Пять книжных новинок августа

5 августа 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

«Две серьезные дамы» Джейн Боулз, «Комната бабочек» Люсинды Райли, сборник повестей Ричарда Бротигана, «Человек, который видел все» и продолжение романа «Vita Nostra».

Выбрали пять новых книг, которые выходят в издательствах Inspiria и «Эксмо» в августе.

Джейн Боулз «Две серьезные дамы»

За свою жизнь Джейн Боулз написала не так уж много, ее имя не настолько известно, в отличие от ее мужа, писателя и композитора Пола Боулза. И все же она считается одной из самых значимых писательниц своего времени. Модернистский роман Боулз «Две серьезные дамы», опубликованный в 1943 году, — в числе лучших ее произведений. История о двух представительницах высшего света, решивших однажды, говоря современным языком, выйти из зоны комфорта в поисках самих себя. Миссис Копперфилд, отправившись с мужем в Панаму, сходится с обитательницами местных публичных домов, мисс Геринг — знакомится с новыми мужчинами. И этот новый опыт значительно преображает обеих.

«Причудливое извилистое упражнение на спонтанность — и в смысле того, как роман сделан, и в смысл того, о чем он. Замечательная интересная попытка посмотреть на женское самоутверждение и свободу через светскую неприемлемость. Это вообще размышление о том, что такое неприемлемое женское поведение». Редактор издательства Inspiria Шаши Мартынова

Книга выходит в издательстве Inspiria 27 августа.

Люсинда Райли «Комната бабочек»

Люсинда Райли, ирландка по происхождению, поначалу стала известна как актриса театра. Но после выхода дебютного романа «Ангел в аду» ее жизнь круто повернула в другую сторону. На сегодняшний день книги Райли переведены более чем на 30 языков и изданы в 45 странах. «Комната бабочек» рассказывает об истории одной английской семьи, проживающей в графстве Саффолк, где располагается их старинный особняк Адмирал-хаус. Поузи, главная героиня романа, провела здесь много счастливейших дней, но теперь, на пороге своего 70-летия, ей предстоит принять очень и очень сложное решение — продать Адмирал-хаус и тем самым избавиться от всех связанных с ним воспоминаний. Но именно в этот момент на ее пути встречается первая любовь — тот самый Фредди, разбивший в юности ее сердце. Да еще и с припасенной для Поузи тайной из прошлого.

«Я не перестаю восхищаться книгами Люсинды Райли. В „Комнате бабочек“ есть все составляющие для образцовой семейной саги — тайны прошлого, старинный дом, сложные отношения домочадцев, романтическая история. Это многогранная книга, по которой мне бы очень хотелось увидеть сериал». Ведущий редактор издательства Inspiria Виктория Стрюкова

Книга выходит в издательстве Inspiria 2 августа.

Ричард Бротиган «Лужайкина месть»

Ричард Бротиган, американский прозаик и поэт, важная фигура контркультуры 1960-70-х годов, но не самый известный автор в нашей стране. Этим летом три знаковых произведения Бротигана выходят в одном томе: сборник рассказов и набросок-зарисовок «Лужайкина месть» 1971 года; исторический роман «Аборт» о публичной библиотеке в Калифорнии, работник которой никогда не покидает своего места и куда принимают только неопубликованные рукописи; повесть «Чтобы ветер не унес все это прочь» о том, как внезапно изменилась жизнь одного 12-летнего мальчугана, решившего вдруг купить патроны вместо гамбургера. Все три произведения американского классика публикуются с обновленными переводами.

Книга выходит в издательстве Inspiria 6 августа.

Дебора Леви «Человек, который видел все»

Книги Деборы Леви неоднократно попадали в списки Букеровской премии. И роман «Человек, который видел все», вышедший в 2019 году, не исключение. На дворе 1988 год, молодой историк Сол Адлер собирается в ГДР на научную практику. Перед отъездом он просит свою подругу сделать фото на пешеходном переходе по Abbey Road с обложки культового альбома «Битлов», чтобы после подарить сестре своего переводчика. Едва не попав под колеса автомобиля, Соул не придает этому происшествию особого значения и продолжает свой путь, не подозревая, как повлияет этот случай на будущее. Он еще не знает, что вскоре окажется в эпицентре важных для европейской истории событий и что ему предстоит «увидеть все».

Книга выходит в издательстве «Эксмо» 17 августа.

Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra: Работа над ошибками»

Первая часть романа «Vita Nostra» переведена на шесть языков, а ее авторы стали лауреатами более 100 премий, отечественных и международных. Именно «Vita Nostra» превратил супругов Дяченко в «литературных звезд». Продолжения никто не ждал, но оно случилось — на радость поклонникам. Главная героиня все та же — студентка Института специальных технологий города Торпа Саша Самохина. Повзрослевшая, поумневшая и способная на все. Как знать, может «Работа над ошибками» ответит наконец хотя бы на некоторые из многочисленных вопросов поклонников о мире Vita Nostra?

Книга выходит в издательстве «Эксмо» 12 августа.

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