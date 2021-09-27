Кирилл Ларионов: об универсальности современного инженера, водородной энергетике, экологичности и технологичности

27 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

спецпроект Миссия — инженер

Почти все в семье доцента научно-образовательного центра имени И.Н. Бутакова Кирилла Ларионова, включая бабушку, заканчивали Машиностроительный факультет Томского политеха и работали на Томском инструментальном заводе.

А Кирилл прошел бакалавриат и магистратуру по специальности «Теплоэнергетика и теплотехника» и перешел в аспирантуру на «Химическую технологию». По словам молодого инженера, именно наличие базовых знаний, полученных в бакалавриате ТПУ, помогло ему легко освоиться в новом направлении, новой технической специальности.

Инженер — значит, универсал

Фото: Серафима Кузина

Сегодня в инженерное образование интегрированы и компьютерные технологии, и современные высокотехнологичные методы исследования и конструирования. Хотя, вспоминает Кирилл, будучи студентом, он еще застал время, когда компьютерное моделирование только-только начинало внедряться в образовательный процесс.

— Весь сопромат, черчение я прошел, что называется, «рукой». А я левша, и когда чертил редуктор, например, то невольно размазывал чертеж и получал четверки. Мне преподаватель говорил: «Ты думаешь правильно, но исполнение ужасное». А интеграция информационных и других современных технологий расширяет диапазон знаний инженеров. У нас в лаборатории много ребят, которые пришли из робототехники. Один наш магистрант, который сейчас уехал работать как раз на атомную станцию, смог интегрировать систему сбора и передачи данных для энергетической установки. Причем он сам написал софт для нее, сам ее собрал, установил и запитал от электросети. То есть он проявил практически весь спектр инженерных знаний и навыков в одной задаче. Универсал, — рассказывает Кирилл.

Фото: Серафима Кузина

В XXI веке мы переживаем инженерный ренессанс, отмечает ученый. На заре инженерии универсальность происходила от того, что специалистов было мало, и каждому приходилось брать на себя весь груз технических задач, решая ту или иную проблему. Позднее, в XX веке, наступило время узкой специализации. Сейчас же вся наука строится на междисциплинарности. В лаборатории сходятся химическая технология, энергетика, материаловедение. И инженер должен все это в себе объединять.

— Буквально вчера мы разговаривали с профессором, заведующим кафедрой теплоэнергетики в Кемеровском государственном университете. Он рассказал как они разрабатывали и устанавливали систему контроля расхода топлива на БелАЗе. — При этом в базовом образовании он теплоэнергетик. А аспиранты у него — и химики-технологи, и автоматчики. Сам-то он занимается проблемой утилизации отходов, со стороны материаловедения. То есть как теплоэнергетик, он рассчитывает тепловые завесы, сушильные установки и так далее. Но его квалификации достаточно, чтобы вести за собой коллектив, который способен решать совсем самые разные задачи, — подчеркивает Кирилл.

Водород — это перспективно

Фото: Серафима Кузина

В сфере научных интересов Кирилла отдельное место занимает преобразование топлив.

— Мы разрабатываем топливо, модифицируем, улучшаем его характеристики. Последняя общемировая тенденция — это получение водорода. И его использование, как энергоносителя, или хотя бы частичное замещение им органического топлива, — рассказывает инженер.

Прежде, когда не была так развита система генерации электроэнергии, не было электрогенерации за счет возобновляемых источников энергии, производство водорода было дорогим, и получаемый эффект не покрывал затрат. Сегодня же, именно за счет энергии от возобновляемых источников, с помощью электролиза можно получать водород, который выработанной энергией покроет затраченную на его производство.

Фото: Серафима Кузина

— И его можно использовать в машинах, — говорит Кирилл. — Мы не сможем, конечно, полностью водородом обеспечить всю энергетику. Но значительно снизить нагрузку на экологию от автомобилей нам по силам. Конечно, вовлечение водорода в энергетику не приведет к нулевому углеродному следу, но может значительно его снизить. И показателем перспективности можно считать то, что разработкой и производством гибридных или полностью водородных автомобилей занимаются современные автогиганты — Toyota, например, или Honda. Разрабатывается не один проект водородной заправки. Ну, и тема-то очень давняя. «Бураны» наши летали на водороде. А сейчас мы как никогда близки к реализации этой идеи уже в массовом масштабе.

Экологи убеждают инженеров

Фото: Серафима Кузина

В конце XX века сложилась ситуация противостояния технологии и экологии: инженеры и экологи оказались по разные стороны баррикад, отмечает Кирилл Ларионов:

— Если смотреть по последним тенденциям, таким как развитие зеленой энергетики, например, можно сказать, что кто-то кого-то побеждает, точнее убеждает! Что побуждает уже идти не по принципу максимального эффекта, без оглядки на окружающую среду. Понятно же, что органическое топливо проще добыть, легче преобразовать в энергию. И сейчас задача не в том, чтобы создать максимально эффективную систему, а создать ее такой, чтобы она не теряла производительность, но при этом была бы экологичной, и не наносила вред окружающей среде. И это касается всех отраслей. Иногда едешь за старым грузовиком, который выбрасывает огромный объем черной сажи, дыма, и думаешь: «Ёлки палки, живём в XXI веке, а у него копоть валит из трубы!».

Сейчас нельзя продать технологию, если она не экологична, отмечает ученый. Уже существующие технологии — это одно, а вот в новую энергетическую установку или в двигатель ни один инвестор не вложится, если там не будет учтен экологический фактор.

— То есть экологи убеждают технарей, что нужно двигаться в эту сторону, — говорит Кирилл.

Нужно иметь воображение

Фото: Серафима Кузина

Какими знаниями, навыками, качествами нужно обладать, чтобы стать инженером? Это не праздный вопрос, ведь универсализм современного инженера должен иметь определенную основу. Кирилл Ларионов объясняет:

— Конечно, знание точных наук, но не только и не столько. Необходимо особое мышление. Вот как в черчении: когда строишь какую-то проекцию, ее сначала надо построить у себя в голове, увидеть в своем воображении. Но это особое воображение, инженерное. Когда ты можешь представить что-то такое, что можно создать, но его пока нет. И придумать, как это можно сделать, каждый этап создания. И как эта вещь потом будет функционировать, где у нее могут быть слабые места, как долго она будет служить, что с ней станет потом. Вот если человек может вот так воображать, он может стать инженером. А тому, как это воплотить в жизнь, мы научим.

Текст: Сергей Мальцев

Фото: Серафима Кузина

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