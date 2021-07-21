Девять книг, которые стоит читать детям и советовать подросткам

21 июля 2021 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

АВТОР Мария Симонова

Мечты о счастье, ангел в старом сарае, парящий тигр и омлет с сахаром — собрали девять книг, которые стоит предлагать детям и подросткам. И не только для летнего чтения.

Гюс Кёйер. «Книга всех вещей»

Яркая и вдохновляющая история от нидерландского писателя Гюса Кёйера. У Томаса тяжелое детство — отец требует, чтобы все близкие посвятили жизнь религии, запрещает звать гостей, бьет жену и ребенка. Он не умеет радоваться, поскольку уверен, что жизнь — это борьба. А Томас смотрит на мир иначе. Когда он вырастет, то хочет стать не военным или священником. Он хочет стать счастливым. Иисус для него — не мифическая фигура, а герой его фантазий. Свои важные открытия и наблюдения 9-летний ребенок записывает в тетрадь, названную «Книгой всех вещей». Благодаря ей он ничего не забудет… И сможет перечитать взрослым, как менялась его жизнь. Как соседка, которую весь двор считает ведьмой, оказывается тем человеком, кто может открыть ему музыку и книги, бессмысленные в практическом смысле, но дающие радость. Как красавица с протезом вместо ноги оказывается девушкой его мечты. Как терпящие насилие мама и тетя решительно начинают бороться. И в конце концов побеждают.

Бьянка Питцорно. «Послушай мое сердце»

Книга итальянки Бьянки Питцорно создает ощущение яркого, солнечного детства. Она читается свежо и написана не так уж давно — в 1991 году. Но речь идет о 1950-х годах и послевоенной Италии. Бьянка вспоминает свое детство — в девчонке Приске можно угадать черты автора. Девочка обожает сочинять, и готова даже встать по ночам, чтобы записать новый рассказ. Она учится в четвертом классе и влюблена в дядю своей лучшей подруги. Он кардиолог, но когда она жалуется на сердцебиение, говорит, что это нервное. И ей ничего не остается, как сочинять истории о своем герое… А потом на первый план выходят события, происходящие в школе. Новая учительница почему-то очень ценит подлиз и притворщиц, интересуется не талантами детей, а статусом в обществе их родителей, откровенно гнобит школьниц из бедных семей. Пылкая Бьянка не готова это терпеть, и вместе с подругами затевает войну против учительницы.

Дэвид Алмонд. «Скеллиг»

Семья Майкла переехала, и это сулит приключения. Но все затмевает беда — новорожденная сестра героя тяжело больна. Пока родители проводят время в больницах, Майкл находит в старом сарае удивительное существо — то ли болезненного старика, то ли волшебника Скеллига. А в реальной жизни знакомится с девочкой Миной. Она не ходит в школу — ее обучает дома мама. Обе — большие поклонницы поэта Уильяма Блейка. Она так погружается в книги, что это сказывается на ее поведении — не зря Майкл во время ссоры бросает: «Начиталась Уильяма Блейка, а про то, как нормальные люди живут, даже понятия не имеешь!». Так, в цитатах Блейка, волнении за девочку, и удивительных чудесах (оказывается, можно превратиться в сов и летать) Майкл и проводит время. Английский писатель Дэвид Алмонд умело смешивает реальность и выдумку. И, в конце концов, какая разница, кто такой Скеллиг, если с его помощью жизнь преображается.

Ульф Нильсон. «Комиссар Гордон. Первое дело»

Комиссар Гордон уже стар, поэтому есть кексы ему гораздо приятнее, чем расследовать преступления. Но у Бельчонка крадут орехи, и полицейскому приходится отправиться на поиски преступника. Вряд ли он бы справился один. Хорошо, что ему повезло встретиться с молодой любопытной мышью Жаби.

Простая короткая детективная история для детей от шведского писателя Ульфа Нильсона обладает своим очарованием — полицейские наслаждаются кексиками и ведут себя с подозреваемыми приветливо. Для наглядности в книжке даже представлена нарисованная карта леса. «Первое дело» действительно может стать первым прочитанным детективом в жизни ребенка.

Ольга Громова. «Сахарный ребенок. История девочки из прошлого века, рассказанная Стеллой Нудольской»

Этот подростковый роман — книга с документальной историей на мучительную тему, но при этом светлая и увлекательная. Девочке Стелле повезло — она родилась в любящей и состоятельной семье в Москве. Но... Любимого папу увезут однажды ночью по доносу, а 5-летнему ребенку и маме придется срочно уезжать в Киргизию, учиться жить в вырытой своими силами яме, бесконечно работать в лагере и страдать от голода. Но выход как-то находятся, а хороших людей оказывается больше, чем плохих. Только часто приходится решать, как поступить — сказать правду или промолчать, чтобы не осложнить свое и без того страшное положение.

Кейт Дикамилло. «Парящий тигр»

Американская писательница Кейт Дикамилло в России главным образом известна благодаря «Удивительному путешествию кролика Эдварда». Его ставят в театрах по всей России. В «Парящем тигре» волшебства меньше, а проблемы у героев остаются острыми. У Роба тяжелые времена — все воспоминания о счастливых днях пришлось спрятать в воображаемый чемодан и никогда не открывать. После смерти мамы они с отцом переехали в другой городок, где о ней ничего не напоминает, и ведут бедную и безрадостную жизнь в плохоньком мотеле. Ноги мальчика от нервных переживаний покрылись прыщами, над ним издеваются в школе… Но тут в класс приходит новенькая с необычным именем Сикстина и очень непростым характером. Этой злой и горячей девчонке можно доверить важные тайны, и даже рассказать о том, что в клетке в лесу сидит тигр. Сикстина уверена — зверя надо немедленно выпустить на свободу, тигр заслуживает другой жизни. Но кого интересует, кто чего заслуживает?

Артур Гиваргизов. «Морж, учитель и поэт»

Многие знают стихи российского автора Артура Гиваргизова, но он пишет и прозу. Правда, получается все равно поэтично, и также с долей абсурда. Главный герой «Моржа, учителя и поэта» Михаил Михайлович в свои шестьдесят чувствует себя мальчишкой лет семи. Неудивительно, что с ним постоянно происходят удивительные вещи. Он выкапывает из мерзлой земли в Песочном оживающего мамонта, спасает из океана моржа, дружит со сбежавшим медведем. Песочный — удивительный край, где есть и активная бабушка Оля, которой скоро сто лет, и сорванец Снегирев, и рыбаки, и полицейские, приехавшие забрать медведя, но застрявшие в диком краю из-за погоды и ставшие сначала философами, а потом еще и музыкантами. Даже удивительно, что из такого края Михаил улетает в Индию. Но что поделать, если путешествия — его призвание.

Жан-Филипп Арру-Виньо. «Омлет с сахаром. Приключения семейки из Шербура»

На дворе 1967 год. Во французской семье уже и так есть пять мальчишек, незамысловато названные Жанами (а для отличия — буквы алфавита). Родители ждут шестого ребенка, все надеются на девочку. Но ожидание не мешает приключениям — поездке в горы, отдыху на море. Только все постоянно идет не по плану — то непогода, то вместо моря — поля капусты, то свой ребенок задержится на перроне, то из кондитерской прихватят чужого… Дружная суматошная семейка живет обычной для себя жизнью, где много смешных нелепых случайностей. Но никто не теряет оптимизма. Отдельная прелесть «Омлета…» в том, что с героями-мальчишками необязательно быстро расставаться — можно прочитать еще четыре книги о приключениях этой семейки. Кстати, история о шести Жанах — не такая уж и выдумка, у нее есть реальная основа. Французский писатель Жан-Филипп — из семьи с шестью Жанами, он — второй по старшинству.

Роальд Даль. «Матильда»

Матильде не повезло — она родилась в семье, где родители обожают смотреть телевизор и не интересуются своей дочкой. Зато она родилась талантливым ребенком, уже в четыре года начала читать и к пяти ознакомилась с классикой английской литературы, полюбила Диккенса и освоила таблицу умножения. В школе ей досталась прекрасная учительница. Жаль, что директор — настоящий монстр. Но у девочки хватает удивительных способностей. Особенно если ее чем-то поразить. Как это было, когда она узнала страшную историю учительницы, которую изводили родственники. Единственным выходом оказалось бежать и жить впроголодь в разваленном домишке, бесконечно работая. Историю о том, что выход всегда есть, но иногда ради него придется не жалеть никаких сил написал британец Роальд Даль — тот самый, который сочинил знаменитую историю о Чарли и шоколадной фабрике.

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