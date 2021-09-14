Нескучный субботник: в Стрежевом прошел «Экологический квест» для сотрудников «Томскнефти»

14 сентября 2021 / Партнерский материал / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Обычный субботник может легко превратиться в увлекательное мероприятие, если добавить к нему немного игрового элемента.

Так, в первое воскресенье сентября в стрежевском городском парке прошел «Экологический квест» для сотрудников АО «Томскнефть» и горожан. Событие было приурочено сразу к двум торжественным поводам — дню города и 55-летию «Томскнефти».

Субботник в виде квеста — такой формат мероприятия в «Томскнефти» выбрали впервые.

— Когда мы с командой планировали уборку парковой зоны, сразу настраивались организовать что-то необычное, интересное. Подумали, что можно провести игру со станциями, которая заинтересует и взрослых, и детей, — рассказывает организатор мероприятия Есения Рузанова.

Изначально принять участие в субботнике приглашались все желающие сотрудники «Томскнефти». Но после к нему присоединились и стрежевчане, которые просто прогуливались в парке — очень заинтересовал квест. В итоге было сформировано восемь команд: две — из проявивших активность прохожих и шесть — из сотрудников «Томскнефти». Кстати, многие из них пришли на субботник с семьями.

— Станции квеста были двух видов: с игротехником и без него, — рассказывает Есения Рузанова. — На станциях с игротехником волонтер объяснял участникам, что требуется сделать, и контролировал ход игры: движение с закрытыми глазами по лабиринту, преодоление высокого препятствия и так далее. Загадки без игротехника были развешаны на табличках по парку. Когда команда находила такую, нужно было догадаться самостоятельно, как решить. Например, считать QR-код и ответить на вопрос или найти в песке кубики с буквами и собрать из них слово.

За каждое выполненное задание команде выдавали игровую валюту — «баррели», которые после можно было обменять на инвентарь, необходимый для уборки. Например, чтобы получить перчатки, нужно было выполнить три задания, мешок для мусора — еще четыре.

— Станции с игротехником можно было проходить неограниченное количество раз, — отмечает Есения Рузанова. Но скучно никому не было, задания каждый раз усложнялись: где-то лента поднималась повыше, где-то лабиринт усложнялся. Так что интерес у участников не пропадал.

Субботник-квест стартовал в воскресный полдень. В общей сложности и на игру, и на уборку у команд ушло порядка двух часов. Общими усилиями удалось собрать порядка 150 кг мусора, который тут же отвезли на полигон.

— Конечно, мы выбирали и победителей, дарили призы. Первой стала семейная команда, собравшая 49 кг мусора — почти треть от общего объема. Всем участникам подарили брендированные ветровки, а победителям еще и зонтики — как раз к осеннему сезону, — говорит Есения Рузанова. — Мы получили очень много положительных отзывов, все были в восторге. Думаем, что впереди нас ждет еще не один подобный субботник-квест.

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: