезенцева. Российские туристы начали искать другие варианты путешествий. Так, в прошлом году значительно вырос турпоток на Байкал и Алтай, а в нынешнем к популярным местам присоединился Калиниград.

— Получается такое обращение вдруг на то, что у тебя уже есть, но чего ты в принципе не замечал и не рассматривал как место для путешествий. Томск тоже становится все более популярным местом для приезжих. Я очень надеюсь, что внутренний туризм будет только развиваться, — говорит Юлия.

Развитие внутреннего туризма, в свою очередь, повлияло на рост популярности такого формата как «прогулки для горожан»: когда жители собственного города по сути знакомятся с ним заново, узнают, чего прежде не видели или не замечали в суете жизни.

— В Москве такой формат появился еще в начале 2000-х, в регионы он пришел позднее. Сегодня в столице существует не менее 50 подобных проектов, ориентированных именно на москвичей. И когда мы проводим прогулки для горожан, всегда обязательно присоединяются гости этих людей, друзья, и им намного интереснее. Мне поначалу было немного не по себе, я им говорила: «Вы же понимаете, что мы не пойдем на Красную площадь, не будем смотреть Кремль?». Но, как выяснилось, и потом я сама поняла, в Москве то же самое, что и здесь, в Томске. Люди приезжают не за обзорными экскурсиями, а за какими-то внутренними городскими историями. За этим форматом будущее, он очень многообещающий, если его не задавят на государственном уровне.

Фото: Олег Асратян

Все больше растет спрос на познавательно-краеведческие продукты «для всех», отмечает Юлия. Чем ближе человек узнает свой город, тем быстрее тот становится ему родным. И тем больше усилий этот человек готов приложить к его сохранению:

— Мы в проекте проторили дорожку, и сейчас все больше появляется хороших книг о городах. В прошлом году я увидела прекраснейший путеводитель по Рыбинску, например, ориентированный не на туристов, а на местных. И «Городское путешествие» в Томске мне очень понравилось. Должно быть больше таких познавательно-краеведческих продуктов, не скучных и «только для специалистов». Например, у нас в проекте такой принцип: мы рассказываем о Москве, которой нет. Но это не уничтоженная Москва, это Москва, которую ты не замечаешь. Потому что живешь своей жизнью, передвигаешься примерно одним и тем же маршрутом «дом-работа-магазин». В большинстве случаев мы утыкаемся в смартфоны, проезжаем по своему городу на транспорте, и ни на что особо не обращаем внимания, даже во дворы не заглядываем. А мы в проекте стали обращать внимание людей на то, что есть в этих дворах. И как только горожане начинают этим интересоваться, их степень вовлечения схожа со степенью сопереживания городу. Ты начинаешь ценить то, что не замечал до этого. Для этого мы и организовывали проект «Москва, которой нет» — это такой способ увлечь горожан старым городом, способ знакомства с ним, способ его сохранения.

Подтверждение этому — рост числа не только городских активистов, но и, в частности, профессиональных юристов, занимающихся охраной исторического и культурного наследия. Так, московское общественное движение «Архнадзор», организованное в 2009 году, даже участвовало в разработке 73 ФЗ «Об охране культурного наследия».

— Точно так же у других проектов, похожих на наш, которые возят путешественников по городам и весям, есть еще одна особенность. Ты можешь найти среди своих же инвестора, который вкладывается в восстановление. Прочувствовав все это, он уже не представляет себя по-другому. Да, снести и построить новое, конечно, дешевле, но возродить — это совсем другое. Но это долгие истории, они дают эффект через 20-25 лет. В Томске как раз есть программа «Дом за рубль», в Москве похожая программа — «Метр за рубль». Мы обсуждали, что в Москве действует то же ограничение, что и здесь — восстановленные дома нельзя использовать как жилье. Это минус, потому что большинство старых домов являлись жилыми, и если им вернуть эту функцию, они продолжать жить. Когда ты столько вложил в реставрацию, чтобы восстановить дом, вряд ли ты будешь к нему относиться как к съемной квартире, ты будешь стараться сохранить его.

Пробудить интерес

Фото: Серафима Кузина

Среди тех самых познавательно-краеведческих продуктов все большую популярность набирают путеводители — не привычного раньше формата «обо всем понемногу», но ориентированные именно на жителей конкретного города, отмечает Юлия. Это могут быть путеводители по отдельным улицам, домам, сборники тематических маршрутов и так далее. У создателей «Москвы, которой нет» есть удачный опыт издательской деятельности — как за счет собственных средств, так и с помощью краудфандинга. Проект издает путеводители, альбомы, открытки, ежедневники, каталоги, «тонкие книжки» и видеолекции. Придерживаются при этом определенного принципа: создавать не обзорные путеводители, а «сборники прогулок», которые пробуждают в человеке азарт и исследовательский интерес.

— В наших путеводителях мы можем написать, что-то типа «Чтобы увидеть, вы должны проникнуть во двор, там железная калиточка — подождите, пока ее кто-нибудь откроет». Этот принцип сейчас используют многие, и он хорош. Например, мы как-то были в Таганроге и очень хотели посмотреть там круглый дом, а он за заборчиком и с калиточкой. Сначала мы дожидались, пока нам откроют, потом местные жители вышли и сказали «Давайте проведем и покажем». Людей привлекает, что мы интересуемся, особенно когда узнают откуда мы. А для нас это уровень какого-то открытия, воспитания насмотренности, а она очень важна. У меня дочка, например, запросто отличает новодел от восстановленного дома. Память все равно со временем стирается, и кто-то уже может забыть, что еще недавно на месте новодела стоял подлинник. Если ходишь и смотришь постоянно, такого не случается.

Одна из удачных издательских историй «Москвы, которой нет» — «Путеводитель по московской окружной железной дороге». Работа над ним шла очень долго, для создания путеводителя привлекали очень талантливых дизайнеров. В итоге «получилось идеально», отмечает Юлия, — издание оказалось популярно у самых разных аудиторий.

«Путеводитель по московской окружной железной дороге» Фото: moskva.kotoroy.net

— Так как мы сами распространяем издания, то постоянно участвуем и в книжных ярмарках — это хорошая возможность общаться с твоей аудиторией, твоим потребителем. Это очень ценно. Кто-то, допустим, прочитал наш первый путеводитель из серии «Москва, которой нет», прибежал за вторым. Или наоборот — начал с третьего. В этом особенность наших изданий: несмотря на то, что они идут серией, мы каждый делаем так, чтобы это была самостоятельная книга. Судя по тому, как идут тиражи, люди, которые приобретают одну книгу, потом приходят и за второй, и за третьей, и за четвертой. Но поскольку средства, которые привлекаются, ограничены, то для нас это именно издательский проект, нельзя назвать его издательством в широком смысле.

Сейчас создатели «Москвы, которой нет» подумывают и том, чтобы начать издавать путеводители не только по Москве, но и по другим российским городам, опираясь на местный краеведческий опыт.

Текст: Елена Фаткулина, Анна Мацковская

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: